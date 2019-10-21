ТОП-9 самых дорогих городов для жизни (Фото)

1 Сингапур Маленькое островное государство сохраняет звание самого дорогого города в мире уже третий год подряд, но аналитики The Economist утверждают, что разница в стоимости жизни с такими городами, как Гонконг и Нью-Йорк, почти сошла на нет, поскольку стоимость жизни выросла практически везде.

2 Цюрих, Швейцария Из-за отделения курса швейцарского франка от курса евро, а также традиционно высокого уровня доходов и цен жизнь в Цюрихе остается почти самой дорогой в мире.

3 Гонконг, Китай За год Гонконг поднялся в рейтинге самых дорогих городов мира на семь позиций из-за невероятно высоких цен на жилье и роста стоимости местных расходов.

4 Женева, Швейцария В Женеве практически все очень дорого, и даже услуги в сфере отдыха и развлечений - одни из самых дорогостоящих во всем мире.

5 Париж, Франция Из-за слабого доверия к евро Париж остался единственным городом еврозоны в первой десятке самых дорогих городов мира. Несмотря на слабость евро, в Париже все еще очень дорого жить, и единственное, на что здесь относительно справедливые цены, - это табак и алкоголь.

6 Лондон, Великобритания Рост зарплат в Лондоне затормозился и не успевает за инфляцией и стремительно растущими ценами на жилье. Средняя цена жилья в британской столице гораздо выше 500 тысяч фунтов стерлингов, но средние зарплаты составляют около 30 тысяч фунтов стерлингов в год.

7 Нью-Йорк, США Согласно докладу, укрепление доллара и местная инфляция делают Нью-Йорк одним из самых дорогих мегаполисов. К примеру, средняя цена в США за килограмм хлеба составляет 8,28 доллара, а в Нью-Йорке она будет в два раза выше.

8 Копенгаген, Дания Датская столица в этом году сохранила статус одного из самых дорогих городов мира из-за высоких цен по отношению к зарплатам.