Это не Photoshop: реальные природные явления, которые можно увидеть (Фото)

1 "Подводный вихрь" у берегов острова Маврикий в Индийском океане. Эта оптическая иллюзия обусловлена скапливанием илистых отложений и песка.

2 Нет, тут обошлось без пришельцев. Возможно, это выглядит как след пребывания на небе НЛО, но на самом деле такие дыры правильной формы в облаках появляются из-за того, что переохлажденные капли воды замерзают и опадают на землю при прохождении самолета сквозь облако.

3 На первый взгляд это выглядит, будто мальчишки прыгают в бездну, но на самом деле они вот-вот нырнут в кристально чистую воду карстового источника под названием "Колодец Иакова" (штат Техас, США).

4 Нет, это не шедевр одного из импрессионистов. Это полярные стратосферные облака, которые часто видны жителям Норвегии и прочих полярных регионов.

5 Этот неземной ландшафт больше похож на рисунок, чем на фотографию. Но все же эта картина существует в реальности: ярко-красные дюны и деревья можно найти на дне высохшего озера в Намибии.

6 На первый взгляд может показаться, что это некая далекая планета с тремя светилами на небе, но на самом деле этот оптический феномен называется паргелий. Он возникает время от времени благодаря особому типу преломления света, попадающего на кристаллики льда, парящие в атмосфере.

7 Слои неравномерно размытых осадочных пород в национальном заповеднике Вермилион Клиффс (штат Аризона, США) выглядят будто гигантская картина.

8 Мертвые деревья в снегу? На самом деле "ветви" – русла небольших речушек, пробивающихся через пустыню в штате Нижняя Калифорния (Мексика).

9 Вам может показаться, что этот мужчина в шаге от смерти, но на самом он спокойно прогуливается вдоль русла реки в штате Юта (США).

10 Этот феномен называется Огненный вихрь. Дело в том, что в верховьях реки Рио-Тинто (Андалусия, Испания) уже более 3000 лет идет добыча полезных ископаемых, что приводит к повышенной кислотности воды, а она, в свою очередь, может повлиять на появление подобных пугающих природных явлений.

11 Эти пасторальные холмы в штате Вашингтон (США) при определенном освещении выглядят как произведение живописи.

12 Этот тип облаков причудливой формы называются Undulatus Asperatus (в переводе с латыни – "волнисто-бугристый").

13 Цветастые холмы в китайском геологическом парке Данься.

14 Водопад Лошадиный Хвост в Йосемитском национальном парке (штат Калифорния, США).