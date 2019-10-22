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"Популярные" мосты: топ сооружений, которые так и притягивают туристов

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"Популярные" мосты: топ сооружений, которые так и притягивают туристов
17:28 Сегодня Телеграф turizm.mirvokrugnas.com Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Эти самые известные мосты просто обожают туристы и на них действительно стоит посмотреть.

  • 1

    Мост Золотые Ворота (Сан-Франциско, США)

    Это, вероятно, самый известный мост в мире. Его открытие состоялось в 1937 году. Длина моста составляет 1,3 километра, и в те годы это был самый длинный мост в мире.

  • 2

    Понте Веккио (Флоренция, Италия)

    Знаменитый мост в центре Флоренции построен еще в средние века. В наши дни на нем продают сувениры и ювелирные изделия.

  • 3

    Магдебургский водный мост (Хоэнварте, Германия)

    Мост разделен на три части. Две боковые — для автомобилей и пешеходов, а центральная часть для навигации. Мост пересекает реку Эльбу, которая течет ниже.

  • 4

     Виадук Мийо (Мийо, Франция)

    Он занимает первое место в рейтинге самых высоких мостов в мире. Его высота 341 метр.

  • 5

    Бруклинский мост (Нью-Йорк, США)

    Мост в Нью-Йорке строился в течение 14 лет и был открыт в 1883 году.

  • 6

    Мост Риальто (Венеция, Италия)

    Микеланджело предлагал свой проект строительства моста Риальто. Но построили мост по проекту архитектора Антонио да Понте.

  • 7

    Висячий мост из Сан-Франциско в Окленд (США)

    Он был построен в качестве замены другому небезопасному мосту.

  • 8

    Мост Хеликс (Сингапур)

    Пешеходный мост, с которого можно любоваться красотой Сингапура.

  • 9

    Тауэрский мост (Лондон, Великобритания)

    Он состоит из двух боковых опор. На нижнем уровне есть подъемный мост, чтобы была возможность проходить судам.

  • 10

    Висячий мост Капилано (Ванкувер, Канада)

    Если вы боитесь высоты — не пытайтесь пройтись по этому пешеходному мосту. Он находится на высоте 70 метров над каньоном!

  • 11

    Карлов мост, Прага, Чехия

    Среди многих красот Праги находится и этот великолепный мост. Он был построен в 1400 году. Очаровывает не только мост, но и скульптуры, расположенные по обе стороны пешеходной дорожки.

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Туризм, Путешествие, Мост, Турист, Достопримечательность.
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