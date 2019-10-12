Топ 10 интересных фактов о Шотландии

1 На самом деле мы мало что знаем о Шотландии. Хотите верьте, хотите нет, эта страна - больше, чем просто килты, волынка и отличный виски. Это также место подлинности и уникальности, которое может вызвать интерес у каждого из нас. Мы собрали список фактов о Шотландии, которые вдохновят не только тех, кто любит нордическую природу и культуру, посетить страну, но и тех, кто не против пощекотать себе нервы. Рыжеволосые люди. Соотношение из рыжеволосых людей составляет около 1% до 2% во всех странах, за исключением Шотландии. Доля рыжих в этой стране составляет 13%, и благодаря генетике, почти в каждой семье может появиться рыжий ребенок. Исследователи полагают, что этот цвет волос и светлая кожа способны получать больше витамина D от солнца, что важно, так как погода в Шотландии в основном мрачная.

2 "Не доказано" - это возможный вердикт, который может быть использован в суде. С 17-го века судебная система Шотландии одобрила 3 приговора: виновный, невиновный и не доказанный. Последний вариант считается оправдательным, даже если суд уверен в виновности или невиновности подсудимого, но не может доказать это. У этой системы есть противники и сторонники, однако, если их аргументы равны, необходимость "не доказанного" вердикта является решающей.

3 Настоящий шотландец. Существует особое отношение к вопросу о том, следует ли носить нижнее белье под килтами в Шотландии. Первоначально килты носили в армии и надевали на обнаженное тело, поэтому последователи этой традиции известны как "настоящие шотландцы". Раньше солдат проверяли на предмет наличия нижнего белья под килтами, а те, кто был пойман с ним, должны были сдать нижнее белье. Со временем эти проверки стали восприниматься как преследование, и многочисленные неловкие ситуации заставили шотландцев наконец начать надевать нижнее белье.

4 Гномы с шотландскими акцентами. Типичный житель Шотландии любит пить, использовать грязные слова и открыто и честно говорить о том, что у него на уме. Разве это не напоминает вам тех коротких персонажей из фантастических фильмов и игр? Гномы в фентези всегда выглядят как шотландцы, даже если они не знают об этом. Сегодня в массовой культуре почти нет представителей этой расы, которые говорят по-другому.

5 Бесплатные средства личной гигиены для женщин. Год назад Шотландия стала первой страной, предлагающей бесплатные средства личной гигиены для женщин. Они доступны в государственных учреждениях, таких как библиотеки, школы и общественные центры.

6 Запрет на разведение "дизайнерских" домашних животных. Год назад Шотландия стала первой страной, предлагающей бесплатные средства личной гигиены для женщин. Они доступны в государственных учреждениях, таких как библиотеки, школы и общественные центры.

7 Синие огни. Синие огни на улицах Глазго были установлены, чтобы улучшить общий облик города, но средства массовой информации обнаружили, что они начали интересную тенденцию - количество преступлений и попыток покончить жизнь самоубийством резко сократилось. Психологи связывают это с тем, что синий цвет часто ассоциируется с полицией, заставляя людей действовать более осторожно. Позже японцы приняли этот стиль и начали использовать его.

8 Страна островов. Территория Шотландии состоит из островов. Всего существует 790 островов, но люди живут только на 99 из них. Основная часть населения проживает в северной части острова Великобритания, в то время как другие острова либо используются для рыболовства, либо заброшены.

9 Боннибридж, деревня НЛО. Шотландия настолько популярна среди туристов, что туда приезжают даже инопланетяне. Им нравится приезжать в деревню Боннибридж, также известную как местный "портал в другую вселенную". Ежегодно около 300 человек заявляют, что видели здесь НЛО, которых больше, чем где-либо еще на планете. Каждый второй житель деревни хотя бы раз видел нечто, напоминающее НЛО.