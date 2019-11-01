Магия: лучшие моменты дня и ночи городов мира на одном снимке (Фото)

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Стивен Уилкс фотографирует легендарные места и пейзажи — причем каждое снимает в течение суток, делая по 1500 кадров. Затем он соединяет лучшие моменты дня и ночи на одном снимке — выходит просто магия!

Национальный парк Серенгети, Танзания