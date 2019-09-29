Все туристы стремятся попасть сюда: ожидание vs реальность (Фото)

Новости путешествия:В наше время большинство людей не носят розовых очков, для этого у них есть многочисленные фильтры инстаграма. Возможно, именно поэтому поездки разочаровывают.

1 Ожидание - посмотреть закат над Стоунхенджем.

2 Реальность.



3 Ожидание - прогулка по греческому острову Санторини.

4 Реальность.



5 Ожидание - постоять на Великой Китайской стене.

6 Реальность.



7 Ожидание - статуя Русалочки в Копенгагене.

8 Реальность.



9 Ожидание - картина "Мона Лиза".

10 Реальность.



11 Ожидание - фонтан Треви в Риме.

12 Реальность.



13 Ожидание - полюбоваться красотой цветущей сакуры.

14 Реальность.



15 Ожидание - полюбоваться Тадж-Махалом в Индии.

16 Реальность.



17 Ожидание - подъем на гору Эверест.

18 Реальность.



19 Ожидание - устроить пикник у Эйфелевой башни.

20 Реальность.



21 Ожидание - расслабиться на волшебном пляже на Мальдивах.

22 Реальность.



23 Ожидание - покататься на гондоле в Венеции.

24 Реальность.



25 Ожидание - попробовать экзотическую кухню Таиланда.

26 Реальность.



27 Ожидание - почувствовать атмосферу древности и таинственности у пирамиды Хеопса.

28 Реальность.



29 Ожидание - прогуляться по Овечьему лугу в Центральном парке Нью-Йорка.

30 Реальность.