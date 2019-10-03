Добро пожаловать, уходите: самые негостеприимные страны мира

1 Япония Одним из лидеров негостеприимного отношения к любым чужакам является Япония. На приезжих японцы смотрят с «почтительным пренебрежением». Причины на то кроются в культурных особенностях. Особенно японцы недолюбливают шумящих и говорящих на английском туристов. Впрочем, ни что так не меняет отношение японцев к приезжему, как попытки выучить их язык и лучше понять культуру страны.

2 Франция Кто бы мог подумать, но французы также не очень хорошо относиться к «понаехавшим», в том числе к туристам. Больше всего в приезжих жителей Франции раздражает незнание языка. Обслуживание в кафе или ресторане может сильно отличаться уже только из-за наличия (или не наличия) этого знания. Впрочем, просто знать язык хоть как-то во Франции будет недостаточно. Многие из местных крайне щепетильно реагируют на всевозможные коверканья.

3 Китай Китай удивительная страна в том отношении, что он может быть очень гостеприимным и очень негостеприимным одновременно. Китайцы в большинстве своем не очень-то любят западную культуру. В их обществе принято вести себя скромно и сдержанно, и излишняя эмоциональность со стороны приезжих часто раздражает жителей Поднебесной. А вот к незнанию языка китайцы относятся нейтрально. В то же время мало что так сможет досадить жителю Поднебесной, как попытка иностранца подражать китайцу.

4 Монако Сегодня Монако является благодатной страной для людей с широкими финансовыми возможностями, в плане бизнеса. Именно поэтому орды туристов и уж тем более эмигрантов здесь не очень-то жалуют. В стране в целом достаточно предвзятое отношение к чужакам. Во многом виноваты сами приезжие. Из-за больших финансовых возможностей в Монако сюда стремится слишком много нежелательных личностей.