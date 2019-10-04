Сюрреалистические точки Земли (Фото)

1 Лес ледяных клинков От детского фаворита лепки снеговиков до ремесленного мастерства ледяной скульптуры, деятельность по формированию снега и льда в различные приятные образования существовала некоторое время и, похоже, никуда не денется. Тем не менее, что происходит, когда сама Земля решает развлечься? Отправляйтесь в разные регионы Чили, и вы найдете миниатюрные леса с ледяными клинками… где точно нет снега или льда поблизости. Впервые обнаруженные в 1835 году, эти религиозно названные "кальгаспоры" могут вырастать до 5 метров в высоту. Они являются прямым результатом сублимации, химического процесса, посредством которого источник тепла превращает твердое вещество в газ без его предварительного плавления. В процессе, который основывается только сам на себе, угловое образование более мелких шипов дополнительно концентрирует солнечный свет. Это увеличивает скорость сублимации до тех пор, пока целые леса этих колосков не заполнят ландшафт.

2 Мумифицированное озеро На первый взгляд, танзанийское озеро Натрон кажется болезненным оазисом с кроваво-красными водами, окруженными множеством мирных птиц, скрывающихся на его берегах. Однако причина этих глубоких красных вод более чем немного тревожит. Также известное как "Озеро каменных животных", этот водоем в Африке, по слухам, имел настолько высокое содержание щелочи, что мог мгновенно убить и сделать окаменелым любого животного, которое осмелилось забраться в его глубины. Вместо того чтобы быть результатом оптического обмана или присутствия галофильных бактерий, глубокий красный цвет Натрона объясняется присутствием минералов, образовавшихся в результате вулканических процессов в непосредственной близости. Эти процессы постепенно увеличивали pH воды до тех пор, пока она не стала насыщенной натроном и карбонатом натрия, последний из которых когда-то использовался в практике мумификации. Присутствие этих различных минералов – наряду с разлагающимися останками животных, которые не могли жить в таких суровых условиях – сильно увеличивало щелочную природу воды. Как таковая, она стала благоприятной для галоархеев, организмов с красным телом, которые окрашивают воду в озере и оперение фламинго, которые часто живут у воды.

3 Вода цвета жвачки Любителям клубники со всего мира повезло… по крайней мере, визуально. Вдоль побережья Западной Австралии находится яркое розовое озеро под названием Хиллиер. Хотя это не единственное розовое озеро в мире, вода Хиллиера отличается тем, что является единственным, вода которого не теряет свой цвет при сборе. Этот цвет не является ни просто оптическим обманом, ни результатом коренной породы под водой. Скорее, это результат нескольких факторов, работающих вместе. Обнаруженное в 1802 году, озеро Хиллиер является домом для определенного типа галофильных ("солелюбивых") водорослей, известных как дуналиелла, которые генерируют свою энергию посредством использования всех видимых частот света, за исключением тех, которые попадают в красно-оранжевый спектр. Помимо того, что они "оставляют за собой" энергию красного света, эти водоросли производят вариации каротина, которые вносят свой вклад в красновато-розовый оттенок озера.

4 Озеро ледяных пузырей Выглядит так, как будто в глубине замерзли медузы или мультяшные драгоценности. Озеро Абрахам – искусственное озеро, расположенное в Альберте, Канада, которое было образовано в 1972 году. Оно разрастается замерзшими пузырьками. Одним из уникальных аспектов этого озера является то, что на его поверхности содержится высокая концентрация метана, попавшего в ловушку. Большинство озер содержат базовые количества метана в результате разложения вещества, которое опускается на дно и питается бактериями. В свою очередь, эти бактерии производят метан, который уходит через воду и в конечном итоге попадает в воздух. Тем не менее, озеро Абрахам уникально, потому что температура его воды достаточно высока, чтобы метан мог попадать в воду, но достаточно низка, чтобы выходящий газ мог замерзнуть в непрозрачные пузырьки. Они имеют оттенок от белого до темно-синего, в зависимости от их близости к поверхности.

