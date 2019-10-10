Еда, которую подают на обед в разных авиакомпаниях мира

Во время полетов всегда интересно, чем же этаким накормят на борту. Конечно, в бизнес-классе авиакомпании стараются удивить гостей и приготовить еду по высшему разряду, но так бывает не всегда.
Предлагаем вам посмотреть, что подают на обед в разных авиакомпаниях мира. А какое блюдо выбрали бы вы?
Japan Airlines
Экономкласс.
Бизнес-класс.
Air France
Экономкласс.
Бизнес-класс.
Ana Airlines
Экономкласс.
Премиум-экономкласс.
Emirates Airlines
Экономкласс.
Первый класс.
Thai Airways
Экономкласс.
Первый класс.
British Airways
Экономкласс.
Перекус в первом классе.
Turkish Airlines
Экономкласс.
Бизнес-класс.
Air Canada
Экономкласс.
Бизнес-класс.
Singapore Airlines
Экономкласс.
Первый класс.
Aegean Airlines
Экономкласс.
Бизнес-класс.
Korean Airlines
Экономкласс.
Бизнес-класс.
Lufthansa
Экономкласс.
Бизнес-класс.
American Airlines
Экономкласс.
Бизнес-класс.
Air China
Экономкласс.
Бизнес-класс.
Aeroflot
Экономкласс.
Бизнес-класс.