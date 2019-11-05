Никаких стен и потолка: самый уникальный отель в мире

1 В этом отеле всего одна комната. В комнате, если можно ее так назвать, помимо кровати и пары тумбочек больше ничего нет — ни стен, ни потолка. В распоряжении гостей потрясающий вид на горный пейзаж, а по ночам — на звездное небо. Если, конечно, не будет дождя.

2 Отель находится на высоте примерно 2 тысяч метров в самом сердце Швейцарских Альп. Стоимость ночи — 210 долларов. Для установки кровати в горах земля была выровнена.

3 У отеля нет стен и потолка, а также ванной. Только кровать королевских размеров с двумя прикроватными тумбочками и лампами. Общественный туалет находится в 5 минутах ходьбы вниз по горе.

4 Гости могут насладиться панорамными видами на горы и звездное небо.

5 Однако, как и обычные отели, Null Shtern предлагает обслуживание в виде личного дворецкого.

6 Дворецкий живет в доме неподалеку.

7 Он приносит завтрак, обед и ужин буквально в постель.