Отдельная страница истории: самые старые замки в мире (Фото)

Новости путешествия:По всему миру разбросаны тысячи древних сооружений, но эти замки являются самыми старыми.

Замок Киллили, Северная Ирландия. Основан в 1180 году

Замок Киллили является главной достопримечательностью одноименной деревушки в Северной Ирландии. Самые старые его части относятся к 1180 году, поэтому считается, что это самый старый замок в стране. Король Джеймс I отдел землю, на которой находится замок, Джеймсу Гамильтону, который позже стан первым виконтом Клэнебом. Он то и построил высокий замок, окруженный стеной.

С 1625 года замок был родовым поместьем семьи Гамильтон. В 1666 году сын Джеймса Гамильтона, Генри, восстановил имение, добавил еще одну башню, а перед замком возвел длинную укрепленную стену. Таким видим мы Киллили и сегодня.

Алькасар в Сеговии, Испания. Основан в начале XII века

Алькасар в Сеговии был когда-то арабской крепостью, построенной на остатках римского форта. Самые ранние упоминания о нем относятся к 1120 году. В это время город был отвоеван королем Альфонсо VI. Во время правления короля Альфонсо VIII и его жены Элеоноры Английской Алькасар был основным местом их проживания. Они перестроили древний форпост и сделали его таким, каким он существует и сегодня.

Замок оставался одной из самых важных крепостей для монархов Кастилии, пока они не переместили столицу в Мадрид. В 1882 году замок был восстановлен в своем первозданном виде, а в 1896 году король Альфонсо XIII отдал его военному министерству для использования в качестве военного колледжа.

Рочестерский замок, графство Кент, Юго-Восточная Англия. Основан в конце 1080-х годов

Рочестерский замок был построен в конце 1080-х годов после того, как Уильям II попросил епископа Рочестерского Гандальфа построить здесь каменный замок, чтобы была возможность контролировать переход через реку. Эта каменное сооружение является одним из первых в своем роде в Англии, ведь многие ранние замки страны в те времена строились по типу «мотт и бейли» (курганно-палисадный замок).

В 1127 году архиепископ Кантебури начал строительство храма, который считается одним из наиболее сохранившихся в Англии и Франции. Это самое высокое здание в Европе. В XIX и XX веках замок был отреставрирован и открыт для публики.

Замок Хоэнзальцбург, Зальцбург, Австрия. Ооснован в 1077 году

Первая крепость замка Хоэнзальцбург была построена в 1077 году Гебхардом I Хельфенштейном, который в то время был архиепископом. И хотя он был изгнан, его преемники закончили постройку. Во времена правления Священной Римской империи архиепископы Зальцбурга продолжали расширять замок, чтобы защитить свою власть и интересы. Около 1500 года архиепископ Леонхард фон Койчах завершил строительство. И сегодня мы видим замок таким, каким он был в то время.

Не смотря на то, что замок строился как крепость, его осаждали только один раз в 1525 году — во время крестьянской войны в Германии. В конце XIX века замок был отреставрирован и с тех пор является популярным туристическим объектом.

Виндзорский замок, графство Беркшир, Англия. Основан в 1070 году

Хотя еще в саксонские времена (около IX века) в Виндзоре была королевская резиденция, строительство первого замка началось примерно в 1070 году, после вторжения в Англию Вильгельма Завоевателя. Начиная с царствования короля Генриха I замок стал резиденцией правящих монархов Англии. Это самая старая королевская резиденция в Европе.

Первоначально замок был построен по типу «мотт и бейли», но постепенно были возведены каменные укрепления. Когда к власти пришел Генрих III, он построил на территории замка великолепный королевский дворец, а Эдвард III сделал его еще более грандиозным. Виндзорский замок по-прежнему принадлежит английской королевской семье и является популярной достопримечательностью.

Уорикский замок, Англия. Основан в 1068 году

Замок Уорик был построен в 1068 году Вильгельмом Завоевателем на месте прежней крепости. Начиная с 1260 года каждый последующий граф Уорик постепенно возводил каменные укрепления. В течение следующего столетия были добавлены различные здания. В 1350 году была построена Башня Цезаря и донжон, за ними в 1395 году последовала башня Гая.

Уорикский замок пришел в упадок в XVI веке, а восстановительные работы начались лишь в начале XVII века. В 1978 году семья Гревилл, которая владела им более 374 лет, продала его группеTussauds (медиа- и развлекательной компании) за 1,3 миллиона фунтов стерлингов. Новые владельцы основательно восстановили замок и прилегающую территорию.

Рейхсбург Кохем, Германия. Основан в 1000 году

Рейхсбург Кохем или замок Кохем – один из старейших замков в мире. Считается, что он был построен около 1000 года в пфальцграфом Эццо. Самая ранняя документация о замке появилась в 1051 году, когда Ричеза, старшая дочь пфальцграфа и бывшая королева Польши, отдала замок своему племяннику — пфальцграфу Генриху I.

В 1151 замок официально стал императорской резиденцией после того, как король Конрад III занял его силой. В 1688 году замок частично был разрушен армией французского короля Людовика XIV, а в 1868 году был восстановлен. С 1978 года замок принадлежит городу Кохем.

Цитадель Алеппо, Сирия. Основана в 3000 г. до н.э.

Цитадель Алеппо – один из старейших и крупнейших замков в мире. Она расположена на вершине холма в древнем городе Алеппо, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Крепость цитадели была возведена еще до 3000 г. до н. э., но большая часть зданий, вероятно, была возведена во время правления династии Аюубидов в XII веке.

В начале 2000-х годов культурный фонд Aga Khan в сотрудничестве с археологическим обществом Алеппо проводил обширные природоохранные работы в цитадели. К сожалению, в последние годы она серьезно повреждена в результате продолжающейся войны.