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Красочные деревушки, которые как будто созданы для уютного и тихого отдыха (Фото)

Смотрите фото (18)
Красочные деревушки, которые как будто созданы для уютного и тихого отдыха (Фото)
05:19 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Эти деревушки могут показаться нереальными, словно иллюстрации в книге сказок, но, слава богу, они действительно существуют.

  • 1

    У каждого из нас хоть раз да возникала мысль, даже мечта - убежать от привычной жизни и сопровождающих ее обязанностей в сказочный мир. Итак, если вы сейчас яростно киваете монитору, то будете рады услышать, что это вполне возможно и все в ваших руках.

    Прованс, Франция.

  • 2

    Бибери, Великобритания.

  • 3

    Халльштатт, Австрия.

  • 4

    Гасадалур, Фарерские острова.

  • 5

    Заброшенная рыбацкая деревня, Китай.

  • 6

    Заброшенная рыбацкая деревня, Китай.

  • 7

    Хамнёй, Норвегия.

  • 8

    Гокаяма, Япония.

  • 9

    Ротенбург, Германия.

  • 10

    Норвегия.

  • 11

    Манарола, Италия.

  • 12

    Эгисхайм, Франция.

  • 13

    Горная деревушка на юге Китая.

  • 14

    Монемвасия, Греция.

  • 15

    Сиракава, Япония.

  • 16

    Холм Страж, Чехия.

  • 17

    Блед, Словения.

    Когда в следующий раз у вас возникнет непреодолимое желание испариться хотя бы ненадолго, открывайте этот пост.

Для начинающих туристов: самые бюджетные страны для путешествий (Фото)

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