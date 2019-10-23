Глубже всех: самые глубокие станции метро в мире

Парк Победы, Москва, 73 метра
В различных источниках глубину "Парка Победы" "натягивают" аж до 90 метров. Однако официально подтвержденная глубина залегания станции на 17 метров меньше — что, впрочем, не мешает станции оставаться самой глубокой в столице. Как и "Адмиралтейская", "Парк Победы" оказалась долгостроем: работы по ее строительству стартовали еще в начале 1990 года, но через несколько лет были приостановлены. Оба зала станции начали полноценную работу в 2003 году.
"Парк Победы" — станция с кросс-платформенной пересадкой. У нее есть два отдельных зала, и на платформу каждого из них прибывают поезда разных линий. Залы оформлены зеркально: в северном белые пилоны оттеняются коричневыми путевыми стенами, а в южном зале все ровно наоборот. В торцах зала расположены панно работы одиозного скульптора Церетели, посвященные войне 1812 года и Великой Отечественной войне. Правда, второе из них демонтировали в 2015 году для строительства дополнительного выхода, так что работы у художественных критиков поубавилось.
Станция Алматинского метрополитена Абая, 78 метров
Станция расположена под пересечением проспекта Абая и улицы Фурманова. Открытие станции произошло 1 декабря 2011 года в составе первого пускового участка Алматинского метрополитена "Райымбек батыра" — "Алатау". Состоит из трех залов — центрального и двух боковых, которые образуют общую островную платформу шириной 15.2 м и длиной 104 м. Спуск-подъем на станцию по эскалаторам (4 ленты) высотой подъема 46.0 м, длиной 92.0 м. Является самой глубокой станцией в Алматинском метрополитене.
Вашингтон Парк, Портленд, 79 метров
Строго говоря, "Вашингтон Парк" — станция скоростного трамвая. Но обойти ее вниманием мы не могли, раз уж она настолько глубокая. Станция построена в 1998 году и принимает поезда Metropolitan Area Express — одной из двух трамвайных систем города. Глубина залегания, как и в случае с "Арсенальной" в Киеве, обусловлена особенностями рельефа: "Вашингтон Парк" расположена под холмом.
Дизайн станции минималистичен, но интересен: отделанные серым гранитом стены, закрытые решетками своды тоннеля, цилиндрические светильники. Потолочные балки c двух сторон станции имеют желтый и оранжевый цвет соответственно, что символизирует рассвет и закат. На стену нанесена геохронологическая шкала развития Земли, а под ней в стеклянной трубке находятся образцы горной породы, соответствующие определенным эпохам. На одной из платформ расположен мемориал в честь единственного работника, погибшего при прокладке тоннеля.
Адмиралтейская, Санкт-Петербург, 86 метров
60 из 69 станций метро "северной столицы" — глубокого заложения. Такая ситуация обусловлена сложной геологической ситуацией и характером застройки города. Всероссийский рекордсмен по глубине залегания находится именно в Санкт-Петербурге.
"Адмиралтейская" должна была открыться в 1997 году, но начала полноценно работать лишь спустя 14 лет. История запуска "Адмиралтейской" весьма драматична, причем главные события разворачивались как раз наверху, а не на глубине. Более 10 лет "Метрострой" не мог выкупить и расселить жилой дом в Кирпичном переулке, чтобы построить на его месте торговый центр с вестибюлем станции. Несмотря на активное противодействие жильцов и комитета по охране памятников истории и культуры, в 2009-м дом все же снесли, а в декабре 2011-го станция приняла первых пассажиров.
Оформление станции отсылает к морской тематике. Стены украшены медальонами-барельефами русских флотоводцев. Станцию также украшает несколько панно: "Нептун", "Нева" и "Основание Адмиралтейства". А в решетки дверей на путевых стенах вставлены стилизованные якоря. Вид станции "Адмиралтейской" немного портят алюминиевые декоративные полуколонны, но, возможно, многим это по вкусу.
Пухын, Пхеньян, около 100 метров
Точно вычислить глубину залегания станций северокорейского метро не представляется возможным. КНДР — закрытая страна, а данные о таком стратегическом объекте, как метрополитен, держатся в максимальной секретности. Но пхеньянское метро точно является одним из самых глубоких в мире по средней глубине залегания. Он построен так намеренно: в случае ядерного конфликта станции и тоннели метро можно будет использовать в качестве убежища.
Интерьер станции Пухын (в переводе на русский — "возрождение") выдержан в лучших традициях "сталинского ампира" в его корейском варианте. Цветастые роскошные люстры, барельефы на стенах и огромное панно с Ким Ир Сеном в торце зала мысленно возвращают куда-то в 1950-е. Однако Пухын — последняя на данный момент станция Пхеньянского метрополитена, она была открыта в 1987 году.
Арсенальная, Киев, 105.5 метра
Арсенальная стала одной из самых первых станций киевского метро. Построенная в 1960 году, она до сих пор остается и самой глубокой в мире. 105,5 метра от платформы до выхода на землю — такая глубина обусловлена особенностями киевского рельефа. Дело в том, что правый берег украинской столицы значительно выше левого. Линия метро, которая проходит по мосту через Днепр, упирается в кручу, и затем постепенно поднимается к поверхности.
В это время был разгар кампании по "борьбе с излишествами в проектировании и строительстве", упрощение и удешевление в архитектуре как раз докатилось до метростроя. Так что дизайн "Арсенальной" довольно скромный: пилоны и стены отделаны светлым мрамором и одноцветной плиткой, перемежаясь фигурными коваными решетками. Кстати, "Арсенальная" — еще и единственная на постсоветском пространстве станция так называемого английского типа, без центрального зала.