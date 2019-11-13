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Среда, 13.11.2019
Райский остров, на который все мечтают попасть
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Райский остров, на который все мечтают попасть

Ямайка – карибский остров-государство, покрытый горами, тропическими лесами и окаймленными рифами пляжами. Большинство курортов страны, работающих по системе "все включено", находится в городе Монтего-Бэй, известном своей британской колониальной архитектурой, и поселении Негрил, которое считается лучшим местом для дайвинга и подводного плавания с трубкой. Ямайка – это родина стиля регги, поэтому в столице страны Кингстоне стоит посетить Музей Боба Марли, посвященный знаменитому исполнителю.
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