Храмы книг: самые впечатляющие и потрясающие библиотеки в мире (Фото)

1 Библиотека Жуанина, Коимбра, Португалия. Король Португалии Жуан V удивил ректора Коимбрского университета, сказав ему, что его требования к библиотеке были слишком скромными. Пышное убранство библиотеки, которую строили в начале 18-го века, финансировалось из запасов золота, привезенного из Бразилии. (Will Pryce)

2 Библиотека Лиюань, Китай. Замаскированная под окружающий пейзаж библиотека в Лиюане, в двух часах езды к северу от Пекина, отличается от других фасадом из гнутых веток, вклиненных между стальными планками. Внутри книжные полки используются в качестве пола, лестниц, сидений и столов. (Will Pryce)

3 Библиотека школы искусств в Глазго, Шотландия. Каждая деталь в библиотеке школы искусств Глазго (1909 год) была спроектирована шотландским модернистом Чарльзом Ренни Макинтошем, который посещал вечерние занятия в классе архитектуры университета в 1883 году. (Will Pryce)

4 Библиотека во дворце Мафра, Португалия. С момента своего открытия в 1771 году библиотека во дворце Мафра является домом для целой колонии крошечных летучих мышей; они прячутся за библиотечными шкафами и по ночам охотятся за насекомыми, которые в противном случае повредили бы книги. (Will Pryce)

5 Библиотека Женевьевы Парижской, Париж. Построенная в середине XIX века библиотека Женевьевы Парижской отличается металлическими сводами на живописном потолке и напоминает железнодорожные строения того времени. (Will Pryce)

6 Трипитака Кореана, храм Хэинса, Южная Корея. В удаленном буддистском монастыре Хэинса сохранился Трипитака Кореана — самый полный сборник буддистских текстов в мире. Самый ранний из них относится к 1251 году. (Will Pryce)

7 Библиотека аббатства Адмонт, Австрия. Все книги в первоначальной коллекции аббатской библиотеки были переплетены в новые белые переплеты (на это ушли огромные деньги), чтобы соответствовать общей декоративной схеме. «Бронзовые» скульптуры на самом деле сделаны из дерева. (Will Pryce)

8 Библиотека имени Сибы Рётаро, Осака, Япония. Созданный Тадао Андо, этот музей хранит 20 000 книг, собранных за время жизни знаменитого японского писателя Сибы Рётаро (7 августа 1923 — 1 декабря 1996). (Will Pryce)

9 Библиотека аббатства Виблинген, Германия. Здешние колонны и статуи, символизирующие достоинства и дисциплины, сделаны из дерева, но похожи на мраморные (эта техника известна как скальола). (Will Pryce)

10 Библиотека Кодрингтон, колледж Всех Душ, Оксфорд. Библиотека в колледже Всех Душ была спроектирована мастером английского барокко Николасом Хоксмуром, хотя он не дожил до завершения строительства. (Will Pryce)

11 Библиотека Джорджа Пибоди, Балтимор, США. Известный коммерсант и меценат Джордж Пибоди был основателем благотворительного фонда, который по-прежнему финансирует строительство домов для малоимущих семей в Лондоне; он также проспонсировал создание Института Пибоди в Балтиморе, частью которого и является эта семиэтажная библиотека. (Will Pryce)

12 Теологический зал, Страговский монастырь, Прага, Чехия. Потолок в стиле рококо в Теологическом зале Страговского монастыря перестроили через 40 лет после завершения первоначальной отделки самого зала. Каменные своды добавили некоторую защиту от пожара — огромной проблемы в средневековых и ренессансных библиотеках, т.к. для их отопления использовался уголь или дрова. (Will Pryce)

13 Библиотека города Сан-Лоренсо-де-Эль-Эскориаль, Испания. Эскориаль была первой крупной библиотекой с коллекцией книг, расставленных в кейсах вдоль стен, а не в альковах, выпирающих из стен под прямым углом. (Will Pryce)

14 Монастырь Альтенбург, Австрия. Эта библиотека в стиле рококо (1742 год) была спроектирована под руководством архитектора Йозефа Муунгенаста. Ее большой зал был специально разработан с целью преувеличить размер относительно скромной коллекции книг, которая была на тот момент. (Will Pryce)

15 Библиотека Малатестиана, Чезена, Италия. Эта библиотека является самой старой в западном мире в плане оригинальных крепежей и коллекции книг. Ее название произошло от имени местного тирана Малатесты Новело, который проспонсировал ее строительство, длившееся с 1447 по 1452 год. Здесь каждая книга закреплена на своем месте; читатель подходит к книге, а не наоборот. (Will Pryce)