Как выглядят блюда для вегетарианцев в разных уголках мира (Фото)

Dal bhat tarkari - это вкусная, сытная и хорошо сбалансированная еда в Непале.
Это национальное блюдо, которое состоит из чечевицы, риса и овощей с солеными огурцами.
Если вы любите карамелизованный лук и дымную чечевицу, то ливанская муджаддара для вас.
Карамелизация лука добавляет невероятную глубину этому ливанскому блюду из риса и чечевицы. Как правило, чем больше у вас терпения при карамелизации лука, тем вкуснее могут быть ваши результаты.
Chana Masala - основной продукт панджаби - это симфония вкуса в зависимости от смеси специй, которые вы используете.
Северная индийская вегетарианская любимая, Chana масала - также называется Chole - это нут рагу из помидоров и обильных специй.
Вариации на локро - сытное и вкусное андское рагу - подается по всей Южной Америке.
Неважно, кто подает это южноамериканское овощное рагу, у него есть одно главное требование: в нем должна быть картошка.
Испанская тортилья де пататас, которую иногда называют испанским омлетом, - это восхитительная вегетарианская закуска или еда.
Если вы делали фриттату раньше, метод, используемый для тортильи, может показаться вам знакомым.
Капоната - это сицилийское блюдо, которое позволяет приготовить максимум из летних баклажанов и помидоров.
Эту классическую кисло-сладкую летнюю овощную композицию не сложно сделать дома.
Макароны с сыром - это классическое американское вегетарианское блюдо.
Знаковое, аппетитное вегетарианское блюдо из Соединенных Штатов - макароны с сыром.