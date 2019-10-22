Как выглядят блюда для вегетарианцев в разных уголках мира (Фото)

Это национальное блюдо, которое состоит из чечевицы, риса и овощей с солеными огурцами.

Dal bhat tarkari - это вкусная, сытная и хорошо сбалансированная еда в Непале.

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Если вы любите карамелизованный лук и дымную чечевицу, то ливанская муджаддара для вас.

Карамелизация лука добавляет невероятную глубину этому ливанскому блюду из риса и чечевицы. Как правило, чем больше у вас терпения при карамелизации лука, тем вкуснее могут быть ваши результаты.