5 Кровавый дождь Поезжайте в определенные места в Индии, а именно в Кералу, и вы можете столкнуться с болезненным явлением – кровавым дождем. Хотя название напоминает какой-то библейский фильм ужасов, самое страшное погодное явление этого места не является результатом окисления в воде. Скорее, это связано с близостью государства к близлежащим пустыням. Хотя дождь испаряется чистым, он может собрать множество вещей на обратном пути. (Кислотный дождь является ярким примером и результатом этого.) Но химические вещества – не единственное, что может смешаться с осадками. Частицы в воздухе, которые являются достаточно тонкими и достаточно высокими, могут также смешиваться с влагой в облаках. Когда красноватые частицы песка смешиваются с этими облаками, они падают и образуют лужи кроваво-красной жидкости, даже оставляя красный оттенок, когда сам дождь испаряется. Это научное объяснение смешивания частиц с влажностью облаков справедливо и для того же явления, которое произошло в России в июле 2018 года. Город Норильск был осажден красным дождем однажды днем.

6 Каменные розы Ни камень, ни роза – явление, обнаруженное в Мексике и Тунисе (и реже в Аризоне) и известное как "каменная роза". Эти розы, состоящие из гипса или барита, образуются в результате испарения, когда один или другой из этих минералов связывается с песчинками в засушливой, богатой солью среде. Имея средний размер 10 сантиметров на лепесток, эти розовидные образования отличаются по цвету, что напрямую связано с тем, как они были сформированы. Те, которые образовались в более мелких местах, обычно производят янтарные лепестки, тогда как более глубокие образования в более широком пространстве часто дают желтые или прозрачные лепестки. Уникальная форма этих роз – не единственная необычная вещь в них. Независимо от их цвета в течение дня или в зависимости от места, где они образовались, они светятся одним и тем же непрозрачным белым цветом при помещении под ультрафиолетовым излучением.

7 Радужные деревья Будучи похожими на обычные деревья, покрытые краской, радужные эвкалипты занимают видное место на Филиппинах и в Индонезии. Их даже можно найти на Гавайях, в Калифорнии и во Флориде. Однако, где бы вы ни встретили это дерево, его дикая окраска является результатом как его уникального образования коры, так и его расположения. (Самые красочные деревья встречаются в Индонезии и на Филиппинах.) Кора дерева образована делящимися камбиевыми клетками, каждая с высокой концентрацией хлорофилла (химического вещества, которое придает листьям и траве их насыщенный зеленый цвет). В течение всей жизни клеток камбия они насыщаются различными уровнями танинов, химических веществ, которые управляют визуальной гаммой от красного до коричневого. Различная комбинация этих химических веществ, а также относительная влажность и влажность коры создают эффект радуги.

8 Кровавый водопад Когда мы думаем о водопадах, большинство из нас, вероятно, более склонны представлять широко известный Ниагарский водопад, наиболее заметным (и, вероятно, упущенным из виду) аспектом которого является его кристально чистая вода. Тем не менее, при всей распространенности чистых водопадов, есть место, где льющаяся вода имеет жуткий красный цвет. Впервые обнаруженный в 1911 году, этот район удаленного ледника Тейлор в Антарктиде, кажется, изливает кровь вместо воды. Причина этого довольно сложна. В отличие от таяния снега и грунтовых вод, источником воды на леднике Тейлор является соленое озеро, которое находится под ним. Со временем эта соленая вода собирала следовые количества железа от постоянного контакта с коренной породой ниже. Далее следует та же химическая реакция, что и при ржавчине. Вода приобретает глубокий красный оттенок оксида железа, и кажется, будто это кровь.

9 Светящиеся озера Таиланд известен своими прекрасными пляжами, изысканной кухней и туристическими тропами, на которых есть популярные острова, забитые туристами. Страна часто рекламируется как "пустынный рай". Огромное количество туристов, которые населяют это место с ноября по март, скорее всего, не знают об одном из самых необычных аспектов: голубая биолюминесцентная вода, видимая только ночью. Похоже на что-то из фантастического романа – прибрежные воды Таиланда в основном населены микроскопическим планктоном, который содержит много тех же химических веществ, что и светлячки. Используя ту же химическую реакцию люциферин-люцифераза, что и светлячки, планктон, который можно обнаружить в этих прибрежных водах, светится при раздражении. Когда-то это было описано как "волшебное световое шоу, [конкурирующее] с яркостью звезд на небе".