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Зачаровывающие места, в которых многие мечтают жить (Фото)
Америка была впервые заселена людьми из Азии где-то в промежутке между 42 и 14 тыс. лет назад. Волна миграции эскимосов / инуитов за несколько тысячелетий до н. э. была последней из числа коренных американских народов (по сложившейся традиции они, за исключением эскимосов и алеутов, носили данное им европейцам ошибочное название американских индейцев). Первыми европейцами, о пребывании которых в Америке нам достоверно известно, были мореплаватели-викинги во главе с Лейфом Эрикссоном. Впрочем, открытие Америки традиционно датировали эпохой Великих географических открытий — 1492 годом, когда экспедиция Христофора Колумба достигла островов Вест-Индии. Европейская колонизация Америки привела к уничтожению ряда доколумбовых цивилизаций, демографической катастрофе индейцев Америки, массовой эмиграции из Старого Света и завозу африканских рабов. В результате открытий и завоеваний различные территории в Америке были разделены между европейскими державами — Испанией, Португалией, Англией, Францией, Нидерландами и Россией. Ныне подавляющее большинство американских стран являются суверенными государствами. Главными вехами в деколонизации были Война за независимость США 1776—1783 годов, Гаитянская революция 1791—1803 годов, Война за независимость испанских колоний в Америке под началом Симона Боливара 1810—1826 годов и война за независимость Кубы 1895—1898 годов.
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