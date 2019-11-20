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Восхитительные альпийские города, которые обязательно нужно увидеть (Фото)
Если вы не были в очаровательных городах альпийского пояса — вы много потеряли. Эти уютные места — лучшее что можно придумать для того, чтобы спрятаться от повседневной суеты и расслабиться в потрясающих природных условиях. Вполне возможно, вы даже не слышали об этих городах, ведь они очень малы. Но мы постараемся исправить ситуацию. От живописных долин Скалистых гор до заснеженных вершин швейцарских Альп расположены местечки, о которых вы, вероятно, ничего не знали. Альпийские города есть не только в Европе!
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