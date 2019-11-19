Цветущая страна, в которой много возможностей и чудесная жизнь (Фото)

Япония – островное государство в Тихом океане, которое славится своими густонаселенными городами, императорскими дворцами, национальными парками, храмами и святилищами. Сеть высокоскоростных железных дорог "Синкансэн" представлена на всех основных островах Японского архипелага: Кюсю с субтропическими пляжами Окинавы, Хонсю, на котором расположены Токио и Хиросима с мемориалом жертвам атомной бомбардировки, и Хоккайдо с горнолыжными курортами. Столица страны Токио – центр японской поп-культуры, известный своими небоскребами и магазинами.