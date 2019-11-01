Магия: лучшие моменты дня и ночи городов мира на одном снимке (Фото)

Стивен Уилкс фотографирует легендарные места и пейзажи — причем каждое снимает в течение суток, делая по 1500 кадров. Затем он соединяет лучшие моменты дня и ночи на одном снимке — выходит просто магия!
Национальный парк Серенгети, Танзания
Флэтайрон-билдинг, Нью-Йорк
Базилика Сакре-Кёр, Париж
Тель-Авив, Израиль
Эйфелева башня, Париж
Нью-Йоркская публичная библиотека
Снег в Центральном парке, Нью-Йорк
Парад на День благодарения универмага Macy’s
Центральный парк, Нью-Йорк
Вашингтон-сквер, Нью-Йорк
Миллениум-парк, Чикаго
Парк-авеню, Нью-Йорк
Инаугурация президента в 2013 году
Кубок Америки в Сан-Франциско
Трафальгарская площадь, Лондон
Парк в районе Грамерси, Нью-Йорк
Пудун, Шанхай
Рокфеллер-центр, Нью-Йорк
Таймс-сквер, канун Нового года
Кони-Айленд