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ТОП-9 самых дорогих городов для жизни (Фото)

Смотрите фото (9)
ТОП-9 самых дорогих городов для жизни (Фото)
10:37 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Перед Вами - девять самых дорогих для проживания городов в мире.

  • 1

    Сингапур

    Маленькое островное государство сохраняет звание самого дорогого города в мире уже третий год подряд, но аналитики The Economist утверждают, что разница в стоимости жизни с такими городами, как Гонконг и Нью-Йорк, почти сошла на нет, поскольку стоимость жизни выросла практически везде.

  • 2

    Цюрих, Швейцария

    Из-за отделения курса швейцарского франка от курса евро, а также традиционно высокого уровня доходов и цен жизнь в Цюрихе остается почти самой дорогой в мире.

  • 3

    Гонконг, Китай

    За год Гонконг поднялся в рейтинге самых дорогих городов мира на семь позиций из-за невероятно высоких цен на жилье и роста стоимости местных расходов.

  • 4

    Женева, Швейцария

    В Женеве практически все очень дорого, и даже услуги в сфере отдыха и развлечений - одни из самых дорогостоящих во всем мире.

  • 5

    Париж, Франция

    Из-за слабого доверия к евро Париж остался единственным городом еврозоны в первой десятке самых дорогих городов мира. Несмотря на слабость евро, в Париже все еще очень дорого жить, и единственное, на что здесь относительно справедливые цены, - это табак и алкоголь.

  • 6

    Лондон, Великобритания

    Рост зарплат в Лондоне затормозился и не успевает за инфляцией и стремительно растущими ценами на жилье. Средняя цена жилья в британской столице гораздо выше 500 тысяч фунтов стерлингов, но средние зарплаты составляют около 30 тысяч фунтов стерлингов в год.

  • 7

    Нью-Йорк, США

    Согласно докладу, укрепление доллара и местная инфляция делают Нью-Йорк одним из самых дорогих мегаполисов. К примеру, средняя цена в США за килограмм хлеба составляет 8,28 доллара, а в Нью-Йорке она будет в два раза выше.

  • 8

    Копенгаген, Дания

    Датская столица в этом году сохранила статус одного из самых дорогих городов мира из-за высоких цен по отношению к зарплатам.

  • 9

    Сеул, Южная Корея

    Столица Южной Кореи оказалась среди самых дорогих для проживания городов мира из-за высоких цен на одежду и высоких тарифов на коммунальные услуги. По данным The Economist, стоимость жизни здесь сопоставима с Копенгагеном и Лос-Анджелесом.

Жизнь заграницей: ТОП-10 вещей, которые круто меняют Вашу жизнь (Фото)

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