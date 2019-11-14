Красочные деревушки, которые как будто созданы для уютного и тихого отдыха (Фото)

У каждого из нас хоть раз да возникала мысль, даже мечта - убежать от привычной жизни и сопровождающих ее обязанностей в сказочный мир. Итак, если вы сейчас яростно киваете монитору, то будете рады услышать, что это вполне возможно и все в ваших руках.
Прованс, Франция.
Бибери, Великобритания.
Халльштатт, Австрия.
Гасадалур, Фарерские острова.
Заброшенная рыбацкая деревня, Китай.
Заброшенная рыбацкая деревня, Китай.
Хамнёй, Норвегия.
Гокаяма, Япония.
Ротенбург, Германия.
Норвегия.
Манарола, Италия.
Эгисхайм, Франция.
Горная деревушка на юге Китая.
Монемвасия, Греция.
Сиракава, Япония.
Холм Страж, Чехия.
Блед, Словения.
Когда в следующий раз у вас возникнет непреодолимое желание испариться хотя бы ненадолго, открывайте этот пост.