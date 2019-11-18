Размер имеет значение: топ-5 самых больших замков в мире

Хоэнзальцбург (54523 кв.м)
Хоэнзальцбург – это одна из наибольших полностью сохранившихся средневековых крепостей Европы.
Его строительство началось в 1077 году. Массивные стены и высокие башни, возведенные на холме в Зальцбурге, доминируют над Старым городом.
Виндзорский замок (54835 кв.м)
Был основан во II веке и на протяжении столетий является домом британских монархов.
Это самый большой и самый старый замок в мире, в котором до сих пор живут!
Пражский град (667661 кв.м)
Комплекс Пражский град состоит из фортификационных сооружений, храмов и зданий.
Это один из самых больших древних замков в мире и одно из самых посещаемых туристами мест в Праге. На протяжении веков он являлся резиденцией чешских королей, императоров Священной римской империи и президента Чехии.
Форт Мехрангарх (81227 кв.м)
Один из самых великолепных фортов Индии расположен на отвесной скале.
На его территории расположены исторический музей и дворец махараджи. Форт, который является одним из самых больших в стране, можно по праву назвать символом Индии.
И наконец, самый большой замок в мире: Мальборк (143591 кв.м)
Великолепный средневековый кирпичный замок принадлежал Тевтонскому ордену.
Построенный в XIII веке, Мальборк является самым большим замком в мире и самым большим кирпичным зданием в Европе. Ну а еще его по праву можно назвать одной из самых впечатляющих достопримечательностей Европы!