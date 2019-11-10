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Куда поехать, если хочется одиночества: лучшие острова для соло-путешествий (Фото)

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Куда поехать, если хочется одиночества: лучшие острова для соло-путешествий (Фото)
02:31 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Открыть для себя потрясающие места на карте мира можно не только путешествуя в компании, но и в одиночку.

  • 1

    Далеким от подобного отдыха туристам идея кажется безумной, но это только на первый взгляд. На деле же соло-путешествия имеют уйму преимуществ, начиная от того, что вам не придется постоянно кого-то ждать или подстраиваться и заканчивая отсутствием необходимости идти на компромиссы. 

    Будет ли путешествие скучным или увлекательным зависит только от вас. Свобода в планах и действиях предоставляет практически безграничный простор для поиска новых впечатлений. Однако, каким бы насыщенным не был ваш план, он будет совершенно бесполезен, если изначально неправильно выбрать направление. Конечно, уехать одному можно в любую точку Земли, но чтобы отдых прошел во всех отношениях замечательно, лучше выбрать такую локацию, где никто не помешают вашему уединению, но при этом вам будет чем заняться.

    Йост-Ван-Дейк, Виргинские острова

    Нетронутая природа и малолюдные пляжи острова словно было созданы для путешествующих в одиночку. Пролеживание боков на пляже можно разнообразить дайвингом, сноркелингом, яхтингом и рыбалкой или знакомством с дикими обитателями — на острове живут эндемичные виды черепах и птиц.

  • 2

    Пхи-Пхи, Таиланд

    Здесь не устраивают ни катаний на слонах, ни эротических шоу. Вместо этого отдыхающим предлагают необычные ландшафты, первозданную природу и отсутствие толп туристов на пляжах, причем можно найти как уединенные места без всякой инфраструктуры, так и тусовочные пляжи с множеством баров. Исследовать прибрежные воды острова можно на каяке, вечером лучше всего отправиться в один из баров, где каждый вечер проходят огненные шоу.

  • 3

    Исландия

    Исландию обычно выбирают либо настоящие искатели приключений, либо романтики. Но и тех, и других здесь не так уж и много, так что никто не нарушит ваш отпуск в одиночестве. Природное разнообразие островного государства открывает массу возможностей для самых разных форм активного отдыха. Сафари на джипах, рафтинг, каякинг, дайвинг, рыбалка — здесь каждый найдет развлечение по душе. Получив свою порцию адреналина, можно отправляться слушать трели птиц, разглядывать тупиков или просто остаться "отмокать" в термальных водах спа-курорта "Голубая Лагуна". 

  • 4

    Бали, Индонезия

    Это самый популярный индонезийский курорт, поэтому здесь всегда многолюдно, но количество древних храмов и нетронутых уголков природы позволяет найти каждому уединение и покой. Главные достопримечательности острова — первозданные ландшафты, тропические леса и бескрайние пляжи, практически на каждом из которых функционируют серф-школы. 

  • 5

    Ямайка

    Остров в сердце Карибского моря даже в холодные месяцы года встречает температурой не ниже 23 ºC. Пляжный отдых здесь вполне гармонично уживается с активным. Когда вам надоест лежать на пляже, попивая холодный мохито, можно отправиться на экскурсию на плантации сахарного тростника, сафари по джунглям, посетить фабрики рома или же заняться рафтингом, дайвингом или гольфом.

  • 6

    Ки-Уэст, Флорида 

    Самой южной точке США достался тропический климат с температурой около 30 °C. Здесь не так уж много пляжей, и то, по большей части, они все искусственные. Их недостаток компенсирует атмосфера острова и его архитектура: из окон доносится латинская музыка, а на центральных улицах до сих пор сохранились исторические деревянные здания, в которых расположились бары и рестораны. Остров идеально подходит для того, чтобы исследовать его в одиночку, взяв напрокат скутер или велосипед.

  • 7

    Миконос, Греция

    Про Миконос говорят, что это остров, который никогда не спит. Так что если вы любитель развлекаться 24 часа в сутки — вам сюда. Скоротать время между грандиозными вечеринками можно за осмотром старинных церквей, экспонатов Археологического или Морского музеев, или же занявшись дайвингом, серфингом или устроившись загорать на одном из пляжей.

  • 8

    Нассау, Багамские острова

    Остров славится живописными пейзажами, песчаными пляжами и кристально чистой водой. На территории острова сохранилось множество фортов, в том числе самая большая крепость на Багамах — Форт Шарлотты, построенный в 1788 году. Всевозможных баров, ресторанов и спортивных комплексов здесь и вовсе не счесть. А на острове Парадайз, у самого побережья Нассау, располагается крупнейшее казино Багамских островов — "Атлантис".

  • 9

    Оаху, Гавайи

    Третий по величине среди Гавайских островов, Оаху располагает 3 подводными парками и километрами белоснежных пляжей. С наступлением темноты можно с головой погрузиться в ночную жизнь Гонолулу, а днем окунуться в мир удивительной природы. Помимо всего прочего, это рай для серферов, кайтеров и видсерферов, и одно из немногих мест в мире, где можно увидеть волны высотой с 5-этажный дом. 

  • 10

    Сен-Мартен 

    В прибрежной части острова располагается череда мелких коралловых рифов с мелководными лагунами, а на самом острове — более 30 белоснежных пляжей с чистейшей водой. Своих гостей остров встречает палящим солнцем и колониальной архитектурой. К услугам туристов предлагается виндсерфинг, кайтсерфинг, каяк, дайвинг, прогулки на катерах и парусниках, сафари по джунглям — так что будьте уверены, скучать здесь не придется!

  • 11

    Южный остров, Новая Зеландия

    Многие из зданий местных городов сохранили неповторимый колорит построек 19 века. Но ехать в такую даль стоит не только ради не него: на острове расположено несколько национальных парков, живописных пешеходных маршрутов, а также столица экстремального туризма город Квинстаун. Активный отдых лучше всего совмещать с прогулками по заповедникам с уникальной девственной природой.

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Острова, Путешествия, Куда поехать, Соло-путешествия.
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