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Как выглядят блюда для вегетарианцев в разных уголках мира (Фото)
Как выглядят блюда для вегетарианцев в разных уголках мира (Фото)

Как выглядят блюда для вегетарианцев в разных уголках мира (Фото)

Смотрите фото (8)
Как выглядят блюда для вегетарианцев в разных уголках мира (Фото)
05:45 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости путешествия:К счастью для тех, кто не ест мясо, существует множество способов употребления вегетарианской пищи по всему миру.

  • 1

    Dal bhat tarkari - это вкусная, сытная и хорошо сбалансированная еда в Непале.

    Это национальное блюдо, которое состоит из чечевицы, риса и овощей с солеными огурцами.

  • 2

    Если вы любите карамелизованный лук и дымную чечевицу, то ливанская муджаддара для вас.

    Карамелизация лука добавляет невероятную глубину этому ливанскому блюду из риса и чечевицы. Как правило, чем больше у вас терпения при карамелизации лука, тем вкуснее могут быть ваши результаты.

  • 3

    Chana Masala - основной продукт панджаби - это симфония вкуса в зависимости от смеси специй, которые вы используете.

    Северная индийская вегетарианская любимая, Chana масала - также называется Chole - это нут рагу из помидоров и обильных специй.

  • 4

    Вариации на локро - сытное и вкусное андское рагу - подается по всей Южной Америке.

    Неважно, кто подает это южноамериканское овощное рагу, у него есть одно главное требование: в нем должна быть картошка.

  • 5

    Испанская тортилья де пататас, которую иногда называют испанским омлетом, - это восхитительная вегетарианская закуска или еда.

    Если вы делали фриттату раньше, метод, используемый для тортильи, может показаться вам знакомым.

  • 6

    Капоната - это сицилийское блюдо, которое позволяет приготовить максимум из летних баклажанов и помидоров.

    Эту классическую кисло-сладкую летнюю овощную композицию не сложно сделать дома.

  • 7

    Макароны с сыром - это классическое американское вегетарианское блюдо.

    Знаковое, аппетитное вегетарианское блюдо из Соединенных Штатов - макароны с сыром.

Еда, которую подают на обед в разных авиакомпаниях мира

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