Райские пляжи со всего мира (Фото)

1

Представляем вам подборку удивительных пляжей — но сегодня это не стандартные направления для отдыха, а действительно необычные места. Некоторые из них появились в результате деятельности человека, другие можно назвать чудесами, созданными самой природой.

1. Пляж Бенагил, Португалия

Португальский пляж Бенагил находится недалеко от курорта Алгарве, расположенного на юге страны на побережье Атлантического океана. Фотографы, романтики и влюбленные парочки со всего мира съезжаются сюда, чтобы полюбоваться фантастической красотой пещеры Алгарве, куда можно попасть только с моря.

В пещеру ведет арочный вход, а в ее куполе есть большое круглое отверстие, через которое проникает солнечный свет, создавая уникальную атмосферу.

2. Скрытый пляж, Мексика

Скрытый пляж (Hidden Beach) на острове Мариета, что всего в нескольких километрах от побережья Мексики, называют одним из самых живописных мест на земле.

В начале 1900-х остров использовался правительством Мексики для военных испытаний, а не так давно о нем узнали туристы, которые и обнаружили изумительный уединенный пляж, по кругу укрытый естественными скалистыми образованиями, защищающими его гостей от палящего солнца. Чтобы попасть на пляж, посетителям придется проплыть через короткий туннель.

Благодаря фотографиям в Интернете и социальных сетях о пляже узнали во всем мире, а поклонники места дали ему новое романтичное название — Playa De Amor, или Пляж любви.

3. Розовый пляж, Багамы

Багамы — это в принципе райское место для отдыха, но на одном из островов архипелага туристов ждет незабываемая картина, а именно пейзажи Pink Sands Beach — удивительного пляжа с розовым песком.

Pink Sands Beach простирается вдоль берега острова Харбор почти на 5 км, причем песок здесь окрашен в насыщенный розовый цвет. Этот необычный оттенок пляжу придают частички ракушек моллюсков и мельчайшие осколки кораллов, которые смешиваются с песком.

Возведение любых сооружений на этом пляже запрещено. Пейзаж дополняют лишь высокие пальмы и лежаки для отдыхающих. Журнал Forbes назвал Pink Sands Beach самым красивым пляжем мира.

4. Стеклянный пляж, Калифорния

Давным-давно на одном из пляжей на побережье Калифорнии была мусорная свалка. Бытовые отходы, стекло и даже битые автомобили годами скапливались у береговой линии в районе Форт-Брэгг.

Со временем часть мусора убрали, другую сожгли, а осколки бутылок и стекол остались. Океан со временем обточил их острые углы, и на поверхности пляжа остались сиять разноцветные стекляшки, похожие на ограненные драгоценные камни.

5. Пляж соборов, Испания

Испанский пляж Praia dаs Catedrais расположен недалеко от городка Рибадео, в провинции Луго (Галисия). Его необычное название происходит от скалистых образований, своды которых похожи на арки готических соборов.

Если дождаться отлива, то можно побродить по величественным каменным коридорам, устланным мягким влажным песком, и заглянуть в пещеры, которые во время прилива от любопытных глаз охраняет море.

6. Пляж Коекохе, Новая Зеландия

Главная достопримечательность новозеландского пляжа Коекохе (Koekohe) — огромные валуны почти идеальной круглой формы Moeraki Boulders. По оценкам ученых, они образовались в результате эрозии береговой линии около 60 млн лет назад, а на формирование крупных валунов ушло не менее 4 млн лет.

Люди с хорошей фантазией считают, что Moeraki Boulders — это не что иное, как окаменевшие яйца динозавров.

7. Черный пляж Пуналуу, Гавайи

Расположенный между Национальным парком гавайских вулканов и маленьким городком Наалеху, Punaluu Black Sand Beach считается самым черным пляжем в мире и представляет собой поистине незабываемое зрелище.

Кокосовые пальмы окаймляют темную песчаную кромку, образованную из базальта — вулканического вещества, попавшего в море в результате извержений.

С Пуналуу запрещено брать песок в качестве сувенира. Местные рассказывают страшные байки о строгой богине, которая обрушит свой гнев и нашлет несчастья на каждого, кто заберет с собой частичку пляжа, а в подтверждение своих слов показывают туристам коллекцию маленьких бутылочек, которые якобы были привезены обратно ослушавшимися путешественниками.

8. Атолл Ваадху, Мальдивы

На этом пляже кажется, что границы между небом и морем не существует. Когда наступает ночь, миллиарды крошечных огоньков голубым светом загораются у кромки воды. Это биолюминесценция — удивительное по красоте явление, когда живые микроорганизмы (фитопланктон) реагируют на кислород и преобразуют свою энергию в мягкий свет, освещая прибой.

9. Ракушечный Пляж, Австралия

Живописный Shell Beach, расположенный на восточной стороне полуострова Перон, имеет протяженность почти 60 км. Вместо песка его покрывают триллионы белых ракушек — оболочек крошечных моллюсков Fragum erugatum.

Вода в бухте очень соленая, и приспособиться к ней другие организмы не смогли, зато эти моллюски чувствовали себя превосходно и размножились в невероятном количестве. Останки их жизнедеятельности покрыли километры прибрежной линии, и теперь туристы с удовольствием приезжают сюда за красивыми фотографиями.

10. Пляж Махо, Сен-Мартен

Туристов, которые посещают этот пляж на карибском острове Сен-Мартен, ждет удивительное зрелище: здесь самолеты совершают посадку прямо над головами отдыхающих. Все дело в том, что конец взлетной полосы международного аэропорта Princess Juliana расположен прямо около Махо. Так как воздушные суда приземляются максимально близко к ее началу, у туристов есть уникальная возможность во всех подробностях рассмотреть летящий лайнер.

Из-за постоянного шума двигателей любителей понежиться на золотом песке Махо почти нет, зато полно охотников за уникальными кадрами. Например, при соответствующем ракурсе легко можно «поймать» самолет за хвост.