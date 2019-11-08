Спрятался от человеческого глаза: уникальный каньон, о котором мало кто знает (Фото)

Фьядраургльуфур - один из самых величественных каньонов в Исландии.
Патрисия Пати Маковская (Patrycja Pati Makowska) — фотограф, которая влюблена в красоту окружающего мира и которая пару лет назад переехала в Исландию.
Она не перестает восхищаться непостоянством природы, мира и окружающих ее людей, поэтому путешествия стали ее хобби.
Недавно она отправилась на каньон Фьядрарглйуфур (Fjaðrárgljúfur), который находится вдали от окружной дорогой, из-за чего многие туристы проезжают это место.
Каньон Фьядрарглйуфур — это великолепный, массивный каньон глубиной 100 метров и протяжённостью порядка 2 километров.
Он расположен на юго-востоке Исландии, недалеко от деревни Киркьюбайярклейстюр (Kirkjubæjarklaustur).
"Гльуфур" по-исландски означает "каньон", а "Фьядрау" — это название реки, которая протекает через него.