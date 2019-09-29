Скачать
Воскресенье, 29.09.2019
"Я борюсь за вас": Трамп прокомментировал попытки демократов добиться импичмента
"Я борюсь за вас": Трамп прокомментировал попытки демократов добиться импичмента
Это предупреждение для всего человечества - Зеленский о трагедии в Бабьем Яру
Это предупреждение для всего человечества - Зеленский о трагедии в Бабьем Яру
Усик побывал на поединке Спенс - Портер и встретил легенду НБА (Фото)
Усик побывал на поединке Спенс - Портер и встретил легенду НБА (Фото)
Экономия времени: ИИ быстрее определяет гены, связанные с сердечной недостаточностью
ИИ быстрее определяет гены, связанные с сердечной недостаточностью

Завтрак в разных странах мира: что готовят европейцы по утрам

Смотрите фото (6)
Завтрак в разных странах мира: что готовят европейцы по утрам
13:05 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости путешествия:В каждой стране есть свои традиции приготовления еды утром. Поэтому часто люди выбирают особый завтрак, который привычен для их государства.

  • 1

    Турция

    В Турции на завтрак часто выбирают продуктовое ассорти – сыр, мясо, яйцо, оливки, орехи, йогурт, овощи, фрукты, джем. Такой несовместимый набор все же создает единый "ансамбль", потому что каждый за столом выберет для себя любимый продукт. И даже если человек немного попробует все, что в Турции подают на завтрак, такое сочетание не повредит желудку.

  • 2

    Исландия

    В Исландии обычную овсяную кашу подают по-особенному. В блюдо добавляют семена, фрукты или ягоды. Часто в овсянку исландцы вливают рыбий жир, чтобы добавить полезности утренней еды.

  • 3

    Великобритания

    Для британского завтрака нужно все, что найдется в холодильнике – сосиски, бекон, яйца, овощи и грибы. Все нужно зажарить на сковороде и выложить на тарелку. Блюдо британцы поливают консервированной фасолью.

  • 4

    Франция

    Французская легкость завтрака не сравнится ни с каким другим. Хрустящий круассан с шоколадом и ароматный кофе с молоком – вот идеальное сочетание продуктов утром. Аппетитно, вдохновенно и легко – так же, как живет самая романтичная нация мира.

  • 5

    Испания

    Тосты с томатами – такой завтрак предпочитают испанцы. Подсушенный хлеб они щедро натирают чесноком, добавляют мякоть помидора и сыр. Многие испанцы также добавляют в блюдо хамон и апельсин. Тосты поливают оливковым маслом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Туризм, Путешествие, Турист, Завтрак, Страны.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 НАПК проверило декларации Данилюка за 2015 и 2016 годы
02 На админгранице с Крымом восстановят пассажирские перевозки
03 "Украина и коррупция почти неотделимы": Климкин отреагировал на видео Трампа
04 Когда каждая нация красива по-своему: девушки разных национальностей (Фото)
05 Несколько веских причин навсегда отказаться от чая с сахаром
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На 74-м году жизни скончался первый и единственный президент АР Крым
На 74-м году жизни скончался первый и единственный президент АР Крым
За текущие сутки оккупанты 6 раз нарушили &quot;режим тишины&quot;
За текущие сутки оккупанты 6 раз нарушили "режим тишины"
Прогноз погоды на 29-30 сентября: кому стоит взять зонт и надеть свитер
Прогноз погоды на 29-30 сентября: кому стоит взять зонт и надеть свитер
Не иначе как мистика: NASA не нашло пропавшего посадочного модуля &quot;Викрам&quot;
Не иначе как мистика: NASA не нашло пропавшего посадочного модуля "Викрам"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь