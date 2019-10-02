Простые причины взять место у окна (Фото)

1 Наш мир — удивительное место, и с высоты он выглядит совершенно по-другому. От рассвета до заката пейзажи, города и невообразимые облачные образования — красота простирается насколько хватает глаз. Можно увидеть вот такую грозу издалека.

2 А солнечное затмение на высоте 13 411 метров — это что-то с чем-то…

3 От вида самой высокой точки Африки у вас перехватит дыхание.

4 Можно даже увидеть отражение Чикаго в озере Мичиган.

5 Рассветы изумительны.

6 Закаты поразительны.

7 И уж наверняка вы никогда не видели водопады с такого ракурса. На фото: водопад Кайетур, Гайана.

8 Можно даже увидеть лесной пожар с высоты.

9 И наконец понять, почему все считают Норвегию такой красивой.

10 Можно поплавать в бесконечном море облаков.

11 Сделать необычный кадр.

12 И увидеть всё величие горных хребтов.

13 Может быть, вы даже увидите свое первое замерзшее озеро.

14 Или город, окутанный туманом.