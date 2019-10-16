Достопримечательности студенческого города Томск (Фото)

1 К городу нему ведет только небольшая тупиковая ветка, по которой ходит несколько поездов. Именно здесь появился первый советский технопарк и первый студенческий бизнес-инкубатор. В Томске хорошо развита сфера IT и другие наукоемкие бизнесы. Томск находится на востоке Западной Сибири, на берегу реки Томь. В 1604 году Борис Годунов отправил казачьего голову Гаврилу Писемского и стрелецкого голову Василия Тыркова в строительную экспедицию, которой предстояло найти подходящее место на берегу реки и основать там острог. Новое поселение должно было защитить присягнувших Русскому царству эуштинских татар от воинственно настроенных соседей. Писемский и Тырков выбрали место на возвышенности. Леса служили естественной защитой для будущего города а река, в случае чего, должна была помочь выдержать долгую осаду. В течение всего XVII века Томск был сильным военным центром, который периодически отражал набеги кочевников.

2 Томск перестал быть важным транспортным узлом после строительства Транссибирской магистрали, которая прошла южнее города в том месте, где сейчас находится Новосибирск. Город с Транссибом соединила только небольшая тупиковая ветка. Так в Томске начался экономический упадок. В 1937 году город на 7 лет стал частью Новосибирской области. Многие жители переезжали в быстрорастущий Новосибирск и другие города, расположенные на Транссибе. Во время Великой отечественной войны сюда стали эвакуировать заводы, так в городе зародилась первая промышленность. В 1944 году Томск изменил свой статус и стал центром Томской области.

3 Деревянный особняк на улице Белинского. В 1904 году архитектор Станислав Хомич построил его для своей семьи. В разные годы здесь размещались учебные заведения, Дом ребенка и больница. Горожане называют этот дом Изумрудным замком, и это не случайно. Автор "Волшебника Изумрудного города" Александр Волков учился в Томске и часто ходил на занятия мимо особняка Хомича. К тому же, тогда крыши и заборы часто красили именно в зеленый цвет. Многие томичи уверены, что эти городские пейзажи вдохновили писателя на создание знаменитой сказки. Хотя нужно учитывать, что произведение Волкова - это адаптация американской книги.

4 Проспект Ленина - центральная улица города, которая тянется через три района. Раньше проспект делился на несколько участков, которые в разное время носили разные названия, к примеру, Садовая, Почтамтская, Миллионная, Университетская и Богоявленская. С 2004 года власти Томска периодически предлагают снова переименовать Проспект Ленина в Университетский. Доходный дом Г. М. Голованова, построенный в 1899 году. В начале XX века Георгий Голованов уч­редил в нем торговый дом "Голованов и сыновья". С 1920 года в здании располагался губернский военкомат, а затем исполком Советского района. Сейчас на втором этаже заседает городская Дума.

5 Центр Томска носит название Губернаторский квартал. Это особая историко-культурная зона, в которую входят охраняемые памятники архитектуры. На территории Губернского квартала расположено большинство театров и музеев, набережные, фонтаны и монументы.

6 На Проспект Ленина, 111 находится торговый комплекс "1000 мелочей". Он занимает историческое здание, в котором до революции располагался пассаж купца Второва. Александр Второв открыл в этом здании гостиницу "европа" - самую дорогую и представительную в Томске. В "европе" был зимний сад, ресторан и первый в Сибири лифт.

7 Администрация Томской области. Горожане часто называют ее Белым домом, а здание мэрии - Красным домом.

8 Томск известен своими деревянными домами. В городе насчитывается около 200 зданий, которые являются памятниками деревянного зодчества. Здесь есть целый квартал, который полностью состоит из построек, выполненных в едином архитектурном стиле на рубеже XIX-XX столетий.

9 К 400-летию Томска на набережной реки Ушайки построили светомузыкальный фонтан.

10 Бывший "Дом нефти". В 80-х годах это здание построила компания "Томскнефть", которая позже вошла в состав "ЮКОСА". Крышу украшает радиомачта, которая выглядит как массивный шпиль со звездой. Сейчас в здание занимает Арбитражный апелляционный суд.

11 Площадь Ленина - старейшая площадь в Томске, на которой раньше располагался рынок и гостиные ряды. В прежние времена она называлась Базарной, Гостинодворской, Богоявленской и Иверской. Сейчас на площади Ленина находится Драмтеатр и областная администрация.

12 Богоявленский собор, один из древнейших храмов Томска. В 1630 году на его месте стояла деревянная церковь, а в 1777 году заложили нынешний каменный собор. его нижний этаж был освящен в 1784 году в честь Богоявления Господня. В 30-е годы собор закрыли для богослужений. Сначала в нем проводили курсы Сибжелдорстроя. Позже в здании заработала вермишелевая фабрика, в 1942 году ее сменил эвакуированный завод "Красный богатырь", а с 1947 по 1994 годы здесь размещалась фабрика резиновой обуви. В 1997 году церковь начали восстанавливать.

13 Обновленная набережная реки Ушайки. Реконструкция шла более четырех лет и закончилась в начале сентября этого года. После ремонта здесь появились сцены под открытым небом, прогулочные площадки и спортивный парк.

14 В Томске живет поэт Михаил Андреев. Он сочинил песню "Тополиный пух" группы "Иванушки International", а также многие тексты для "Любэ" и других звезд.

15 В сезон по Томи курсируют теплоходы "Заря" и "Москва", горожане используют речные суда для загородных прогулок и отдыха на воде. Помимо этого, во время навигации по Оби и ее притокам, Томь служит для перевозки грузов.

16 Администрация Томска расположена в бывшем доме купца Кухтерина, построенном в 1900 году.

17 Здание администрации украшает восьмигранный купол с башней и часами.

18 Дом Кухтериных спроектировал архитектор Константин Лыгин, который сильно повлиял на исторический облик города. Главную улицу Томска негласно называют Лыгинским проспектом, так как большую часть самых красивых зданий построил именно он.