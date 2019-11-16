Несравненно прекрасна: одна из наиболее гостеприимных стран мира - Италия

1 Между 100 г.до н.э. и 400 г.н.э. Рим был крупнейшим городом мира. Сегодня он, по крайней мере, остается одним из самых красивых городов.

2 Необычное, увенчанное куполом и шпилем здание Моле-Антонеллиана появилось в Турине в XIX веке. Сегодня в нем располагается Национальный музей кинематографа, считающийся самым высоким музеем в мире. На переднем плане — площадь Витторио Венетто, а вдалеке, за границей города, виднеются Альпы.

3 Город Сан-Джиминьяно в Тоскане называют «городом башен». В дни расцвета Сан-Джиминьяно здесь было 72 дома-башни, до наших дней сохранились 14.

4 Гондолы — плоскодонные лодки, сконструированные специально для передвижения по узким и неглубоким венецианским каналам. Гондольер ловко орудует тяжелым веслом, не закрепленным в уключине. В 2010 году в гильдии гондольеров появилась первая женщина, получившая лицензию на эту работу.

5 Трасса SS163, или просто Амальфитана — живописнейшая дорога, проходящая вдоль амальфитанского побережья. Выдолбленная в скалах над морем трасса с многочисленными поворотами, спусками, подъемами и узкими виадуками, перекинутыми через пропасти, заставляет невольно вздрагивать даже храбрецов.

6 Озеро Комо длиной около 40 километров — третье по величине из трех крупнейших итальянских озер: Маджоре и Комо превосходят его по размеру. Оно было престижным местом отдыха еще в античности: Плиний Младший построил тут для себя целых две виллы.

7 Первое поселение у подножия Везувия появилось еще в IX в.до н.э. В 750 г.до н.э. здесь поселились греки, назвав новую колонию Неаполис — «новый город». С тех пор Неаполь не раз переходил из рук в руки, но своего названия не менял никогда.

8 Этот мост через реку Серчьо в Тоскане, построенный в XI веке, называют «Мостом Дьявола» — по легенде, сам Вельзевул принимал участие в его постройке. Однако служил он целям самым что ни на есть набожным: по нему пролегала дорога паломников, двигавшихся из Франции в Рим.

9 Бари — средневековый городж, стоящий на мысу, открытом всем ветрам. Жители превратили его в настоящую крепость, где высокие каменные стены домов служили защитой не только от неприятеля, но и от солнца и ветра. Сегодня Бари — крупный туристический центр.

10 Аппенинские горы, «хребет Италии», протянулись более чем на 1200 километров с севера на юг Италии. В Аппенинах произрастает более 1800 видов растений, включая редкие виды орхидей, и обитают многие редкие животные: Аппенины — единственное место в Италии, где можно встретить волков.

11 Расположенный на небольшом треугольнике земли, разделяющем озера Комо и Лекко, Белладжио часто называют красивейшим городом Италии.

12 Старинный город Оривето расположен на вершине вулканического туфового холма, поднимающегося на 300 метров над окружающей долиной. Большинство домов в городе также сделаны из розоватого вулканического туфа. Кафедральный собор возвышается над окружающими зданиями.

13 Собор Санта-Мария-дель-Фьоре, кафедральный собор Флоренции, возвышается над городскими крышами. Левее на той же улице Кальцайоли. стоит Палаццо Веккьо, городская ратуша, башня которой возвышается над городом на 94 метра. Перед ним, на пьяцца дель Синьора, стоит копия микеланджеловского Давида, а оригинал хранится в галереи «Академия» к северу от кафедрального собора.

14 Купол собора Санта-Мария-дель-Фьоре был создан архитектурным гением Филиппо Брунелески. Роспись купола картинами страшного Суда выполнили живописцы Джорджио Вазари и Фредерико Цуккаро.

15 Деревня Санта Маддалена в Доломитовых Альпах — излюбленное место фотографов, которые массово приезжают сюда запечатлеть местные красоты. Самый высокий из горных пиков возвышается на 3000 метров над уровнем моря.

16 На острове Стромболи в группе Липарских островов расположен активный действующий вулкан. Каждый 15-20 минут из его жерла вырываются снопы искр, пар и камни. Тем не менее, на острове постоянно проживает около 500 человек, не считая многочисленных туристов.

17 В долине реки Чечина в Тоскане множество вулканических холмов. Именно здесь была построена первая в мире станция по производству геотермальной энергии.

18 Городок Атрани приьулился на скале над морем, занимая крохотную площадь в 0,12 кв.км.

19 Национальный парк Чинкве Терре на берегу Генуэзского залива включает пять небольших поселений. Деревня Риомаджоре — самая посещаемая из них. Каменная тропа над берегом под романтическим названием «Тропа любовников» связывает Риомаджоре с соседней деревней Манарола.