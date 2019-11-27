Райские уголки Земли: красивейшие места, ещё не испорченные толпами туристов

Водопады Хавасу в Национальном парке Гранд-Каньон в штате Аризона.
Добраться до водопадов можно пешком или верхом на лошади, проделав путь длиной 10 миль в один из самых труднодостижимых уголков Гранд-Каньона. Вода имеет сине-зелёный оттенок благодаря высокой концентрации карбоната кальция и магния.
Лучшее время для посещения: весна, когда световой день длиннее, и пешее путешествие даётся легче. Зимой водопады закрыты для посещений туристами.
Тайная лагуна на острове Минилок на Филиппинах.
Отыскать это место непросто. Попасть в лагуну можно через узкую щель между скалами на острове Минилок.
Лучшее время для посещения: в сухой сезон, который длится с ноября по апрель.
Рисовые террасы в регионе Убуд на Бали, Индонезия.
Рисовые террасы в регионе Убуд – одно из самых тихих мест на острове. Несмотря на популярность у туристов, террасы остаются нетронутыми, поскольку посетителям не разрешается прогуливаться среди посевов, а только любоваться ими с определённого расстояния.
Лучшее время для посещения: май, июнь и июль считаются самыми благоприятными месяцами для посещения острова Бали с точки зрения погодных условий. Рисовые террасы остаются зелёными круглый год.
Замок Саммеццано в Тоскане, Италия.
Замок, затерянный среди холмов в регионе Тоскана на севере Италии, находится в частной собственности, и лишь изредка открывает двери туристам.
Лучшее время для посещения: чем скорее, тем лучше, ведь ходят слухи, что этот замок выставлен на продажу.
Сафари-туры от Wilderness Safaris в Ботсване.
Туроператору Wilderness Safaris принадлежат 19 живописных кемпингов в дельте Окаванго, до которых можно добраться только на небольшом частном самолёте.
Лучшее время для посещения: в сезон наводнений в июле и августе.
Паган, Мьянма.
Из-за непростого политического климата внутри страны Мьянма лишь сравнительно недавно открыла свои двери туристам.
Лучшее время для посещения: с ноября по февраль, после окончания сезона дождей, и чем быстрее, тем лучше, ведь это туристическое направление набирает всё большую популярность.
Моравия, Чехия.
Поля Моравии пользуются огромной популярностью у фотографов, но практически не разрекламированы, как туристическое направление.
Лучшее время для посещения: в конце лета, когда начинается сбор урожая винограда.
Гостиница Machangulo Beach Lodge в Мозамбике.
Почти безлюдный остров Мачангуло – одно из лучших мест в мире для занятий дайвингом вдали от толп туристов. До острова можно добрать за час на катере от города Мапуту.
Лучшее время для посещения: с мая по ноябрь, когда дождь может испортить отпуск с меньшей вероятностью.
Самарканд, Узбекистан.
Древний город Самарканд кишит местными жителями, но в нём на удивление мало туристов, которые не подозревают о его скрытых архитектурных сокровищах.
Лучшее время для посещения: с мая по июнь или с сентября по ноябрь. Избегайте жарких летних месяцев.
Озеро Морейн в провинции Альберта, Канада.
Ледниковое озеро Морейн находится неподалёку от знаменитого озера Луиз в Национальном парке Банф, но вы удивитесь, насколько здесь меньше туристов.
Лучшее время для посещения: с середины июня до конца июля, в сезон активного таяния ледников, которые питают озеро.