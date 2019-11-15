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Вы только посмотрите на эту красоту: самые красивые озера мира

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Вы только посмотрите на эту красоту: самые красивые озера мира
17:13 Сегодня Телеграф turizm.mirvokrugnas.com Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Топ-11 потрясающе красивых озер с самым необычным цветом воды.

  • 1

    Лагуна-Верде

    Соленое озеро Лагуна-Верде расположено на юго-западе высоких равнин Боливии. Его название дословно переводится, как «Зеленая лагуна». А все потому, что вода в нем удивительного оттенка зеленого. Озеро находится у подножия вулкана Ликанчабур, а зеленый цвет воды вызван медными отложениями. Озеро славится своими красивыми окрестностями и горячими источниками.

  • 2

    Банди-Амир

    Банди-Амир – это цепочка из шести глубоких кобальтово-синих озер, расположенных высоко в горах Гиндукуш в Центральном Афганистане. В 2008 году здесь был создан первый в стране Национальный парк. Красивые озера образовались из богатой минералами воды, которая просачивалась из трещин в скалистом ландшафте. Высокое содержание минералов стало причиной интенсивного цвета воды в озерах.

  • 3

    Озеро Пукаки

    Озеро Пукаки в Новой Зеландии дает цвету «ледяной синий» совершенно новое значение. Красивое озеро появилось в результате таяния ледников несколько десятилетий назад. Особый ледяной синий цвет озеру придают мелкие частицы породы, известные как ледниковая мука. Озеро Пукаки – второе по величине горное озеро в бассейне Маккензи на Южном острове Новой Зеландии.

  • 4

    Лагуна-Колорадо

    Озеро Лагуна-Колорадо расположено в Боливии, недалеко от границы с Чили. Красноватый цвет воды образуется благодаря красным осадкам и пигментации водорослей. На озере обитает несколько разновидностей фламинго. Есть на нем и белые островки буры (выпаренной соли), которые создают потрясающую игру красок.

  • 5

    Келимуту

    На вершине вулкана Келимуту расположены три кратерных озера, которые имеют разный цвет. Тиву-Ата-Мбупу (озеро стариков) – голубого цвета, иву-Нуа-Мури-Коох-Таи (озеро мальчиков и девочек) – зеленое озеро, а Тиву-Ата-Поло (заколдованное озеро) имеет красноватый оттенок. Предполагается, что источником уникальной цветовой комбинации являются отверстия в земной коре, известные как фумаролы. Красивые озера – не только популярная туристическая достопримечательность: они привлекают также и геологов. Тот факт, что три озера, расположенные на одном гребне вулкана, является источником многих дискуссий.

  • 6

    Водопад Хавасу

    Каньон Хавасу является частью Большого Каньона. Здесь в маленьком городке Супаи живет племя Хавасупай. Это один из самых отдаленных городков Америки. Попасть в него можно только на вертолете или по пыльной 13-километровой дороге на лошади.

    Основная причина посещения Хавасупай (что означает сине-зеленая вода) — красочные водопады. Самым зрелищным из них является водопад Хавасу. Прекрасный цвет его воды вызван карбонатными минералами, которые оседают на дно и придают воде белый цвет. В этой воде отражаются окружающие зеленые и коричневые скалы и голубое небо.

  • 7

    Озеро Морейн

    Ледниковое озеро Морейн, расположенное в Национальном парке Банф, известно своими потрясающими синими водами. Окраска достигается благодаря свету, преломленному «ледяной мукой». Расположенное в Долине Десяти пиков, озеро Морейн окружено красивыми канадскими Скалистыми горами. Вдоль озера есть несколько пешеходных маршрутов, но иногда их ограничивают из-за активности медведей гризли.

  • 8

    Озеро Накуру

    Одна из главных достопримечательностей Кении – очень мелкое озеро Накуру в рифтовой долине. Изобилие водорослей привлекает огромное количество небольших фламинго. Иногда их бывает одновременно более миллиона! Эти чрезвычайно красивые птицы делают берега озера розовыми. Но, к сожалению, в последние годы количество фламинго уменьшилось из-за ухудшения состояния окружающей среды.

  • 9

    Цзючжайгоу

    В китайской долине Цзючжайгоу расположены десятки синих, зеленых и бирюзовых озер, которые появились в результате таяния ледников. И сегодня многие водопады сбрасывают в них свои воды. Разноцветная вода так прозрачна, что можно увидеть дно озера.

  • 10

    Плитвицкие озера

    Одна из главных достопримечательностей Хорватии – Плитвицкие озера. Это шестнадцать озер, расположенных недалеко от границы с Боснией и Герцеговиной. Они известны своими уникальными цветами, включая лазурный, зеленый, синий и серый. Окраска озер изменяется в зависимости от количества минералов и отложений. Играет роль и то, под каким углом солнце попадает на воду.

  • 11

    Озеро Хиллиер

    Загадка необычного розового цвета озера Хиллиер пока так и остается неразгаданной. Вода в нем очень соленая, а берега покрыты белым песком и окружены эвкалиптовым лесом.

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Красота, Туризм, Путешествие, мир, Озеро, Природа, цвет воды.
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