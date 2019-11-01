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Пятница, 01.11.2019
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Магия: лучшие моменты дня и ночи городов мира на одном снимке (Фото)

Смотрите фото (21)
Магия: лучшие моменты дня и ночи городов мира на одном снимке (Фото)
06:22 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Одни и те же места днем и ночью — на одном фото.

  • 1

    Стивен Уилкс фотографирует легендарные места и пейзажи — причем каждое снимает в течение суток, делая по 1500 кадров. Затем он соединяет лучшие моменты дня и ночи на одном снимке — выходит просто магия!

    Национальный парк Серенгети, Танзания

  • 2

    Флэтайрон-билдинг, Нью-Йорк

  • 3

    Базилика Сакре-Кёр, Париж

  • 4

    Тель-Авив, Израиль

  • 5

    Эйфелева башня, Париж

  • 6

    Нью-Йоркская публичная библиотека

  • 7

    Снег в Центральном парке, Нью-Йорк

  • 8

    Парад на День благодарения универмага Macy’s

  • 9

    Центральный парк, Нью-Йорк

  • 10

    Вашингтон-сквер, Нью-Йорк

  • 11

    Миллениум-парк, Чикаго

  • 12

    Парк-авеню, Нью-Йорк

  • 13

    Инаугурация президента в 2013 году

  • 14

    Кубок Америки в Сан-Франциско

  • 15

    Трафальгарская площадь, Лондон

  • 16

    Парк в районе Грамерси, Нью-Йорк

  • 17

    Пудун, Шанхай

  • 18

    Рокфеллер-центр, Нью-Йорк

  • 19

    Таймс-сквер, канун Нового года

  • 20

    Кони-Айленд

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