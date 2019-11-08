Ад во Франции: вулкан на острове Реюньон (Фото)

1 Это щитовой вулкан Питон-де-ла-Фурнез высотой 2631 м. Начиная с XVII века здесь было зафиксировано более 150 извержений.

2 С начала 70-х годов ХХ века здесь было более 20 извержений.

3 Когда вулкан Питон-де-ла-Фурнез извергается, это действительно похоже на врата ада. Судите сами.

4 Последнее извержение вулкана началось 16-20 мая 2015 года.

5 Питон-де-ла-Фурнез считается одним из самых активных вулканов в мире.

6 Как правило, вулкан выбрасывает лаву в районе кальдеры, но случается так, что она вытекает и с его склонов. Восточный склон Питон-де-ла-Фурнеза и вовсе проломлен мощным потоком лавы, обычно стремящейся в сторону близлежащего моря.