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Хогвартс реален: самые красивые университеты со всех уголков Британии

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Хогвартс реален: самые красивые университеты со всех уголков Британии
06:40 Сегодня Телеграф kulturologia.ru Фото: kulturologia.ru

Новости путешествия:Топ-10 британских университетов, которые похожи на фантастические средневековые замки.

  • 1

    Кембриджский университет

    Кембридж, безусловно, имеет немалый вес среди всех университетов по всему миру. Он был основан в далёком 1209 году, и по сей день считается одним из наиболее желанных для студентов из различных уголков света. А в рейтинге университетов от QS 2020 он и вовсе занял седьмое, почётное место. Историческое величие, которыми полнятся факультеты и колледжи Кембриджа, также распространяется и на город, тем самым мотивируя не только студентов, но и его жителей к развитию и достижению каких-либо личностных успехов.

  • 2

    Оксфордский университет

    Оксфорд по праву считается самым древним университетом на территории всей Англии, поскольку дата его основания – 1096 год. Сегодня это место является четвёртым в рейтинге самых известных и востребованных высших учебных заведений мира. Отметим, что Оксфорд выпустил со своих исторических факультетов свыше 69 лауреатов Нобелевской премии, а также массу популярных медийных лиц и знаменитостей. Здесь также присутствует один из главных символов научного мира – библиотека «Камера Рэдклиффа». А для тех, кому хочется окунуться сполна в мир Гарри Поттера, существует Крайст-Черч-колледж, в котором были отсняты все сцены с легендарным Большим залом Хогвартса.

    Даремский университет

    Если сравнивать это место с Кембриджем и Оксфордом, то его смело можно назвать более молодым, несмотря на то, что оно, всё же, обладает достаточно солидным возрастом с момента своего основания. Впервые Даремский университет открыл свои двери в 1832 году, а его колледжи и факультеты были названы «одними из величайших мест Европы, которые созданы для тех, кто ценит архитектуру». Как и предыдущие два места, Даремский университет делится на колледжи, созданные в разные года и на разных этапах его развития. Один из них, а именно – University College, был основан в замке Дарем, построенном в XI веке. Примерно сотня счастливчиков сегодня имеют возможность не только учиться, но и жить в настоящем замке. А в мировых рейтингах популярности Дарем занимает 78-е место.

  • 3

    Университет Глазго

    Немного севернее Дарема располагается университет Глазго, известный как один из четырёх древнейших университетов Шотландии наряду с Абердином, Эдинбургом и Сент-Эндрюсом. Это место входит в группу исследовательских высших учебных заведений Russell и долгое время было ведущим центром шотландского просвещения. Основанный в 1451 году, Глазго переехал в здание, в котором находится сейчас, лишь в 1870. Главное же сооружение этого места было построено в 1886 году по проекту сэра Джорджа Гилберта Скотта. В рейтинге же университетов QS 2020 Глазго занимает 67-е место.

  • 4

    Роял Холлоуэй, Лондонский университет

    Основанный в 1879 году, Роял Холлоуэй присоединился к Лондонскому университету лишь в 1900 году. Располагается он недалеко от столицы Великобритании, а именно – в Суррее. Основное здание, возведённое в 1881 году, было создано в самом настоящем готическом стиле и спроектировано Уильямом Генри Кросслендом, который, по всей видимости, вдохновлялся известным замком Шамбор в долине Луары, Франция. Сегодня это место считается одним из наиболее впечатляющих университетских построек, а также используется во многих фильмах и телевизионных программах. Так, Роял Холлоуэй был показан в популярном сериале «Аббатство Даунтон». По последним подсчётам, это место занимает 29-ую строчку в рейтинге QS 2020.

  • 5

    Королевский университет в Белфасте

    Белфаст является самым рейтинговым университетом из Ирландии, в то время как в мировом рейтинге он находится на 173-ей строчке. Он был основан в 1849 году, а его исторические корни простираются аж до более раннего заведения – Королевского Белфастского академического института, что был основан в 1810 году и по сей день считается одним из десяти старейших учебных заведений в Великобритании. Центральное здание, имеющее название «Lanyon», построено из красного кирпича в характерном готическом стиле, и было открыто для посещения в 1849 году. Основным его архитектором выступил Чарльз Ланьон, в честь которого и было названо сооружение.

  • 6

    Эдинбургский университет

    Основанный в 1583 году, Эдинбургский университет является почётным и одним из наиболее древних учебных заведений в Шотландии. Сегодня он занимает 20-е место в рейтинге мировых университетов, что автоматически делает его самым знаковым участником из всей Шотландии. Именитое здание Старого колледжа Георга первоначально было создано в 1789 году, однако его строительство и финансирование заняли не одно десятилетие. В конечном итоге, строительство и возведение главного купола были закончены лишь в 1887 году. Сегодня в этом здании располагается юридическая школа Эдинбургского университета, административные комплексы и проводятся выставки современного искусства в галере Тэлбот Райс.

  • 7

    Университет Сент-Эндрюса

    Самый древний университет Шотландии и третий в рейтинге древнейших высших учебных заведений в Великобритании в целом, Сент-Эндрюс был основан примерно в 1410-1413 годах. По популярности он занимает сотую строчку в мировом, и 18-ую в рейтинге Великобритании. Некоторые из его зданий, такие как часовня святого Сальватора, часовня святого Леонарда и колледж Сент-Мери датируются примерно XV веком и используются по сей день. Самыми известными выпускниками этого заведения считаются герцог и герцогиня Кембриджские – принц Уильям и его супруга Кэтрин.

  • 8

    Университет Абердина

    Это высшее учебное заведение было основано в 1495 году и завершает список из четырёх самых древних университетов Шотландии. Сегодня он занимает 194-ую строчку в мировом рейтинге QS. Среди его зданий стоит отметить сооружения Маришальского колледжа и Королевского коллежа в Старом Абердине, которые и по сей день являются знаковыми в мировой истории. Они служат символом Абердина, что находится на севере Великобритании, на восточном побережье Шотландии, а также считаются богатым культурным наследием города. Университет способен похвастаться большим количеством звёздных выпускников, а также пятью лауреатами Нобелевской премии.

  • 9

    Аберистуитский университет

    И, конечно же, этот список был бы неполным без университета из Аберистуита, что является одним из старейших высших учебных заведений страны. Основанный в 1872 году, сегодня он занимает 484-ую строчку в мировом рейтинге университетов. Стоит отметить, что он претендует на звание университета, который первым открыл Факультет международной политики в 1919 году, как раз после окончания Первой мировой войны. Здание Старого колледжа создано в стилистике средневекового замка, и сегодня там располагаются административные корпуса со всего Аберистуита, а также отделы валлийского образования.

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