Головокружительные "аттракционы": самые крутые лестницы в мире

1 Скала-камень Эль Пеньон де Гуатапе, Колумбия Гуатапе — это 220-метровый монолит, на одной стороне которого установлена лестница, ведущая на самый верх. Для нее была использована естественная борозда, из-за которой окончательный вид напоминает зашитую рану. Обратите внимание, с какой фантазией сделана эта крутая лестница. Если хотите насладиться пейзажами, наберитесь силы и мужества, ведь вам придется преодолеть 650 ступенек…

2 Лестница Иакова в Джеймстауне, остров Святой Елены В Джеймстауне, столице острова Святой Елены находится самая длинная лестница в мире. Она была построена в 1829 году, чтобы соединить крепость на холме с городом. У Наполеона, который провел свои последние дни на этом острове, не было возможности ходить по этой лестнице. На сегодняшний день она является главной достопримечательностью острова, но настоятельно рекомендуется не пользоваться ей, если есть проблемы со здоровьем.

3 Остров Гастелугаче, Испания Впечатляет баскская часовня, построенная на острове Гастелугаче тамплиерами более десяти веков назад и восстановленный после мощного пожара. Чтобы попасть туда, сначала нужно преодолеть эту страшную крутую лестницу, которая резко падает в океан. Многие фотографы останавливались, пройдя 230 шагов, и оказавшись в сотне метров над уровнем моря.

4 Ступенчатый колодец Чанд Баори, Индия Если вы хотите добраться до нижней части этого необычного колодца, вам придется пройти 3500 ступенек, расположенных на небольших симметричных пандусах. Главное правило — не смотреть вниз!

5 Лестница Хайку, Гавайские острова На острове Оаху расположены Гонолулу (столица штата Гавайи) и Перл-Харбор. Здесь также проживает большая половина населения. Эта очень крутая лестница построена на острове для того, чтобы облегчить доступ к спутниковым передатчикам. Из-за опасности, доступ к лестнице был запрещен в 1987 году. Местные жители называют ее Лестница в небо. 4 тысячи шагов страха!

6 Лестница в горах Тайханшань, Китай Самый короткий путь, чтобы достичь вершины — по прямой линии. Но известно также, что лучший способ распределить резкий перепад высоты — зигзаг. Впечатляет эта винтовая лестница, которая стоит вертикально возле скалы Тайханшань в Китае. Ее высота 100 метров, а была она разработана для того, чтобы позволить каждому желающему получить навыки альпинизма. Здесь нет лифта. К вершине нужно идти своими ногами, но страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями делать это не рекомендуется.