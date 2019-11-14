Красочные деревушки, которые как будто созданы для уютного и тихого отдыха (Фото)

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У каждого из нас хоть раз да возникала мысль, даже мечта - убежать от привычной жизни и сопровождающих ее обязанностей в сказочный мир. Итак, если вы сейчас яростно киваете монитору, то будете рады услышать, что это вполне возможно и все в ваших руках.

Прованс, Франция.