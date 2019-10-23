Это не Photoshop: реальные природные явления, которые можно увидеть (Фото)

"Подводный вихрь" у берегов острова Маврикий в Индийском океане. Эта оптическая иллюзия обусловлена скапливанием илистых отложений и песка.
Нет, тут обошлось без пришельцев. Возможно, это выглядит как след пребывания на небе НЛО, но на самом деле такие дыры правильной формы в облаках появляются из-за того, что переохлажденные капли воды замерзают и опадают на землю при прохождении самолета сквозь облако.
На первый взгляд это выглядит, будто мальчишки прыгают в бездну, но на самом деле они вот-вот нырнут в кристально чистую воду карстового источника под названием "Колодец Иакова" (штат Техас, США).
Нет, это не шедевр одного из импрессионистов. Это полярные стратосферные облака, которые часто видны жителям Норвегии и прочих полярных регионов.
Этот неземной ландшафт больше похож на рисунок, чем на фотографию. Но все же эта картина существует в реальности: ярко-красные дюны и деревья можно найти на дне высохшего озера в Намибии.
На первый взгляд может показаться, что это некая далекая планета с тремя светилами на небе, но на самом деле этот оптический феномен называется паргелий. Он возникает время от времени благодаря особому типу преломления света, попадающего на кристаллики льда, парящие в атмосфере.
Слои неравномерно размытых осадочных пород в национальном заповеднике Вермилион Клиффс (штат Аризона, США) выглядят будто гигантская картина.
Мертвые деревья в снегу? На самом деле "ветви" – русла небольших речушек, пробивающихся через пустыню в штате Нижняя Калифорния (Мексика).
Вам может показаться, что этот мужчина в шаге от смерти, но на самом он спокойно прогуливается вдоль русла реки в штате Юта (США).
Этот феномен называется Огненный вихрь. Дело в том, что в верховьях реки Рио-Тинто (Андалусия, Испания) уже более 3000 лет идет добыча полезных ископаемых, что приводит к повышенной кислотности воды, а она, в свою очередь, может повлиять на появление подобных пугающих природных явлений.
Эти пасторальные холмы в штате Вашингтон (США) при определенном освещении выглядят как произведение живописи.
Этот тип облаков причудливой формы называются Undulatus Asperatus (в переводе с латыни – "волнисто-бугристый").
Цветастые холмы в китайском геологическом парке Данься.
Водопад Лошадиный Хвост в Йосемитском национальном парке (штат Калифорния, США).
Кровавый водопад в Антарктике, выглядящий как поле жуткой битвы. Яркость цвета обусловлена высокой концентрацией оксида железа в воде.