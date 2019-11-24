Храмы книг: самые впечатляющие и потрясающие библиотеки в мире (Фото)

Библиотека Жуанина, Коимбра, Португалия.
Король Португалии Жуан V удивил ректора Коимбрского университета, сказав ему, что его требования к библиотеке были слишком скромными. Пышное убранство библиотеки, которую строили в начале 18-го века, финансировалось из запасов золота, привезенного из Бразилии. (Will Pryce)
Библиотека Лиюань, Китай.
Замаскированная под окружающий пейзаж библиотека в Лиюане, в двух часах езды к северу от Пекина, отличается от других фасадом из гнутых веток, вклиненных между стальными планками. Внутри книжные полки используются в качестве пола, лестниц, сидений и столов. (Will Pryce)
Библиотека школы искусств в Глазго, Шотландия.
Каждая деталь в библиотеке школы искусств Глазго (1909 год) была спроектирована шотландским модернистом Чарльзом Ренни Макинтошем, который посещал вечерние занятия в классе архитектуры университета в 1883 году. (Will Pryce)
Библиотека во дворце Мафра, Португалия.
С момента своего открытия в 1771 году библиотека во дворце Мафра является домом для целой колонии крошечных летучих мышей; они прячутся за библиотечными шкафами и по ночам охотятся за насекомыми, которые в противном случае повредили бы книги. (Will Pryce)
Библиотека Женевьевы Парижской, Париж.
Построенная в середине XIX века библиотека Женевьевы Парижской отличается металлическими сводами на живописном потолке и напоминает железнодорожные строения того времени. (Will Pryce)
Трипитака Кореана, храм Хэинса, Южная Корея.
В удаленном буддистском монастыре Хэинса сохранился Трипитака Кореана — самый полный сборник буддистских текстов в мире. Самый ранний из них относится к 1251 году. (Will Pryce)
Библиотека аббатства Адмонт, Австрия.
Все книги в первоначальной коллекции аббатской библиотеки были переплетены в новые белые переплеты (на это ушли огромные деньги), чтобы соответствовать общей декоративной схеме. «Бронзовые» скульптуры на самом деле сделаны из дерева. (Will Pryce)
Библиотека имени Сибы Рётаро, Осака, Япония.
Созданный Тадао Андо, этот музей хранит 20 000 книг, собранных за время жизни знаменитого японского писателя Сибы Рётаро (7 августа 1923 — 1 декабря 1996). (Will Pryce)
Библиотека аббатства Виблинген, Германия.
Здешние колонны и статуи, символизирующие достоинства и дисциплины, сделаны из дерева, но похожи на мраморные (эта техника известна как скальола). (Will Pryce)
Библиотека Кодрингтон, колледж Всех Душ, Оксфорд.
Библиотека в колледже Всех Душ была спроектирована мастером английского барокко Николасом Хоксмуром, хотя он не дожил до завершения строительства. (Will Pryce)
Библиотека Джорджа Пибоди, Балтимор, США.
Известный коммерсант и меценат Джордж Пибоди был основателем благотворительного фонда, который по-прежнему финансирует строительство домов для малоимущих семей в Лондоне; он также проспонсировал создание Института Пибоди в Балтиморе, частью которого и является эта семиэтажная библиотека. (Will Pryce)
Теологический зал, Страговский монастырь, Прага, Чехия.
Потолок в стиле рококо в Теологическом зале Страговского монастыря перестроили через 40 лет после завершения первоначальной отделки самого зала. Каменные своды добавили некоторую защиту от пожара — огромной проблемы в средневековых и ренессансных библиотеках, т.к. для их отопления использовался уголь или дрова. (Will Pryce)
Библиотека города Сан-Лоренсо-де-Эль-Эскориаль, Испания.
Эскориаль была первой крупной библиотекой с коллекцией книг, расставленных в кейсах вдоль стен, а не в альковах, выпирающих из стен под прямым углом. (Will Pryce)
Монастырь Альтенбург, Австрия.
Эта библиотека в стиле рококо (1742 год) была спроектирована под руководством архитектора Йозефа Муунгенаста. Ее большой зал был специально разработан с целью преувеличить размер относительно скромной коллекции книг, которая была на тот момент. (Will Pryce)
Библиотека Малатестиана, Чезена, Италия.
Эта библиотека является самой старой в западном мире в плане оригинальных крепежей и коллекции книг. Ее название произошло от имени местного тирана Малатесты Новело, который проспонсировал ее строительство, длившееся с 1447 по 1452 год. Здесь каждая книга закреплена на своем месте; читатель подходит к книге, а не наоборот. (Will Pryce)
Библиотека Котбуса, Германия.
Созданная швейцарской фирмой Herzog & de Meuron, библиотека Котбуса обладает яркими красочными спиральными лестницами из бетона. (Will Pryce)