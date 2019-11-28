Путешествие не для слабонервных: самые страшные железные дороги со всего мира

1 Трен а лас Нубес, Аргентина Название этой дороги, которая была построена в 1932 году, переводится как «Поезд в облака». И поверьте, это название дано ей не просто так. Поезд отправляется раз в неделю из аргентинского города Сальта, и далее пассажиров ждет 16-часовая поездка по маршруту в 424 км. Дорогу построили исключительно по экономическим причинам, но теперь она работает только для туристов. Путь лежит через табачные поля и равнинные ранчо, по 29 мостам и через 21 туннель, а затем поезд поднимается на высоту более 4200 метров по виадуку Ла Польворилла, что делает Трен а лас Нубес третьей по высоте железной дорогой в мире.

2 Белый перевал и маршрут Юкон, Канада и США Этот 108-километровый маршрут соединяет порт Аляски под названием Скагуэй — ныне популярную остановку для круизных лайнеров — и Каркросс, а далее — Уайтхорс, столицу канадской территории Юкон. Строительство этой узкоколейной железной дороги было завершено в 1900 году в конце золотой лихорадки. Удивительная дорога славится своими крутыми подъемами и спусками, десятками мостов и множественными поворотами на краю скал… и все это на фоне ледников, гор и водопадов.

3 Нариз дель Дьябло, Эквадор «Нос Дьявола» — неплохое название, правда? Эта дорога проходит между Алауси, недалеко от андского города Риобамба, и Пальмирой, что лежит примерно на 80 км южнее. Поезд едет очень медленно, предоставляя пассажиром возможность вдоволь полюбоваться «Авеню вулканов». К сожалению, пассажиров больше не пускают на крышу поезда, но есть возможность прокатиться в открытом вагончике. Сам «Нос Дьявола» — это небольшая часть маршрута между городами Гуаякиль и Кито, состоящая из крутого подъема по своеобразным «американским горкам».

4 Кольцевая железная дорога Джорджтауна, США Кольцевая ж/д Джорджтауна длиной всего 5 км. Тем не менее она вот уже более века остается одной из самых популярных достопримечательностей. По ней можно доехать из Джорджтауна, штат Колорадо, до соседнего города Силвер-Плум, и за этот короткий путь она резко поднимается на 195 м и проходит через живописные горы. Работает с мая по декабрь.

5 Фламсбана Эта 20-километровая дорога в Норвегии, спускающаяся с 860 м из Мирдала в порт Флэм, настолько крутая, что локомотивы, созданные специально для нее, имеют по пять тормозных систем. На маршруте поезд проходит 20 туннелей, при этом один из них спиральный. Это одна из самых крутых в мире железных дорог с уклоном 1 к 18. Иногда брызги и водная пыль от соседних водопадов попадают на поезд.

6 Дорога смерти, Таиланд Более 90 000 рабочих и 16 000 военнопленных погибли во время строительства этой 400-километровой дороги между Бангкоком и Мьянмой. Это историческое строительство легло в основу фильмов «Мост через реку Квай» и «Возмездие» с Колином Фертом в главной роли. Сейчас поездка по сохранившемуся участку маршрута весьма популярна среди посетителей Канчанабури. Поезд огибает отвесные утесы и проходит по нескольким шатким на вид деревянным мостам.

7 Камбрес и Толтек, США Поезда по этому маршруту в южной части Скалистых гор ходят летом и отвозят пассажиров из города Чама в Нью-Мексико через перевал Кабрес — самый высокий перевал в США (3000 м). Поезд проходит через многочисленные кольца, эстакады и туннели, а затем через ущелье Толтек, прежде чем наконец остановиться на вокзале в Антонито, штат Колорадо.

8 "Бернина Экспресс" Самая высокая железная дорога, пересекающая Альпы. Здешние инженерные чудеса настолько поражают, что «Бернина Экспресс» стала объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Путешественников ждет действительно головокружительная поездка между городами Кур и Тирано в Швейцарии. Летом пассажиры могут насладиться чудесными местными видами, проехав в открытом вагоне. А посмотреть здесь есть на что: туннели, глубокие ущелья и овраги.

9 Куранда, Австралия Дорога, строительство которой было завершено в 1891 году, проходит от Кэрнса к городу Куранда. Во время поездки, которая занимает 1 часа 45 минут, поезд проходит по впечатляющему решетчатому виадуку, с которого открываются потрясающие виды на водопад Бэррон и Коралловое море. Путь проходит через национальный парк «Баррон-Гордж», мимо водопадов и тропических лесов, а также минует 15 туннелей.

10 Мост Памбан, Индия Город Рамешварам на острове Памбан соединяется с материковой Индией 2-километровым мостом с 143 пирсами. Этот мост, открывшийся в 1914 году, железнодорожный, если вы еще не догадались. Отсюда открываются потрясающие виды. Сам Рамешварам считается священным местом и весьма популярен среди паломников.

11 Далекий север Представьте тех, кто долгие часы и даже дни строил эту дорогу в ужасных условиях шотландской глубинки. Иногда провизию мог доставить только вертолет. Дорога проходит через самое большое плоское болото в Европе и самые пустынные пейзажи Британии, где обитают олени, чернозобики, золотистые ржанки и дербники.

12 Горные железные дороги Индии Дарджилинг-Гималайская железная дорога, железная дорога Калка-Шимла и горная железная дорога Нилгири были построены для обслуживания горных станций во времена Британской Индии и по сей день считаются чудесами инженерии. Каждая линия проходит через подножья холмов — (первые две в Гималаях), а затем огибают горы все выше и выше. Здешние поезда не лучший пример комфорта, и едут они очень медленно, хотя все эти недостатки компенсируются головокружительными видами.

13 Бамбуковые поезда, Камбоджа Чтобы как-то решить проблему с печально известными на всю страну примитивными и ненадежными железными дорогами, камбоджийцы создали собственную сеть «поездов» из бамбука и старых деталей. Эти хитроумные приспособления разгоняются до 40 км/ч, питаются от крошечных двигателей и могут перевозить по десятку пассажиров за раз. Обитые подушками дрезины теперь едят из Баттамбанга в деревню, находящуюся в часе пути от него. Единственная проблема заключается в том, что если две таких «тележки» встретились на пути, то ту, в которой меньше пассажиров, вручную снимают с дороги, чтобы вторая смогла проехать.