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Райские уголки Земли: красивейшие места, ещё не испорченные толпами туристов

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Райские уголки Земли: красивейшие места, ещё не испорченные толпами туристов
11:14 Сегодня Телеграф fototelegraf.ru Фото: pixabay.com

Новости путешествия:В мире по-прежнему остаётся немало мест, позволяющих насладиться красотой нашей планеты вдали от назойливых толп туристов.

  • 1

    Водопады Хавасу в Национальном парке Гранд-Каньон в штате Аризона.

    Добраться до водопадов можно пешком или верхом на лошади, проделав путь длиной 10 миль в один из самых труднодостижимых уголков Гранд-Каньона. Вода имеет сине-зелёный оттенок благодаря высокой концентрации карбоната кальция и магния.

    Лучшее время для посещения: весна, когда световой день длиннее, и пешее путешествие даётся легче. Зимой водопады закрыты для посещений туристами.

  • 2

    Тайная лагуна на острове Минилок на Филиппинах.

    Отыскать это место непросто. Попасть в лагуну можно через узкую щель между скалами на острове Минилок.

    Лучшее время для посещения: в сухой сезон, который длится с ноября по апрель.

  • 3

    Рисовые террасы в регионе Убуд на Бали, Индонезия.

    Рисовые террасы в регионе Убуд – одно из самых тихих мест на острове. Несмотря на популярность у туристов, террасы остаются нетронутыми, поскольку посетителям не разрешается прогуливаться среди посевов, а только любоваться ими с определённого расстояния.

    Лучшее время для посещения: май, июнь и июль считаются самыми благоприятными месяцами для посещения острова Бали с точки зрения погодных условий. Рисовые террасы остаются зелёными круглый год.

  • 4

    Замок Саммеццано в Тоскане, Италия.

    Замок, затерянный среди холмов в регионе Тоскана на севере Италии, находится в частной собственности, и лишь изредка открывает двери туристам.

    Лучшее время для посещения: чем скорее, тем лучше, ведь ходят слухи, что этот замок выставлен на продажу.

  • 5

    Сафари-туры от Wilderness Safaris в Ботсване.

    Туроператору Wilderness Safaris принадлежат 19 живописных кемпингов в дельте Окаванго, до которых можно добраться только на небольшом частном самолёте.

    Лучшее время для посещения: в сезон наводнений в июле и августе.

  • 6

    Паган, Мьянма.

    Из-за непростого политического климата внутри страны Мьянма лишь сравнительно недавно открыла свои двери туристам.

    Лучшее время для посещения: с ноября по февраль, после окончания сезона дождей, и чем быстрее, тем лучше, ведь это туристическое направление набирает всё большую популярность.

  • 7

    Моравия, Чехия.

    Поля Моравии пользуются огромной популярностью у фотографов, но практически не разрекламированы, как туристическое направление.

    Лучшее время для посещения: в конце лета, когда начинается сбор урожая винограда.

  • 8

    Гостиница Machangulo Beach Lodge в Мозамбике.

    Почти безлюдный остров Мачангуло – одно из лучших мест в мире для занятий дайвингом вдали от толп туристов. До острова можно добрать за час на катере от города Мапуту.

    Лучшее время для посещения: с мая по ноябрь, когда дождь может испортить отпуск с меньшей вероятностью.

  • 9

    Самарканд, Узбекистан.

    Древний город Самарканд кишит местными жителями, но в нём на удивление мало туристов, которые не подозревают о его скрытых архитектурных сокровищах.

    Лучшее время для посещения: с мая по июнь или с сентября по ноябрь. Избегайте жарких летних месяцев.

  • 10

    Озеро Морейн в провинции Альберта, Канада.

    Ледниковое озеро Морейн находится неподалёку от знаменитого озера Луиз в Национальном парке Банф, но вы удивитесь, насколько здесь меньше туристов.

    Лучшее время для посещения: с середины июня до конца июля, в сезон активного таяния ледников, которые питают озеро.

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Туристы, Красота, Земля, Туризм, Путешествие.
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