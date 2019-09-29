Все туристы стремятся попасть сюда: ожидание vs реальность (Фото)

Ожидание - посмотреть закат над Стоунхенджем.
Реальность.
Ожидание - прогулка по греческому острову Санторини.
Реальность.
Ожидание - постоять на Великой Китайской стене.
Реальность.
Ожидание - статуя Русалочки в Копенгагене.
Реальность.
Ожидание - картина "Мона Лиза".
Реальность.
Ожидание - фонтан Треви в Риме.
Реальность.
Ожидание - полюбоваться красотой цветущей сакуры.
Реальность.
Ожидание - полюбоваться Тадж-Махалом в Индии.
Реальность.
Ожидание - подъем на гору Эверест.
Реальность.
Ожидание - устроить пикник у Эйфелевой башни.
Реальность.
Ожидание - расслабиться на волшебном пляже на Мальдивах.
Реальность.
Ожидание - покататься на гондоле в Венеции.
Реальность.
Ожидание - попробовать экзотическую кухню Таиланда.
Реальность.
Ожидание - почувствовать атмосферу древности и таинственности у пирамиды Хеопса.
Реальность.
Ожидание - прогуляться по Овечьему лугу в Центральном парке Нью-Йорка.
Реальность.