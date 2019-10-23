Глубже всех: самые глубокие станции метро в мире

1 Парк Победы, Москва, 73 метра В различных источниках глубину "Парка Победы" "натягивают" аж до 90 метров. Однако официально подтвержденная глубина залегания станции на 17 метров меньше — что, впрочем, не мешает станции оставаться самой глубокой в столице. Как и "Адмиралтейская", "Парк Победы" оказалась долгостроем: работы по ее строительству стартовали еще в начале 1990 года, но через несколько лет были приостановлены. Оба зала станции начали полноценную работу в 2003 году. "Парк Победы" — станция с кросс-платформенной пересадкой. У нее есть два отдельных зала, и на платформу каждого из них прибывают поезда разных линий. Залы оформлены зеркально: в северном белые пилоны оттеняются коричневыми путевыми стенами, а в южном зале все ровно наоборот. В торцах зала расположены панно работы одиозного скульптора Церетели, посвященные войне 1812 года и Великой Отечественной войне. Правда, второе из них демонтировали в 2015 году для строительства дополнительного выхода, так что работы у художественных критиков поубавилось.

2 Станция Алматинского метрополитена Абая, 78 метров Станция расположена под пересечением проспекта Абая и улицы Фурманова. Открытие станции произошло 1 декабря 2011 года в составе первого пускового участка Алматинского метрополитена "Райымбек батыра" — "Алатау". Состоит из трех залов — центрального и двух боковых, которые образуют общую островную платформу шириной 15.2 м и длиной 104 м. Спуск-подъем на станцию по эскалаторам (4 ленты) высотой подъема 46.0 м, длиной 92.0 м. Является самой глубокой станцией в Алматинском метрополитене.

3 Вашингтон Парк, Портленд, 79 метров Строго говоря, "Вашингтон Парк" — станция скоростного трамвая. Но обойти ее вниманием мы не могли, раз уж она настолько глубокая. Станция построена в 1998 году и принимает поезда Metropolitan Area Express — одной из двух трамвайных систем города. Глубина залегания, как и в случае с "Арсенальной" в Киеве, обусловлена особенностями рельефа: "Вашингтон Парк" расположена под холмом. Дизайн станции минималистичен, но интересен: отделанные серым гранитом стены, закрытые решетками своды тоннеля, цилиндрические светильники. Потолочные балки c двух сторон станции имеют желтый и оранжевый цвет соответственно, что символизирует рассвет и закат. На стену нанесена геохронологическая шкала развития Земли, а под ней в стеклянной трубке находятся образцы горной породы, соответствующие определенным эпохам. На одной из платформ расположен мемориал в честь единственного работника, погибшего при прокладке тоннеля.

4 Адмиралтейская, Санкт-Петербург, 86 метров 60 из 69 станций метро "северной столицы" — глубокого заложения. Такая ситуация обусловлена сложной геологической ситуацией и характером застройки города. Всероссийский рекордсмен по глубине залегания находится именно в Санкт-Петербурге. "Адмиралтейская" должна была открыться в 1997 году, но начала полноценно работать лишь спустя 14 лет. История запуска "Адмиралтейской" весьма драматична, причем главные события разворачивались как раз наверху, а не на глубине. Более 10 лет "Метрострой" не мог выкупить и расселить жилой дом в Кирпичном переулке, чтобы построить на его месте торговый центр с вестибюлем станции. Несмотря на активное противодействие жильцов и комитета по охране памятников истории и культуры, в 2009-м дом все же снесли, а в декабре 2011-го станция приняла первых пассажиров. Оформление станции отсылает к морской тематике. Стены украшены медальонами-барельефами русских флотоводцев. Станцию также украшает несколько панно: "Нептун", "Нева" и "Основание Адмиралтейства". А в решетки дверей на путевых стенах вставлены стилизованные якоря. Вид станции "Адмиралтейской" немного портят алюминиевые декоративные полуколонны, но, возможно, многим это по вкусу.

5 Пухын, Пхеньян, около 100 метров Точно вычислить глубину залегания станций северокорейского метро не представляется возможным. КНДР — закрытая страна, а данные о таком стратегическом объекте, как метрополитен, держатся в максимальной секретности. Но пхеньянское метро точно является одним из самых глубоких в мире по средней глубине залегания. Он построен так намеренно: в случае ядерного конфликта станции и тоннели метро можно будет использовать в качестве убежища. Интерьер станции Пухын (в переводе на русский — "возрождение") выдержан в лучших традициях "сталинского ампира" в его корейском варианте. Цветастые роскошные люстры, барельефы на стенах и огромное панно с Ким Ир Сеном в торце зала мысленно возвращают куда-то в 1950-е. Однако Пухын — последняя на данный момент станция Пхеньянского метрополитена, она была открыта в 1987 году.