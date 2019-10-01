Нестереотипный Египет: малоизвестные достопримечательности станы фараонов (Фото)

1 Самый большой обелиск в мире Как следует из названия, строительство этого обелиска не было закончено. Его начали вырезать прямо в скале, но по какой - то причине (скорее всего, из-за трещин в граните) забросили. Спустя тысячелетия (обелиск относят к 16-13 векам до нашей эры) он по-прежнему лежит на боку в асуанской каменоломне. А ведь, если бы его закончили, то это бы стал самым большим обелиском в мире (его высота — 42 метра, а вес более 1200 тонн). Благодаря этому историческому памятнику современные ученые получили много информации о древних методах обработки камня египтянами.

2 Храм в городе Ком Омбо Возраст этого храма, построенного в городе Ком Омбо (ранее он назвался Нубет), составляет около 2000 лет — по древнеегипетским меркам он является относительно молодым. Тем не менее, он выделяется благодаря своему уникальному двойному назначению. Большинство египетских храмов посвящены одному божеству, тогда как этот посвящен двум богам: северное крыло храма — сокологоловому богу Гору, а южное крыло предназначалось для поклонения Себеку, богу с крокодильей головой. Что примечательно, стороны храма совершенно симметричны вдоль его главной оси. Хотя за 2000 лет землетрясения и разливы Нила сделали свою черную работу, в храме было найдено множество интересных артефактов, в том числе 300 мумифицированных крокодилов.

3 Пограничные стелы Амарна Одним из самых противоречивых периодов в истории древнего Египта стало правление Эхнатона. Он отверг культ старых богов и установил монотеистическую религию почитания бога солнца Атона. Он даже построил новый город под названием Амарна, посвященный богу солнца. Внешние границы города были отмечены стелами, на которых было указано, что в Амарне поклоняются Атону. Тем не менее, религиозная революция Эхнатона не увенчалась успехом. Люди вернулись к своим старым верованиям после смерти фараона и попытались забыть о нем в истории. Амарна сейчас лежит в руинах, но 16 стел возрастом 3400 лет, которые когда-то окружали город, все еще стоят.

4 Статуя Меритамон Рамзес Великий заработал свое прозвище благодаря своему успешному и чрезвычайно долгому правлению в 1279 и 1213 г.г. до н.э. Он правил достаточно долго, чтобы пережить своих жен и стал известен тем, что вступал в брак со своими дочерьми. Именно так обстоит дело с Меритамон. Дочь Рамзеса и его любимой жены Нефертари стала великой царицей после смерти ее матери. Став супругой фараона, Меритамон заняла довольно видное место в обществе. В ее честь была возведена статуя в храме Мина в городе Ахмим.