Достопримечательности студенческого города Томск (Фото)

К городу нему ведет только небольшая тупиковая ветка, по которой ходит несколько поездов. Именно здесь появился первый советский технопарк и первый студенческий бизнес-инкубатор. В Томске хорошо развита сфера IT и другие наукоемкие бизнесы.
Томск находится на востоке Западной Сибири, на берегу реки Томь. В 1604 году Борис Годунов отправил казачьего голову Гаврилу Писемского и стрелецкого голову Василия Тыркова в строительную экспедицию, которой предстояло найти подходящее место на берегу реки и основать там острог. Новое поселение должно было защитить присягнувших Русскому царству эуштинских татар от воинственно настроенных соседей. Писемский и Тырков выбрали место на возвышенности. Леса служили естественной защитой для будущего города а река, в случае чего, должна была помочь выдержать долгую осаду. В течение всего XVII века Томск был сильным военным центром, который периодически отражал набеги кочевников.
Томск перестал быть важным транспортным узлом после строительства Транссибирской магистрали, которая прошла южнее города в том месте, где сейчас находится Новосибирск. Город с Транссибом соединила только небольшая тупиковая ветка.
Так в Томске начался экономический упадок. В 1937 году город на 7 лет стал частью Новосибирской области. Многие жители переезжали в быстрорастущий Новосибирск и другие города, расположенные на Транссибе. Во время Великой отечественной войны сюда стали эвакуировать заводы, так в городе зародилась первая промышленность. В 1944 году Томск изменил свой статус и стал центром Томской области.
Деревянный особняк на улице Белинского. В 1904 году архитектор Станислав Хомич построил его для своей семьи. В разные годы здесь размещались учебные заведения, Дом ребенка и больница.
Горожане называют этот дом Изумрудным замком, и это не случайно. Автор "Волшебника Изумрудного города" Александр Волков учился в Томске и часто ходил на занятия мимо особняка Хомича. К тому же, тогда крыши и заборы часто красили именно в зеленый цвет. Многие томичи уверены, что эти городские пейзажи вдохновили писателя на создание знаменитой сказки. Хотя нужно учитывать, что произведение Волкова - это адаптация американской книги.
Проспект Ленина - центральная улица города, которая тянется через три района. Раньше проспект делился на несколько участков, которые в разное время носили разные названия, к примеру, Садовая, Почтамтская, Миллионная, Университетская и Богоявленская. С 2004 года власти Томска периодически предлагают снова переименовать Проспект Ленина в Университетский.
Доходный дом Г. М. Голованова, построенный в 1899 году. В начале XX века Георгий Голованов учредил в нем торговый дом "Голованов и сыновья". С 1920 года в здании располагался губернский военкомат, а затем исполком Советского района. Сейчас на втором этаже заседает городская Дума.
Центр Томска носит название Губернаторский квартал. Это особая историко-культурная зона, в которую входят охраняемые памятники архитектуры. На территории Губернского квартала расположено большинство театров и музеев, набережные, фонтаны и монументы.
На Проспект Ленина, 111 находится торговый комплекс "1000 мелочей". Он занимает историческое здание, в котором до революции располагался пассаж купца Второва. Александр Второв открыл в этом здании гостиницу "европа" - самую дорогую и представительную в Томске. В "европе" был зимний сад, ресторан и первый в Сибири лифт.
Администрация Томской области. Горожане часто называют ее Белым домом, а здание мэрии - Красным домом.
Томск известен своими деревянными домами. В городе насчитывается около 200 зданий, которые являются памятниками деревянного зодчества. Здесь есть целый квартал, который полностью состоит из построек, выполненных в едином архитектурном стиле на рубеже XIX-XX столетий.
К 400-летию Томска на набережной реки Ушайки построили светомузыкальный фонтан.
Бывший "Дом нефти". В 80-х годах это здание построила компания "Томскнефть", которая позже вошла в состав "ЮКОСА". Крышу украшает радиомачта, которая выглядит как массивный шпиль со звездой. Сейчас в здание занимает Арбитражный апелляционный суд.
Площадь Ленина - старейшая площадь в Томске, на которой раньше располагался рынок и гостиные ряды. В прежние времена она называлась Базарной, Гостинодворской, Богоявленской и Иверской. Сейчас на площади Ленина находится Драмтеатр и областная администрация.
Богоявленский собор, один из древнейших храмов Томска. В 1630 году на его месте стояла деревянная церковь, а в 1777 году заложили нынешний каменный собор. его нижний этаж был освящен в 1784 году в честь Богоявления Господня.
В 30-е годы собор закрыли для богослужений. Сначала в нем проводили курсы Сибжелдорстроя. Позже в здании заработала вермишелевая фабрика, в 1942 году ее сменил эвакуированный завод "Красный богатырь", а с 1947 по 1994 годы здесь размещалась фабрика резиновой обуви. В 1997 году церковь начали восстанавливать.
Обновленная набережная реки Ушайки. Реконструкция шла более четырех лет и закончилась в начале сентября этого года. После ремонта здесь появились сцены под открытым небом, прогулочные площадки и спортивный парк.
В Томске живет поэт Михаил Андреев. Он сочинил песню "Тополиный пух" группы "Иванушки International", а также многие тексты для "Любэ" и других звезд.
В сезон по Томи курсируют теплоходы "Заря" и "Москва", горожане используют речные суда для загородных прогулок и отдыха на воде. Помимо этого, во время навигации по Оби и ее притокам, Томь служит для перевозки грузов.
Администрация Томска расположена в бывшем доме купца Кухтерина, построенном в 1900 году.
Здание администрации украшает восьмигранный купол с башней и часами.
Дом Кухтериных спроектировал архитектор Константин Лыгин, который сильно повлиял на исторический облик города. Главную улицу Томска негласно называют Лыгинским проспектом, так как большую часть самых красивых зданий построил именно он.
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники. Здесь учатся будущие специалисты по радиотехнике, информационной безопасности и программированию.
Томск стал важным городом Сибирского тракта, который шел из Москвы в Забайкалье. Благодаря транзитной торговле город быстро рос. В 1804 году он стал центром Томской губернии, в состав которой входили территории нынешних Республики Алтай, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей, а также Восточно-Казахстанская область, западные части Хакасии и Красноярского края.