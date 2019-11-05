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Никаких стен и потолка: самый уникальный отель в мире

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Никаких стен и потолка: самый уникальный отель в мире
09:40 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости путешествия:Посреди Швейцарских Альп открылся, пожалуй, самый необычный отель Null Stern.

  • 1

    В этом отеле всего одна комната. В комнате, если можно ее так назвать, помимо кровати и пары тумбочек больше ничего нет — ни стен, ни потолка. В распоряжении гостей потрясающий вид на горный пейзаж, а по ночам — на звездное небо. Если, конечно, не будет дождя.

  • 2

    Отель находится на высоте примерно 2 тысяч метров в самом сердце Швейцарских Альп. Стоимость ночи — 210 долларов. Для установки кровати в горах земля была выровнена.

  • 3

    У отеля нет стен и потолка, а также ванной. Только кровать королевских размеров с двумя прикроватными тумбочками и лампами. Общественный туалет находится в 5 минутах ходьбы вниз по горе.

  • 4

    Гости могут насладиться панорамными видами на горы и звездное небо.

  • 5

    Однако, как и обычные отели, Null Shtern предлагает обслуживание в виде личного дворецкого.

  • 6

    Дворецкий живет в доме неподалеку.

  • 7

    Он приносит завтрак, обед и ужин буквально в постель.

  • 8

    Конечно, если погода будет плохой, гости отеля всегда могут отменить бронирование в последнюю минуту.

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Альпы, Швейцария, Отель, Горы, Null Stern.
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