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Размер имеет значение: топ-5 самых больших замков в мире

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Размер имеет значение: топ-5 самых больших замков в мире
13:09 Сегодня Телеграф turizm.mirvokrugnas.com Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Старинные замки никогда не перестанут привлекать наше внимание. Есть среди них такие, которые поражают своими масштабами.

Хоэнзальцбург (54523 кв.м)

Хоэнзальцбург – это одна из наибольших полностью сохранившихся средневековых крепостей Европы.

Его строительство началось в 1077 году. Массивные стены и высокие башни, возведенные на холме в Зальцбурге, доминируют над Старым городом.

Виндзорский замок (54835 кв.м)

Был основан во II веке и на протяжении столетий является домом британских монархов.

Это самый большой и самый старый замок в мире, в котором до сих пор живут!

Пражский град (667661 кв.м)

Комплекс Пражский град состоит из фортификационных сооружений, храмов и зданий.

Это один из самых больших древних замков в мире и одно из самых посещаемых туристами мест в Праге. На протяжении веков он являлся резиденцией чешских королей, императоров Священной римской империи и президента Чехии.

Форт Мехрангарх (81227 кв.м)

Один из самых великолепных фортов Индии расположен на отвесной скале.

На его территории расположены исторический музей и дворец махараджи. Форт, который является одним из самых больших в стране, можно по праву назвать символом Индии.

И наконец, самый большой замок в мире: Мальборк (143591 кв.м)

Великолепный средневековый кирпичный замок принадлежал Тевтонскому ордену.

Построенный в XIII веке, Мальборк является самым большим замком в мире и самым большим кирпичным зданием в Европе. Ну а еще его по праву можно назвать одной из самых впечатляющих достопримечательностей Европы!

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Туризм, Путешествие, Замок, Турист, Старые замки, Большие замки.
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