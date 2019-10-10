Еда, которую подают на обед в разных авиакомпаниях мира

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Во время полетов всегда интересно, чем же этаким накормят на борту. Конечно, в бизнес-классе авиакомпании стараются удивить гостей и приготовить еду по высшему разряду, но так бывает не всегда.

Предлагаем вам посмотреть, что подают на обед в разных авиакомпаниях мира. А какое блюдо выбрали бы вы?

Japan Airlines

Экономкласс.

Бизнес-класс.