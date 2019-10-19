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Не для слабонервных: а вы решитесь постоять на Кьерагболтене? (Фото)

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Не для слабонервных: а вы решитесь постоять на Кьерагболтене? (Фото)
13:16 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Этот небольшой кусок скалы находится в расщелине у края горы в Норвегии.

  • 1

    Название этого камня переводится как "замóк Кьерага". Кусок скалы объемом 5 кубических метров находится в расщелине у края горы Кьераг в Лисефьорде, Норвегия. 

  • 2

    Высота горы Кьераг - 1084 метров. Она возвышается над остальными горами Лисефьорда и с нее открывается самый живописный вид на фьорд.

  • 3

    Плато горы Кьераг – излюбленное место туристов, скалолазов и бейс-джамперов. 

  • 4

    Без какого-либо скалолазного снаряжения те, у кого хватит храбрости, могут добраться до Кьерагболтена и постоять на нем.

  • 5

    Говорят, это приносит удачу. Правда, чтобы камень успел принести удачу, нужно прочно стоять на ногах: следующая полка на отвесной стене находится 241 метром ниже.

    А под ней – еще 735 метров свободного падения. Так что же, относитесь ли вы к тем безумцам храбрецам, которые готовы постоять на Кьерагболтене?

Уехать в сказку: нереальные места, которые должен посетить каждый турист (Фото)

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Норвегия, Путешествия, Самые красивые места, А вы осмелитесь.
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