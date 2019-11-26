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Европейцы терпеть не могут: модели поведения иностранцев, которые раздражают местных

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Европейцы терпеть не могут: модели поведения иностранцев, которые раздражают местных
15:38 Сегодня Телеграф bugaga.ru Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Лучше всего избегать такого поведения не только в знак уважения к местным жителям, но, и чтобы случайно не оказаться за границей в неприятной ситуации.

  • 1

    Говорить только по-английски

    Одна из худших вещей, которые вы можете сделать, будучи туристом в Европе, это приехать в чужую страну и ожидать, что местные жители будут говорить с вами по-английски. Это все равно, что приехавший к вам в страну иностранец станет ожидать, что вы заговорите с ним на его родном языке. Это абсолютное невежество.

    Конечно, во многих странах с вами будут говорить по-английски. Но это не значит, что вы не должны выучить несколько слов на местном языке, по крайней мере, из вежливости. Это произведет большее впечатление на местных жителей, показав им, что вы уважаете их культуру.

  • 2

    Громко разговаривать в общественных местах

    Это относится не только к странам Европы, но и ко всем странам мира. Многие люди приветствуют туристов на своей родине, особенно если их страна зависит от туризма. Но никто не любит шумных и наглых туристов, которые не умеют вести себя в общественных местах.

    Сложно сохранять спокойствие, когда находишься в чужой стране, и не выражать своих эмоций, когда стоишь перед Колизеем или Эйфелевой башней. Но громкие разговоры на публике и вызывающие сцены просто раздражают местных жителей, для которых это привычные вещи.

  • 3

    Не знать местных законов

    Независимо от того, в какую страну отправляется турист, всегда следует узнать местные законы. Если вы нарушите закон, то незнание закона не освободит вас от ответственности, поэтому в интересах каждого просто изучить местные законы и следовать им.

    Даже если вы с ними не согласны, нарушать их в принимающей вас стране – верх неуважения. Классическим примером являются правила перехода улицы в Германии. Многие туристы все еще перебегают улицы таких городов, как Берлин, а потом удивляются, когда местные жители делают им замечание.

  • 4

    Мусор без сортировки

    Поскольку все больше стран Европы становятся экологически сознательными, это начинает раздражать европейских местных жителей больше, чем когда-либо. Разбрасывание мусора и нежелание его сортировать не просто приводит к беспорядку, а сводит на нет усилия целой страны.

    В некоторых странах к утилизации отходов относятся очень серьезно, поэтому вам не захочется нарушать правила. Не забудьте уносить мусор с собой и оставлять его в нужном месте. Если вы этого не сделаете, вам грозит штраф. Но скорее всего, вас просто отчитают разгневанные местные жители.

  • 5

    Придерживаться стереотипов о каждой стране

    Ни для кого не секрет, что о каждой стране Европы существуют свои стереотипы. Хотя вы вполне можете пошутить на эту тему у себя дома, та же шутка среди местных жителей является грубостью. Некоторые могут найти ее забавной, но других она будет раздражать. Чтобы не рисковать, не упоминайте о стереотипах вообще.

    Это означает - нет итальянскому акценту в Риме, лягушачьим лапкам в Париже (если вы только на самом деле не заказываете их!) и никакого упоминания о лепреконах в Дублине. Местные жители будут вам благодарны!

  • 6

    Ожидать такого же обслуживания, как дома

    Когда американские туристы впервые едут в Европу, они часто удивляются, увидев, что местный сервис сильно отличается от того, к чему они привыкли дома. В Соединенных Штатах ресторанное обслуживание и обслуживание клиентов исключительно дружелюбное и быстрое, поэтому другое отношение американцы могут воспринять как грубость.

    Но только потому, что европейцы не обслуживают вас так же, как вы привыкли, вы не должны думать, что вам грубят. В таких местах, как Париж, например, принято, чтобы покупатель первым приветствовал продавца, а не наоборот.

  • 7

    Не понимать базовую географию места назначения 

    Наверное, это очень раздражает, когда вы наблюдаете толпы туристов с неверными представлениями о вашей стране. Многие европейцы терпеть не могут, когда туристы путаются в географии их родной страны, что демонстрирует их невежество.

    Среди распространенных туристических заблуждений – уверенность, что Ирландия является частью Соединенного Королевства, отсутствие представления откуда родом голландцы и убеждение, что многие небольшие восточноевропейские страны по-прежнему считаются российской территорией.

  • 8

    Спрашивать, принимают ли они валюту туристов

    Путешествие - это возможность получить совершенно новый опыт, поэтому нет смысла ехать в другую страну и думать, что там примут вашу валюту. Но некоторые туристы действительно делают это, что ужасно раздражает местных жителей.

    В большинстве европейских стран ходит евро, хотя есть несколько исключений. Такие страны, как Хорватия, Польша, Сербия, Болгария и Венгрия, все еще используют свою собственную валюту, как и Великобритания. До того, как приехать в страну, убедитесь, что вы приобрели местную валюту. В некоторых европейских странах могут не принимать карты, так что заранее запаситесь наличкой.

  • 9

    Создавать толпу на тротуаре и провоцировать проблемы траффика

    Некоторые европейцы заслужили репутацию людей, настроенных враждебно по отношению к туристам. Обычно это относится к очень популярным туристическим направлениям, таким как Венеция и Барселона, где так много туристов, что они фактически мешают местным жителям жить обычной жизнью.

    Вы можете избежать недовольства местных жителей, если не станете провоцировать какие-либо проблемы с трафиком. Это означает, что вы идете по оживленным тротуарам, а не толпитесь или слоняетесь без дела. Это также означает, что вы не ходите по дорогам, где едут машины и в целом соблюдаете правила дорожного движения.

  • 10

    Вести себя буйно и много пить

    В каждой европейской стране есть своя культура употребления алкогольных напитков. В некоторых странах употребление пива, водки или вина является нормой. Но совсем в немногих странах местные напиваются до чертиков в общественных местах. Нет лучшего способа выдать в себе надоедливого туриста, как напиться и стать посмешищем в общественном месте.

    Большинство европейцев не возражают против того, чтобы их город наводняли туристы, если эти туристы не шумят. Поэтому неудивительно, что чрезмерное употребление алкоголя и следующее за этим шумное поведение может серьезно раздражать местных жителей.

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