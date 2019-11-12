Скачать
Вторник, 12.11.2019
НАБУ задержало подозреваемых в завладении 1,2 миллиарда кредита НБУ
НАБУ задержало подозреваемых в завладении 1,2 миллиарда кредита НБУ
Британии удалось избежать рецессии, несмотря на неопределенность с Brexit
Британии удалось избежать рецессии, несмотря на неопределенность с Brexit
Сборная Украины потеряла двух игроков перед матчем с Сербией
Сборная Украины потеряла двух игроков перед матчем с Сербией
Новый вид динозавров был обнаружен в Таиланде (Фото)
Новый вид динозавров был обнаружен в Таиланде (Фото)

Особенности плацкартных вагонов в разных странах мира (Фото)

Смотрите фото (15)
Особенности плацкартных вагонов в разных странах мира (Фото)
00:36 Сегодня Телеграф udivitelnoe.temaretik.com Фото:pixabay

Новости путешествия:Многие поезда по всему миру предлагают вагоны первого класса, в некоторых поездах это означает — наличие отдельного купе с ванной комнатой.

  • 1

    Вот как выглядит первый класс в поездах разных стран, от самых роскошных в мире до современных комфортабельных купе. Восточный Экспресс путешествует по Юго-Восточной Азии.

    Пассажиры, которые заказывают Президентский люкс, самый роскошный салон на борту Восточного экспресса, могут отдохнуть в роскошной обстановке. В богато украшенных номерах также есть душ и туалет, которые полностью кондиционированы.

    Президентский люкс выглядит еще более элегантно ночью. Диваны раскладываются, превращаясь в кровати, пассажирам предоставляются халаты и тапки.

  • 2

    После спокойного ночного отдыха в просторном салоне пассажиры могут насладиться бесплатным завтраком, доставленным прямо к их двери.

    Каюты-люкс на поезде Andean Explorer оформлены в изысканном стиле и включают двуспальную кровать, шкаф и элегантную ванную комнату.

  • 3

    В Andean Explorer, который путешествует по Перу, пребывание в одной из кают поезда-люкс — это действительно первоклассный опыт, в комплекте с халатом и тапочками, круглосуточными кнопками помощи и просторной отдельной комнатой.

    Пассажиры в классе GoldLeaf на борту Rocky Mountaineer, который путешествует по канадским Скалистым горам, могут отдохнуть в потрясающем вагоне со стеклянным потолком.

  • 4

     

    Поезд Rocky Mountaineer предлагает два класса: SilverLeaf и GoldLeaf. GoldLeaf является эквивалентом первого класса и включает в себя вагон со стеклянными потолками, которые дают возможность пассажирам беспрерывно смотреть на местность. GoldLeaf предлагает блюда для гурманов, а также первоклассных гидов.

    Первоклассные вагоны на скоростных поездах Renfe и SNCF, которые ездят по Франции и Испании, имеют просторные сиденья и огромные окна.

  • 5

     

    Большинство первоклассных поездов, эксплуатируемых европейскими железнодорожными компаниями Renfe и SNFC, имеют три места подряд (вместо четырех), обеспечивая простор. Имеется доступ к бесплатному Wi-Fi, розеткам и «клубному пространству», где пассажиры могут подключать свои ноутбуки к экранам телевизоров.

    На поездах Eurostar первого класса предлагается бесплатное питание и большая норма багажа по сравнению с другими классами. 

  • 6

    Транссибирский экспресс предлагает роскошные впечатления в салоне высшего класса Imperial Suite. В каюте есть гостиная и столовая, а также прачечная.

  • 7

     

    Поезд курсирует по маршруту, соединяющему восток и запад России. Его первый класс является наиболее просторным салоном на поезде, с отдельной ванной комнатой, укомплектованной мини-баром, а также полами с подогревом.

    Первый класс на Венецианском экспрессе (Simplon-Orient-Express), который проходит через Италию и Западную Европу. К услугам гостей круглосуточно дворецкий и мраморные ванные комнаты.

  • 8

    В люксах Simplon-Orient-Express также предлагается «легкое шампанское» и частные ужины в салоне.

    Один из гранд-люксов на венецианском Симплон-Ориент-Экспресс — это люкс-Стамбул, украшенный резьбой на стенах.

  • 9

     

    Пассажиры могут пообедать в своих роскошных апартаментах или отправиться в один из четырех вагонов-ресторанов и бары поезда, чтобы отведать изысканные блюда и коктейли.

    Первоклассные вагоны японского сверхскоростного пассажирского экспресса Hokuriku Shinkansen оснащены автоматическими откидывающимися сиденьями с подножками.

  • 10

    Самым высоким классом на борту Hokuriku Shinkansen является «Гран-класс», который имеет автоматизированные, откидывающиеся кожаные сиденья, бесплатное питание. Пассажиры могут также чувствовать себя комфортно благодаря одеялам, глазным маскам и тапочкам.

    На скоростном поезде Italo поездка в классе «prima» включает в себя бесплатное вино и просекко, а также откидывающиеся сиденья.

  • 11

     

    Итальянский скоростной поезд Italo предлагает вагон «prima», в котором есть места с большим пространством для ног, по сравнению с вагонами других классов. Пассажиры также могут пользоваться бесплатным Wi-Fi.

    Новейший поезд Amtrak Acela, который отправится из Бостона, Нью-Йорка и Вашингтона, округ Колумбия, в 2021 году.

  • 12

    Amtrak предлагает первоклассные кресла в поездах Acela. Пассажиры могут выбирать между наличием одного или двух мест для двух или четырех человек. У вагонов первого класса есть электрические розетки, бесплатные продукты питания и напитки, а также другие удобства.

    Один из высокоскоростных китайских поездов Fuxing предлагает удобные сиденья и проводников, которые подают еду и напитки на протяжении всего путешествия.

  • 13

    Французский поезд TGV предлагает первоклассные вагоны с более просторной планировкой, чем обычные.

  • 14

     

    В первоклассных вагонах TGV также есть откидывающиеся сиденья и опции, позволяющие забронировать одиночное место для тишины и покоя во время долгой поездки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (15)

Все по теме:

Поезд, Транспорт, Путешествия, Поезда, Первый класс поезд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Осенний маникюр 2019: ТОП-7 лучших цветов лака для коротких ногтей (Фото)
02 Вечернее заседание "Слуги народа": обсудят земельную реформу и поведение нардепов
03 Гончаренко обвинил Зеленского в злоупотреблении властью: ГБР дала ответ
04 "Законов по земле нет": Геращенко сообщила об изменении повестки дня Рады
05 Шикарный финт Дентиньо, оставивший в дураках защитника Динамо Попова (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День в ООС: еще один боец ВСУ получил ранения
День в ООС: еще один боец ВСУ получил ранения
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (04.11 – 10.11.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
На съезде &quot;Слуги народа&quot; решали судьбу Яременко
На съезде "Слуги народа" решали судьбу Яременко
Для тех, кто на диете: самые низкокалорийные продукты питания
Для тех, кто на диете: самые низкокалорийные продукты питания
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь