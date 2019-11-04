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Лучше держаться подальше: эти водоемы всегда были источником сомнительной славы

Смотрите фото (9)
Лучше держаться подальше: эти водоемы всегда были источником сомнительной славы
12:26 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Восемь водоемов, которые лучше обходить стороной.

  • 1

    Рио-Тинто, Испания

    Воды реки окрашены в красный цвет. Виной тому высокая концентрация меди и железа и кислотность воды. На протяжении нескольких сотен лет в верховьях реки ведется добыча полезных ископаемых, которая и привела к загрязнению реки. В ее едких водах не водится рыба, и, как бы ни было жарко, в этом водоеме нельзя мочить даже ноги.

  • 2

    Кипящее озеро, Доминикана

    Это озеро вполне бы могло стать термальным курортом, если бы не одно но: температура воды в водоеме колеблется от 82 до 91,5 °C. В озере не то что не рекомендуется купаться, а даже подходить к нему близко запрещено. Из-за струй горячего воздуха и лавы, периодически вырывающихся из недр, можно просто-напросто свариться заживо.

  • 3

     Читарум, Индонезия

    Эту реку жители Западной Явы приспособили и под нужды сельского хозяйства, и для водоснабжения, и для промышленности, и для многих других целей. В бассейне реки проживает около пяти миллионов человек, и за долгие годы использования вод водоема они превратили его в самую настоящую помойку. Если из реки взять пробу, в ней можно найти практически все элементы таблицы Менделеева, стоит ли говорить, что концентрация большинства из них в несколько раз превышает допустимые нормы.

  • 4

    Киву, Африка

    Ровная голубая гладь водоема на самом деле обманчива. Озеро представляет собой настоящую бомбу замедленного действия: под толщей воды скрыто более 250 км³ углекислого газа и около 65 км³ метана. Озеро находится в рифтовой долине, которая постепенно растет, вызывая вулканическую активность, которая, в свою очередь, может привести к взрыву. В результате последнего извержения вулкана в округе вода в водоеме закипела и рыба сварилась заживо.

  • 5

    Карачай, Россия

    С октября 1951 года в живописном водоеме в Челябинской области стали хоронить жидкие радиоактивные отходы. Предположительно, к настоящему моменту в озере скопилось около 120 млн кюри радиоактивных материалов. В 2015 году озеро планируется полностью засыпать, но даже эти меры не могут предотвратить радиоактивного заражения грунтовых вод, которые вполне могут служить одним из источников питания ближайших водоемов.

  • 6

    Река Потомак, США

    В эту реку не ведется ни сброс отходов, ни захоронение радиоактивных отходов. Она опасна сильными подводными течениями. Вместе с порогами и водопадами эти спокойные с виду участки таят смертельную угрозу и ежегодно уносят десятки жизней любителей водного экстрима.

  • 7

    Голубая лагуна, Великобритания

    Перед бирюзовыми водами заброшенного карьера сложно устоять. Но как бы ни был высок соблазн, купаться здесь не стоит. Красивый цвет вода получает из-за известняковых скал, уровень же рН воды составляет 11,3, что может вызвать раздражение кожи и глаз, грибковые инфекции или проблемы с желудком.

  • 8

    Колодец Иакова, США

    Подводная пещера диаметром 4 метра ежегодно привлекает тысячи дайверов. Под водой находятся несколько соединенных узкими проходами гротов, которые многие искатели приключений непременно хотят исследовать. Но насколько колодец красив, настолько же и опасен: подводные коридоры унесли жизни уже восьми дайверов.

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Туризм, Путешествие, водоемы, Опасные водоемы.
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