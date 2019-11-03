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От Стамбула до Каира: самые колоритные рынки мира (Фото)

Смотрите фото (8)
От Стамбула до Каира: самые колоритные рынки мира (Фото)
10:34 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости путешествия:Лучшие места мира для нестандартного шоппинга.

  • 1

    Рынок Хан-Эль-Халили, Каир

    Самый большой рынок Африки! Его шумные торговые ряды, протянувшиеся вдоль старинных мощеных улочек, дают туристам весьма ясное представление о том, каким был Каир сотни лет назад: время будто совершенно не коснулось местной атмосферы. Здесь на все сто процентов активируется обоняние (аромат специй, ароматических масел, кожи и жареного мяса обволакивает улицы еще на подступах к рынку), слух (рокот арабской речи, переругивание торговцев и протяжные молитвы из близлежащих мечетей) и, конечно же, зрение. Лучшего места для покупки традиционных египетских сувениров и не найти: прилавки ломятся от папирусных свертков, стекольных изделий ручной работы, эфирных масел, деревянных статуэток. Рынок открыт до глубокой ночи – хватит времени на то, чтобы выторговать нужный товар даже у самого упрямого торговца.

  • 2

    Рынок Портобелло, Лондон

    На лондонской улице Портобелло роад торговля кипит вот уже более 300 лет. Еще задолго до того, как в мире появились путеводители и глянцевые журналы, этот рынок славился как место, где можно приобрести всевозможные подержанные товары и стильный антиквариат. Если же винтажный сервант или прадедушкины часы вас мало интересуют, то посетить рынок стоит в любом случае – например, чтобы послушать выступления уличных артистов, пофотографировать расслабленных торговцев-растаманов или отдохнуть в местных пабах. Туристы, которым довелось посетить Портобелло, в голос утверждают: это место буквально вибрирует особой энергетикой!

  • 3

    Блошиный рынок Сент-Уан, Париж

    Говоря о блошиных рынках, просто грех не упомянуть о парижском рынке Marche aux Puces, название которого дословно переводится как «Рынок блох». Именно это культовое место и дало название подобным рынкам по всему миру. Некогда здесь, на севере Парижа, находилось сразу 12 рынков, которые, разрастаясь, в конечном итоге слились в один. Теперь здесь ежедневно открыто около трех тысяч прилавков и магазинов. Старые пуговицы, подержанные чайники, винтажная и современная одежда, мебель… И помните: чем лучше вы владеете французским языком, тем лучшие цены вы сможете выбить!

  • 4

    Эль Растро, Мадрид

    Если, находясь в Мадриде, вы вдруг захотите обзавестись дизайнерскими солнечными очками, но ваш бюджет при этом будет петь романсы, то направляйтесь на воскресный рынок Эль Растро: здесь вы найдете множество крайне правдоподобных подделок. Помимо псевдо-дизайнерских аксессуаров и одежды, местные прилавки ломятся от товаров, привезенных прямиком из Индии и Марокко, а также антиквариат. Внимательно присматривайтесь к ценам и следите за своими карманами – в этом случае успешный шоппинг будет вам обеспечен.

  • 5

    Ночной рынок в Арпоре, Гоа

    Этот рынок разворачивается на улицах Арпоры каждую субботу. Индийские специи, чаи, традиционная одежда, ковры, кашемировые платки и изделия из серебра перемежаются здесь с изделиями дизайнеров и художников, которые съезжаются сюда со всего света, чтобы продать свои удивительные изделия местным туристам. Этот рынок – место не только для шоппинга, но и для тусовок: местные аборигены в лице заросших хиппи, художников и расслабленных йогов еженедельно съезжаются сюда, чтобы пошататься между торговыми рядами под музыку транса, а также поплясать у главной сцены под аккомпанемент живой этнической музыки.

  • 6

    Гранд Базар, Стамбул

    Не так уж и часто рынок становится национальной достопримечательностью! Гранд Базар в Стамбуле – старейший и крупнейший крытый рынок мира, 3 тысячи магазинов которого расположились вдоль 61 улицы. Настоящий город внутри города, история которого уходит корнями еще во времена Византийской империи. Структура его весьма хаотична: рынок представляет собой запутанный лабиринт прилавков и магазинов, среди которых крайне легко заблудиться. Здесь с легкостью можно найти все, что угодно – кроме, разве что, выхода наружу, на стамбульские улицы. У местных ребятишек даже есть здесь свой бизнес: за небольшую плату они помогают незадачливым туристам пробраться сквозь торговые ряды до нужного места.

  • 7

    Рынок Чатучак, Бангкок

    Один из крупнейших рынков мира и настоящий рай для шопоголиков! Фактически все, что можно купить в Таиланде на ярмарках, в сувенирных лавках и дизайнерских магазинах, продается на Чатучаке: одежда по смешным ценам, цветные фонарики, комнатные растения, косметика ручной работы… Всего по выходным дням здесь разбивается более 8 тысяч прилавков, так что, включая Чатучак в программу прогулок по Бангкоку, стоит отвести ему не менее трех часов. 

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Все по теме:

Туризм, Путешествие, Рынок, Фото, Гранд Базар, Рынок Хан-Эль-Халили, Рынок Портобелло, Блошиный рынок Сент-Уан, Эль Растро, Ночной рынок в Арпоре, Лучшие рынки мира.
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