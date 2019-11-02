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Суббота, 02.11.2019
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Места, в которых миром правит цвет (Фото)

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Места, в которых миром правит цвет (Фото)
04:06 Сегодня Телеграф udivitelnoe.temaretik.com Фото:pixabay

Новости путешествия:На нашей планете есть места настолько живописные и яркие, что кажется, будто ты попал в другой, сказочный мир.

  • 1

    Иногда краски щедро рассыпаны природой, а иногда свою руку к созданию архитектурных шедевров приложил человек. Но и в том, и в другом случае эти уголки радуют глаз своей сочной красочностью.

    Долина цветов, Индия

    Долина цветов — национальный парк в Индии, расположенный в Западных Гималаях высоко в горах, известный своими лугами с цветами необычайной красоты. Является местом обитания редких животных, включая гималайского медведя, снежного леопарда, бурого медведя и голубых баранов.

  • 2

    Острова Раджа Ампат, Индонезия

    В рифах индонезийского Западного Папуа обитает 1700 видов рыб и 600 видов кораллов. Это место — рай для дайверов, мечтающих погрузиться в яркий первозданный подводный мир.

  • 3

    Вулкан Даллол, Эфиопия

    Даллол — это название спящего вулкана, а также расположенного рядом заброшенного селения в Эфиопии. Вулкан Даллол и его окрестности известны как самое жаркое место на Земле, так как в период с 1960 по 1966 годы здесь был установлен абсолютный рекорд среднегодовой температуры (+34 ºC). А еще это место выглядит абсолютно инопланетным благодаря застывшим кристаллам калийных солей, железа, марганца, вымытых на поверхность горячими источниками.

  • 4

    Хускар, Испания

    Хускар был типичной маленькой испанской деревней в провинции Малага, практически не тронутой туристами до 16 июля 2011 года, пока представители компании Sony Pictures не предложили на время перекрасить всю деревушку в голубой цвет за вознаграждение на долю каждого жителя. Так на свет появилась Деревня Смурфиков.

  • 5

    Риомаджоре, Италия

    Необыкновенно красивый и яркий городок Риомаджоре уютно расположился на возвышенном скальном побережье Лигурийского побережья в северо-западной провинции Ла Специя. Особенность его заключается не только в разнообразии многоцветной архитектуры, но и в абсолютном отсутствии автомобилей на узких улочках.

  • 6

    Парк Хитсуджияма, Япония

    Розовый мох обрамляет подножие горы Фуджи, создавая нереальный контраст с окружающими деревьями.

  • 7

    Большой призматический источник, США

    Большой призматический источник — наглядный пример разрушительной силы, которая дремлет в национальном парке Йеллоустоун. Около 600 тысяч лет назад извержение самого большого на планете вулкана привело к изменению ландшафта, и со временем успокоившиеся термические источники образовали удивительное радужное озеро.

  • 8

    Джодхпур, Индия

    Индийский город Джодхпур часто называют "Городом Солнца" за ясную погоду на протяжении всего года, а также "Голубым городом" за соответствующую религиозную окраску домов.

  • 9

    Новая Англия осенью, США

    Именно осенью берега Канады и Новой Англии обретают свою особу красоту. Кажется, все оттенки красного, желтого и зеленого собираются в этом регионе и на месяц до неузнаваемости меняют его.

  • 10

    Бурано, Италия

    Бурано — остров лагуны Венеции, известный своими маленькими цветными домами и производством кружев. У этого изобилия цветов было особое значение в древности, так как они определяли собственность. Согласно легенде, это помогало рыбакам узнавать их дома по возвращении с рыбной ловли.

  • 11

    Озеро Блед, Словения

    В словенском городе Блед посетителей ждет множество приятных местечек, однако наиболее заметная достопримечательность — знаменитое озеро Блед, являющееся одним из красивейших водоемов нашей планеты.

  • 12

    Река Каньо-Кристалес, Колумбия

    На несколько недель в году, в период между сентябрем и ноябрем, река Каньо-Кристалес превращается в "разноцветную". Насыщенные алые, желтые, зеленые, голубые и даже черные оттенки подводного мира видны даже на метровой глубине. Ярко-красный цвет удивительная река приобретает благодаря водорослям.

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Путешествия, мир, Пейзажи, Яркие цвета, Цветовая гамма, Цветные пейзажи.
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