Спрятался от человеческого глаза: уникальный каньон, о котором мало кто знает (Фото)

1 Фьядраургльуфур - один из самых величественных каньонов в Исландии.

2 Патрисия Пати Маковская (Patrycja Pati Makowska) — фотограф, которая влюблена в красоту окружающего мира и которая пару лет назад переехала в Исландию.

3 Она не перестает восхищаться непостоянством природы, мира и окружающих ее людей, поэтому путешествия стали ее хобби.

4 Недавно она отправилась на каньон Фьядрарглйуфур (Fjaðrárgljúfur), который находится вдали от окружной дорогой, из-за чего многие туристы проезжают это место.

5 Каньон Фьядрарглйуфур — это великолепный, массивный каньон глубиной 100 метров и протяжённостью порядка 2 километров.

6 Он расположен на юго-востоке Исландии, недалеко от деревни Киркьюбайярклейстюр (Kirkjubæjarklaustur).

7 "Гльуфур" по-исландски означает "каньон", а "Фьядрау" — это название реки, которая протекает через него.

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