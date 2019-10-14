Удивительные высокогорные селения мира

1 Если вы хотите избежать скуки современного массового туризма, иногда единственный путь лежит наверх. Чтобы вдохновить вас на будущее путешествие, мы исследуем туристические возможности этих мест, изучим условия проживания и постараемся собрать малоизвестные истории об этих горных селениях, застывших во времени… Ушгули, Грузия Ушгули–один из самых высокогорных населенных пунктов в Европе, где постоянно живут люди. Четыре села располагаются рядом, на высоте 2100 метров над уровнем моря. В течение полугода этот отдаленный район, расположенный рядом с одной из самых высоких вершин Большого Кавказского хребта, покрыт снегом, который перекрывает дорогу и не позволяет добраться до древнего селения на машине. С другой стороны, труднодоступность Ушгули позволила сохраниться архитектуре 12 века и традиционному образу жизни. Здесь также есть стая пушистых очаровательных собачек размером с лошадь, стерегущих деревню и домашний скот. Селение Ушгули было признано объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, как часть Верхней Сванетии, исторической провинции Грузии. Здесь повсюду до сих пор стоят средневековые сторожевые башни, а также часовня 12 века. В этом районе проживает около 200 человек. Дети из общины Ушгули ходят в небольшую школу вместе со сверстниками из окружающих сел. Известный художник-сюрреалист Придон Ниджарадзе уединенно живет в одной из деревень этого самого удаленного от цивилизации селения Грузии. Советы отправили его в изгнание после того, как он выразил протест против запрета грузинского языка. В Ушгули говорят на древнем грузинском диалекте. Вы можете совершить пятидневное путешествие по Сванетии, прогуляться по горам, взять уроки местной традиционной кулинарии в деревнях или даже провести ночь в одной из этих средневековых башен.

2 Деревня Чивита-ди-Баньореджо, Италия Деревня Чивита-ди-Баньореджо известна также как "умирающий город". В пасмурный день эта историческая достопримечательность почти соответствует своему названию: селение плывет над облаками, как будто это город, который покинул наш мир и улетел в небеса. В Чивита-ди-Баньореджо сегодня можно попасть только по пешеходному мосту. Селение было основано этрусками более 2500 лет назад на вершине плато из вулканических пород с видом на долину реки Тибр на высоте 440 метров над уровнем моря. Древний город стал окончательно приходить в упадок в XVIстолетии. Процесс ускорялся землетрясениями, мировыми войнами и постоянной опасностью обрушения из-за эрозии. Этот город был местом рождения средневекового теолога Бонавентуры, но его родной дом давно уже упал с обрыва в ущелье. Такая же судьба может вскоре постигнуть несколько других зданий. Недавно был предложен выход: укрепить плато стальными прутьями. Город был включен в список 100 самых уязвимых мест Всемирного фонда охраны памятников. Несмотря на все это, Чивита-ди-Баньореджо переживает в последние годы туристический бум. Креативный директор компании Gucci Алессандро Микеле владеет домом в этом городке, который в значительной степени обязан своим неизменным состоянием относительной труднодоступности. Летом его население увеличивается примерно до 100 человек, а зимой уменьшается всего до 7. Единственный городской телефон общего пользования находится на площади, где в первое воскресенье июня и второе воскресенье сентября проводятся гонки на ослах. Можно также посетить ряд пещер в восточной части города, одна из которых была превращена в часовню. Есть несколько ресторанов, а маленький очаровательный отель Bed&breakfast открыт круглый год и остановиться там можно за 62 евро за ночь. В прошлом году Чивита-ди-Баньореджо посетили 850 тысяч туристов, причем от 18 до 20 процентов из них составили китайцы. Сюда рекомендуется приезжать в межсезонье, чтобы избежать скопления людей, но летом, когда гости, приехавшие на один день, отправляются в обратный путь, весь город – ваш.

3 Аль-Согара, Оман Недавно телеканал ВВС сделал сенсационный репортаж о деревне в Омане, разместившейся в пещерах внутри скальной породы на высоте 2980 метров над уровнем моря, известной как "Зеленая гора". Этому изолированному селению более 500 лет, и еще всего пятнадцать лет назад там не было ни электричества, ни телефонной связи. В регионе имеется уникальная ирригационная система, построенная в 500 году до нашей эры, по которой вода из подземных источников перемещается с использованием силы тяжести. В репортаже для ВВС, снятом Ибрагимом Шехабом, можно было увидеть гостевой дом в этой удаленной, не тронутой цивилизацией деревне, однако ничего не было сказано о его названии. Однако, на платформе Airbnb все нашлось. Только вообразите себе путешествие в такие дикие места, где до 2003года не было даже электричества! Чтобы добраться до этой деревни, нужно идти пешком по небольшой тропе через долину примерно в течение 20 минут, и гостям рекомендуется не брать с собой тяжелого багажа. Приветливые местные жители с радостью проводят своих гостей по старому селению. Гостиница Cliff обойдется в 136 евро за ночь.