Виды известнейших городов с высоты птичьего полета

Барселона и ее главная достопримечательность - храм Святого Семейства, или же просто Саграда Фамилия
Триумфальная арка в Париже
Небоскребы Дубая
Храм Лотоса в Нью-Дели
Район Вестердок в Амстердаме
Храм Василия Блаженного в Москве
Черепичные крыши итальянской Сиены
Геометрически правильные кварталы Сиэтла
Красный форт в индийском городе Агра
Прамбанан - комплекс буддийских и индуистских храмов в Индонезии
Кварталы аргентинского города Ла-Плата
Площадь Героев в Будапеште
Крупнейший мексиканский курорт - Канкун
Чески-Крумлов - небольшой городок в Чехии, исторический центр которого внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО
Главная площадь Мадрида - Пласа-Майор
Михайловское крыло дворца Хофбург в Вене
Рио-де-Жанейро и его знаменитые пляжи
Владимирский собор в Киеве
Один из старейших городов мира - Варанаси, Индия
Памятник мексиканской революции в Мехико
И снова Париж. Вид на Лувр
Так выглядит бразильский Сан-Паулу
Торонто сверху, наверное, могут узнать лишь местные пилоты
Столица Перу - Лима
Стадион "Монументаль" в аргентинском Буэнос-Айресе.