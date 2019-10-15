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Вторник, 15.10.2019
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Виды известнейших городов с высоты птичьего полета
Виды известнейших городов с высоты птичьего полета

Виды известнейших городов с высоты птичьего полета

Смотрите фото (26)
Виды известнейших городов с высоты птичьего полета
06:49 Сегодня Телеграф mirvokrugnas.com Фото: mirvokrugnas.com

Новости путешествия:Предлагаем вам насладиться видами известнейших городов с высоты птичьего полета.

  • 1

    Барселона и ее главная достопримечательность - храм Святого Семейства, или же просто Саграда Фамилия

  • 2

    Триумфальная арка в Париже

  • 3

    Небоскребы Дубая

  • 4

    Храм Лотоса в Нью-Дели

  • 5

    Район Вестердок в Амстердаме

  • 6

    Храм Василия Блаженного в Москве

  • 7

    Черепичные крыши итальянской Сиены

  • 8

    Геометрически правильные кварталы Сиэтла

  • 9

    Красный форт в индийском городе Агра

  • 10

    Прамбанан - комплекс буддийских и индуистских храмов в Индонезии

  • 11

    Кварталы аргентинского города Ла-Плата

  • 12

    Площадь Героев в Будапеште

  • 13

    Крупнейший мексиканский курорт - Канкун

  • 14

    Чески-Крумлов - небольшой городок в Чехии, исторический центр которого внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО

  • 15

    Главная площадь Мадрида - Пласа-Майор

  • 16

    Михайловское крыло дворца Хофбург в Вене

  • 17

    Рио-де-Жанейро и его знаменитые пляжи

  • 18

    Владимирский собор в Киеве

  • 19

    Один из старейших городов мира - Варанаси, Индия

  • 20

    Памятник мексиканской революции в Мехико

  • 21

    И снова Париж. Вид на Лувр

  • 22

    Так выглядит бразильский Сан-Паулу

  • 23

    Торонто сверху, наверное, могут узнать лишь местные пилоты

  • 24

    Столица Перу - Лима

  • 25

    Стадион "Монументаль" в аргентинском Буэнос-Айресе.

Удивительные высокогорные селения мира

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Красота, Путешествия, Здания, Вид, Высота, Птичий полет.
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