Когда-то здесь кипела жизнь: места планеты, время в которых остановилось

1 Открытый кинотеатр в Синайской пустыне На южной оконечности Синайского полуострова в Египте прямо посреди пустыни стоят 700 театральных кресел, словно застывшие в ожидании зрителей. Этот открытый кинотеатр, построенный французом Дайном Эделем в конце 1990-х, так и не увидел своей премьеры. В день, когда должна была состояться демонстрация «Парка Юрского периода», оказался неисправным генератор, обеспечивавший электричеством странное заведение. По непроверенным данным, местные власти были недовольны перспективой открытия кинотеатра, получившего название «Конец света кино», и сделали всё, чтобы генератор оказался неисправен. До 2018 года туристы спешили сюда, чтобы увидеть и запечатлеть ряды заброшенных кресел, но после правительство Египта закрыло этот район для посещений.

2 Виргинская Ярмарка Возрождения в лесах Вирджинии В момент своего открытия в 1996 году Виргинская Ярмарка Возрождения должна была создать иллюзию шумного феодального порта. Площадь являлась точной копией той, где в Средние века пели многочисленные барды и собиралось множество зрителей. Здания были возведены в стиле средневековой европейской архитектуры, а на пристани в небольшом пруду даже стоял парусник, где устраивались представления. К сожалению, ярмарка просуществовала всего три года. Болотистая местность и слишком долгое время в пути оказались слишком непривлекательными для участников ретро-фестиваля. Многие декорации были впоследствии перенесены из Фредериксбурга в Висконсин, а строения остались на месте, разрушаемые ветрами и болотами. Старые локации постепенно зарастают и ветшают, а многие и вовсе стремительно рассыпаются. Авантюристы по-прежнему стремятся проникнуть за закрытые ворота, хотя посещение старой ярмарки запрещено. Строения находятся на частной территории, а ветшающие постройки представляют опасность для жизни.

3 Рыбацкое поселение Houtouwan в Китае Рыбацкая деревня на острове Шэнси, всего в 40 милях от Шанхая, когда-то была обычным поселением, где жили около 2000 рыбаков и их семьи. Однако в начале 1990-х жители стали переселяться на материк в поисках новой работы, так как рыбный промысел уже не мог прокормить семьи, да и рыбы в небольшой бухте становилось всё меньше. Сегодня почти все дома заброшены, а их стены покрыты плющом и другой зеленью. Если заглянуть в окно любого из домов, внутри можно увидеть ту обстановку, какой она была раньше, когда в поселении кипела жизнь. Только мебель и предметы обихода уже давно полуразрушены… Несколько бывших жителей деревни получают доход с того, что водят в Houtouwan экскурсии и продают воду туристам.

4 Yongma Land, тематический парк в Южной Корее Этот тематический парк был построен в Сеуле в 1980 году и пользовался популярностью у жителей Южной Кореи и туристов. Но в 2011 году интерес к парку стал угасать, посещаемость значительно уменьшилась и содержать это место стало попросту невыгодным. Любители же экстремальных развлечений могут, оплатив входной билет в 5 долларов (5000 вон), побродить по заброшенным аллеям и сфотографироваться на фоне старых аттракционов. Если же заплатить нынешнему владельцу в шесть раз больше стоимости входного билета, то хозяин заброшенного парка даже включит вечером огни призрачной карусели. Здесь можно сделать множество удивительных фотографий, потому что Yongma Land остаётся очаровательным в своём разрушении. Ни один аттракцион здесь не работает, но владелец парка может предложить посетителям нехитрый реквизит для фотосессий.