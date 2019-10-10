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Четверг, 10.10.2019
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Еда, которую подают на обед в разных авиакомпаниях мира

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Еда, которую подают на обед в разных авиакомпаниях мира
12:37 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Как выглядит еда на борту самолета в 15 авиакомпаниях.

  • 1

    Во время полетов всегда интересно, чем же этаким накормят на борту. Конечно, в бизнес-классе авиакомпании стараются удивить гостей и приготовить еду по высшему разряду, но так бывает не всегда.

    Предлагаем вам посмотреть, что подают на обед в разных авиакомпаниях мира. А какое блюдо выбрали бы вы?

    Japan Airlines

    Экономкласс.

    Бизнес-класс.

  • 2

    Air France

    Экономкласс.

    Бизнес-класс.

  • 3

    Ana Airlines

    Экономкласс.

    Премиум-экономкласс.

  • 4

    Emirates Airlines

    Экономкласс.

    Первый класс.

  • 5

    Thai Airways

    Экономкласс.

    Первый класс.

  • 6

    British Airways

    Экономкласс.

    Перекус в первом классе.

  • 7

    Turkish Airlines

    Экономкласс.

    Бизнес-класс.

  • 8

    Air Canada

    Экономкласс.

    Бизнес-класс.

  • 9

    Singapore Airlines

    Экономкласс.

    Первый класс.

  • 10

    Aegean Airlines

    Экономкласс.

    Бизнес-класс.

  • 11

    Korean Airlines

    Экономкласс.

    Бизнес-класс.

  • 12

    Lufthansa

    Экономкласс.

    Бизнес-класс.

  • 13

    American Airlines

    Экономкласс.

    Бизнес-класс.

  • 14

    Air China

    Экономкласс.

    Бизнес-класс.

  • 15

    Aeroflot

    Экономкласс.

    Бизнес-класс.

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