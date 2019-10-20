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Странная Япония: какие традиции могут Вас удивить и шокировать (Фото)

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Странная Япония: какие традиции могут Вас удивить и шокировать (Фото)
11:40 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Мы хотим поделиться 15 причинами, чтобы немного позавидовать жизни японцев.

  • 1

    Япония - уникальная страна со старыми традициями, которые передаются из поколения в поколение. Эта страна способна быть современной, не теряя при этом своей индивидуальности. Иногда нам даже хочется думать, что японцы с другой планеты или из будущего. Их подход к обычным вещам заставляет нас чувствовать себя изумленными.

    Эстетика действительно важна для японцев.

    Эта железнодорожная станция была разработана, чтобы позволить людям выйти из поезда и наслаждаться пейзажем.

  • 2

    Японский язык состоит из нескольких уровней вежливости.

    В японском языке существует 4 уровня уважения: уважительный, разговорный, скромный и вежливый. Существуют специальные правила, которые подразумевают, что вы должны выбрать правильный тип речи. По сути, молодой человек должен использовать вежливую речь, чтобы обратиться к пожилому человеку. Это правило также распространяется на братьев и сестер. Почти каждый разговор начинается с "sumimasen" (извините), поэтому человек просит прощения за то, что вы тратите его время, заранее.

  • 3

    Усыновление взрослых мужчин является обычной практикой в Японии.

    Принятие взрослых мужчин - это традиция, восходящая к 13 веку. В японском обществе семья играет важную роль. Как правило, сыновья управляют своими семьями и семейными предприятиями. Но что могут сделать эти семьи, у которых есть только дочери? Усыновление взрослых мужчин позволяет семьям расширить свое семейное древо и получить новых наследников, которые могут унаследовать семейный бизнес. Например, Осаму Судзуки, председатель Suzuki Motor Corporation, является четвертым принятым наследником корпорации.

  • 4

    Пожизненная занятость распространена в Японии.

    В крупных компаниях и государственных учреждениях с работником заключается пожизненный трудовой договор. Человек может выполнять свои обязанности, если он достаточно здоров, чтобы выполнять свою работу. После университета японец подает заявку на работу и работает в той же компании до выхода на пенсию. Одним из наиболее важных фактов является то, что работник тесно связан со своей компанией и понимает, что его личное благосостояние зависит от успеха их компании.

  • 5

    Признание своих ошибок действительно важно.

    Бусидо - это собирательный термин для многих кодексов чести и идеалов, которые определяют образ жизни самураев. Признание своих ошибок играет решающую роль в жизни японцев. В истории были случаи, когда японские политики уходили со своих постов, потому что не могли выполнить свои предвыборные обещания. Таким образом, Юкио Хатояма покинул свой пост после 8 месяцев пребывания на посту премьер-министра.

  • 6

    Физическое наказание детей запрещено законом.

    В этом году правительство Японии одобрило закон, запрещающий любые телесные наказания несовершеннолетних детей. Кстати, это правило распространяется как на родителей, так и на социальных работников.

  • 7

    Вы можете организовать свадьбу покемонов в Японии.

    Япония знает все о необычных праздниках. Например, там часто проводятся свадьбы по известным видеоиграм или аниме. В последнее время тема Pokémon с огромным Pikachus и официальным стилизованным свидетельством о браке стала по-настоящему популярной. Кстати, компания по планированию свадьбы официально объединилась с компанией The Pokémon.

    В Японии самое большое количество долгожителей.

    В Японии продолжительность жизни самая высокая - в среднем 84 года. Сегодня в Японии более 30 000 человек старше 100 лет. И тому есть несколько причин. Во-первых, за последние 60 лет здравоохранение стало намного лучше. Во-вторых, большое благосостояние граждан также играет важную роль. В-третьих, японцы стали больше обращать внимание на пожилых людей: в Японии появились различные геронтологические центры, которые изучают различные аспекты старения человека и методы борьбы с ними.

  • 8

    Гостеприимство.

    Пользователь одной соцсети опубликовал эту фотографию и написал: "Добрый человек настоял на том, чтобы купить омлет для моего пожилого отца, когда мы были на токийском рынке. Может кто-нибудь сказать мне, почему?". Люди в комментариях сказали, что в Японии это было нормально: "Он видел вашего отца, знал, что он был иностранцем, путешествующим туда, и хотел дать ему то, что, по его мнению, он хотел бы, и хорошую память о поездке".

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