Простые причины взять место у окна (Фото)

Наш мир — удивительное место, и с высоты он выглядит совершенно по-другому. От рассвета до заката пейзажи, города и невообразимые облачные образования — красота простирается насколько хватает глаз.
Можно увидеть вот такую грозу издалека.
А солнечное затмение на высоте 13 411 метров — это что-то с чем-то…
От вида самой высокой точки Африки у вас перехватит дыхание.
Можно даже увидеть отражение Чикаго в озере Мичиган.
Рассветы изумительны.
Закаты поразительны.
И уж наверняка вы никогда не видели водопады с такого ракурса. На фото: водопад Кайетур, Гайана.
Можно даже увидеть лесной пожар с высоты.
И наконец понять, почему все считают Норвегию такой красивой.
Можно поплавать в бесконечном море облаков.
Сделать необычный кадр.
И увидеть всё величие горных хребтов.
Может быть, вы даже увидите свое первое замерзшее озеро.
Или город, окутанный туманом.
А ночные города просто завораживают. На фото: Лос-Анджелес.