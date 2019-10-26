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Топ-10 самых крутых в мире автобусных остановок

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Топ-10 самых крутых в мире автобусных остановок
11:33 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Автобусные остановки являются настолько примелькавшимся и привычным объектом, что их легко не заметить и пройти мимо, но дизайн этих остановок заставит вас не только остановиться, но и остаться там подольше.

  • 1

    Автобусная остановка в Норидже, Великобритания

    Возможно, дизайн этой остановки не покажется эргономичным, тем не менее он того стоит. Остановка была спроектирована Майклом Спайсером. Она выполнена в форме листа, благодаря чему служит укрытием довольно большой территории. Архитекторы сделали отдельно стоящий железный тент с алюминиевыми панелями и полупрозрачными материалами, чтобы накрыть вестибюль и место ожидания для пассажиров. Создатели позаботились о естественной вентиляции и избытке дневного света.

  • 2

    Автобусная станция в Престоне, Великобритания

    Воплощение брутальности конца 1960-х годов, спроектирована Китом Ингэмом и Чарльзом Уислоном из международной архитектурной фирмы BDP. Здание отличается практичным и элегантным дизайном. Кстати, до сих пор станция является одной из крупнейших в Западной Европе. Вмещает до 1100 машин и 80 двухэтажных автобусов. Примечательно, что 10 лет назад станцию чуть не снесли, но признали архитектурным шедевром и оставили в покое.

  • 3

    Автобусная остановка в Гимарайнше, Португалия

    Португальская автобусная остановка была спроектирована так, чтобы помочь решить транспортной компании «Аррива» (автобусы которой и останавливаются там) логистические проблемы.

    Остановка вмещает 96 автобусов. Стеклянные стены здания отлично вписываются в окружающую среду и пропускают в изобилии дневной свет.

  • 4

    Автобусная станция у больницы Spaarne, Нидерланды

    По форме похожа на открытую пасть кита яркого оранжевого цвета.

    Остановка также служит кольцевой развязкой перед больницей, рядом с которой она находится. Строение является самой крупной постройкой в мире из искусственных материалов — 50 × 10 × 5 м пенополистирола и полиэфирного пластика.

  • 5

    Автобусная остановка в городе Сток-он-Трент, Великобритания

    Международная архитектурная фирма "Гримшоу" выиграла право в 2010 году спроектировать центральную автобусную остановку города. Дизайн строения функционален, изысканен и приятен глазу. Остановка была спроектирована так, чтобы пешеходный поток и транспорт не пересекались и свободно "передвигались".

  • 6

    Автобусная остановка "Бранден", Австрия

    Хотя данная конструкция мало похожа на остановку и вряд ли выполняет одну из главный функций — защиту от непогоды, тем не менее дизайн поистине выдающийся. Остановка напоминает настоящий лес из тонких стальных стержней, поддерживающих винтовую лестницу. Спроектирована дизайнером Со Фудзимото.

  • 7

    Автобусная остановка в городе Слау, Великобритания

    Архитектура остановки является своеобразной данью памяти местному астроному Уильяму Гершелю, который открыл в 1800 году инфракрасное излучение.

    "Волнистый" дизайн повторяет разную длину волн инфракрасного излучения. Помимо обычной инфраструктуры, пешеходы могут насладиться прогулкой под навесом. Благодаря гладкой и блестящей поверхности фасада внешний вид здания постоянно меняется при разном освещении.

  • 8

    Автовокзал Поппенбюттеля, Германия

    Главной целью при проектировании здания являлось отражение концепта воздушного судна.

    Под прозрачной крышей помещается стоянка для восьми автобусов, а также просторная комната ожидания.

  • 9

    Автобусная остановка в Гаграх, Абхазия

    Огромная волна или ракушка немного напоминает яркой и замысловатой мозаикой Гауди. Остановка, спроектированная Зурабом Церетели, находится на дороге в Абхазию.

  • 10

    Автобусная остановка в городе Крумбах, Австрия

    Остановка была спроектирована испанскими архитекторами Антоном Гарсией-Абрилем и Деборой Меса. Конструкция представляет собой сложенные штабелями грубые необработанные дубовые доски подобно тому, как это делается на местных лесопилках.

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Туризм, Путешествие, Турист, Достопримечательность, Остановка, Автобусная остановка.
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