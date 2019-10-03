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Добро пожаловать, уходите: самые негостеприимные страны мира

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Добро пожаловать, уходите: самые негостеприимные страны мира
15:39 Сегодня Телеграф turizm.mirvokrugnas.com Фото: pixabay.com

Новости путешествия:В мире на сегодняшний день есть достаточно большое количество стран, куда лучше не соваться туристу. Тем не менее попадаются и откровенно негостеприимные страны. О них далее.

  • 1

    Япония

    Одним из лидеров негостеприимного отношения к любым чужакам является Япония. На приезжих японцы смотрят с «почтительным пренебрежением». Причины на то кроются в культурных особенностях. Особенно японцы недолюбливают шумящих и говорящих на английском туристов. Впрочем, ни что так не меняет отношение японцев к приезжему, как попытки выучить их язык и лучше понять культуру страны.

  • 2

    Франция

    Кто бы мог подумать, но французы также не очень хорошо относиться к «понаехавшим», в том числе к туристам. Больше всего в приезжих жителей Франции раздражает незнание языка. Обслуживание в кафе или ресторане может сильно отличаться уже только из-за наличия (или не наличия) этого знания. Впрочем, просто знать язык хоть как-то во Франции будет недостаточно. Многие из местных крайне щепетильно реагируют на всевозможные коверканья.

  • 3

    Китай

    Китай удивительная страна в том отношении, что он может быть очень гостеприимным и очень негостеприимным одновременно. Китайцы в большинстве своем не очень-то любят западную культуру. В их обществе принято вести себя скромно и сдержанно, и излишняя эмоциональность со стороны приезжих часто раздражает жителей Поднебесной. А вот к незнанию языка китайцы относятся нейтрально. В то же время мало что так сможет досадить жителю Поднебесной, как попытка иностранца подражать китайцу.

  • 4

    Монако

    Сегодня Монако является благодатной страной для людей с широкими финансовыми возможностями, в плане бизнеса. Именно поэтому орды туристов и уж тем более эмигрантов здесь не очень-то жалуют. В стране в целом достаточно предвзятое отношение к чужакам. Во многом виноваты сами приезжие. Из-за больших финансовых возможностей в Монако сюда стремится слишком много нежелательных личностей.

  • 5

    Великобритания

    Наконец стоит упомянуть о Великобритании. Многие говорят о том, что англичане чопорные. На самом деле подобные утверждения выросли вовсе не на ровном месте. Приезжих, особенно вне Лондона в Великобритании не очень-то жалуют. Особенно тех, кто так и не удосужился выучить английский язык, хотя бы на уровне школьной программы.

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Туризм, Путешествие, Турист, мир, Страны, Негостеприимные страны.
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