"Популярные" мосты: топ сооружений, которые так и притягивают туристов

1 Мост Золотые Ворота (Сан-Франциско, США) Это, вероятно, самый известный мост в мире. Его открытие состоялось в 1937 году. Длина моста составляет 1,3 километра, и в те годы это был самый длинный мост в мире.

2 Понте Веккио (Флоренция, Италия) Знаменитый мост в центре Флоренции построен еще в средние века. В наши дни на нем продают сувениры и ювелирные изделия.

3 Магдебургский водный мост (Хоэнварте, Германия) Мост разделен на три части. Две боковые — для автомобилей и пешеходов, а центральная часть для навигации. Мост пересекает реку Эльбу, которая течет ниже.

4 Виадук Мийо (Мийо, Франция) Он занимает первое место в рейтинге самых высоких мостов в мире. Его высота 341 метр.

5 Бруклинский мост (Нью-Йорк, США) Мост в Нью-Йорке строился в течение 14 лет и был открыт в 1883 году.

6 Мост Риальто (Венеция, Италия) Микеланджело предлагал свой проект строительства моста Риальто. Но построили мост по проекту архитектора Антонио да Понте.

7 Висячий мост из Сан-Франциско в Окленд (США) Он был построен в качестве замены другому небезопасному мосту.

8 Мост Хеликс (Сингапур) Пешеходный мост, с которого можно любоваться красотой Сингапура.

9 Тауэрский мост (Лондон, Великобритания) Он состоит из двух боковых опор. На нижнем уровне есть подъемный мост, чтобы была возможность проходить судам.

10 Висячий мост Капилано (Ванкувер, Канада) Если вы боитесь высоты — не пытайтесь пройтись по этому пешеходному мосту. Он находится на высоте 70 метров над каньоном!