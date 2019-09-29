Завтрак в разных странах мира: что готовят европейцы по утрам

1 Турция В Турции на завтрак часто выбирают продуктовое ассорти – сыр, мясо, яйцо, оливки, орехи, йогурт, овощи, фрукты, джем. Такой несовместимый набор все же создает единый "ансамбль", потому что каждый за столом выберет для себя любимый продукт. И даже если человек немного попробует все, что в Турции подают на завтрак, такое сочетание не повредит желудку.

2 Исландия В Исландии обычную овсяную кашу подают по-особенному. В блюдо добавляют семена, фрукты или ягоды. Часто в овсянку исландцы вливают рыбий жир, чтобы добавить полезности утренней еды.

3 Великобритания Для британского завтрака нужно все, что найдется в холодильнике – сосиски, бекон, яйца, овощи и грибы. Все нужно зажарить на сковороде и выложить на тарелку. Блюдо британцы поливают консервированной фасолью.

4 Франция Французская легкость завтрака не сравнится ни с каким другим. Хрустящий круассан с шоколадом и ароматный кофе с молоком – вот идеальное сочетание продуктов утром. Аппетитно, вдохновенно и легко – так же, как живет самая романтичная нация мира.