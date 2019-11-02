Места, в которых миром правит цвет (Фото)

1 Иногда краски щедро рассыпаны природой, а иногда свою руку к созданию архитектурных шедевров приложил человек. Но и в том, и в другом случае эти уголки радуют глаз своей сочной красочностью. Долина цветов, Индия Долина цветов — национальный парк в Индии, расположенный в Западных Гималаях высоко в горах, известный своими лугами с цветами необычайной красоты. Является местом обитания редких животных, включая гималайского медведя, снежного леопарда, бурого медведя и голубых баранов.

2 Острова Раджа Ампат, Индонезия В рифах индонезийского Западного Папуа обитает 1700 видов рыб и 600 видов кораллов. Это место — рай для дайверов, мечтающих погрузиться в яркий первозданный подводный мир.

3 Вулкан Даллол, Эфиопия Даллол — это название спящего вулкана, а также расположенного рядом заброшенного селения в Эфиопии. Вулкан Даллол и его окрестности известны как самое жаркое место на Земле, так как в период с 1960 по 1966 годы здесь был установлен абсолютный рекорд среднегодовой температуры (+34 ºC). А еще это место выглядит абсолютно инопланетным благодаря застывшим кристаллам калийных солей, железа, марганца, вымытых на поверхность горячими источниками.

4 Хускар, Испания Хускар был типичной маленькой испанской деревней в провинции Малага, практически не тронутой туристами до 16 июля 2011 года, пока представители компании Sony Pictures не предложили на время перекрасить всю деревушку в голубой цвет за вознаграждение на долю каждого жителя. Так на свет появилась Деревня Смурфиков.

5 Риомаджоре, Италия Необыкновенно красивый и яркий городок Риомаджоре уютно расположился на возвышенном скальном побережье Лигурийского побережья в северо-западной провинции Ла Специя. Особенность его заключается не только в разнообразии многоцветной архитектуры, но и в абсолютном отсутствии автомобилей на узких улочках.

6 Парк Хитсуджияма, Япония Розовый мох обрамляет подножие горы Фуджи, создавая нереальный контраст с окружающими деревьями.

7 Большой призматический источник, США Большой призматический источник — наглядный пример разрушительной силы, которая дремлет в национальном парке Йеллоустоун. Около 600 тысяч лет назад извержение самого большого на планете вулкана привело к изменению ландшафта, и со временем успокоившиеся термические источники образовали удивительное радужное озеро.

8 Джодхпур, Индия Индийский город Джодхпур часто называют "Городом Солнца" за ясную погоду на протяжении всего года, а также "Голубым городом" за соответствующую религиозную окраску домов.

9 Новая Англия осенью, США Именно осенью берега Канады и Новой Англии обретают свою особу красоту. Кажется, все оттенки красного, желтого и зеленого собираются в этом регионе и на месяц до неузнаваемости меняют его.

10 Бурано, Италия Бурано — остров лагуны Венеции, известный своими маленькими цветными домами и производством кружев. У этого изобилия цветов было особое значение в древности, так как они определяли собственность. Согласно легенде, это помогало рыбакам узнавать их дома по возвращении с рыбной ловли.

11 Озеро Блед, Словения В словенском городе Блед посетителей ждет множество приятных местечек, однако наиболее заметная достопримечательность — знаменитое озеро Блед, являющееся одним из красивейших водоемов нашей планеты.