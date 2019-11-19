Фантастические места, которые непременно нужно посетить (Фото) В этой относительно небольшой стране множество замечательных мест и природных чудес. Местные пейзажи завораживают. Взгляните на эти достопримечательности Великобритании, и обязательно посетите их, когда попадете в Соединенное Королевство!