Все туда хотят: туристические направления, ставшие популярными благодаря поп-культуре

1 Грейсленд (дом Элвиса Пресли) Когда в 1957 году король рок-н-ролла Элвис Пресли купил свое поместье Грейсленд (Graceland) в Мемфисе, оно было одним из самых дорогих в этом районе. Будучи не в состоянии оплачивать его содержание, после смерти Элвиса его бывшая жена Присцилла Пресли в 1982 году открыла поместье для публики. Теперь ежегодно Грейсленд посещают примерно 600 000 человек, чтобы отдать дань уважения их любимому королю рок-н-ролла. Грейсленд стал популярной туристической достопримечательностью из-за его социокультурного значения. Элвис провел там 20 лет своей жизни. Однако у Грейсленда есть и художественное значение, поскольку он вдохновлял успешных авторов песен. В Walking In Memphis певец и автор песен Марк Кон (Marc Cohn) поет о том, что во время путешествия по Грейсленду видел призрак Элвиса Пресли. В песне Graceland из одноименного альбома певец и автор песен Пол Саймон (Paul Simon) поет о творческом и личном освобождении, которое он пережил после посещения дома своего кумира.

2 Лайм-Парк и Садбери-Холл ("Гордость и предубеждение") Мистер Дарси, герой романа Джейн Остин 1813 года "Гордость и предубеждение" в 1995 году упоминался чаще, чем когда-либо, начиная с 1900 года. Отчасти это связано с тем, что, когда сценарист Эндрю Дэвис (Andrew Davies) адаптировал роман в шестичасовой мини-сериал для BBC, он "надел" красивое лицо на знаменитое имя. Когда героиня романа Элизабет Беннет (в мини-сериале ее играет Дженнифер Эл) отправляется в путешествие по поместью мистера Дарси (которого играет Колин Ферт), чье предложение руки и сердца она отвергла, потому что считает его высокомерным, она понимает, что человек, которому она отказала, очень хорошо обеспечен... недвижимостью. Его поместье, Пемберли, включает пышный лес и величественное здание. Когда они неожиданно встречаются в Пемберли, Элизабет и Дарси лучше понимают друг друга и природу своих романтических чувств. Пемберли из мини-сериала 1995 года на самом деле – это два поместья. Фасады Пемберли снимали в Лайм-Парке (Lyme Park) в районе Пик (Peak) в Чешире. Когда актеры и съемочная группа были готовы к съемкам интерьеров Пемберли, Лайм-Парк, открытый для публики, больше не подходил. Интерьеры Пемберли, включая элегантную длинную галерею, были сняты в Садбери-Холле (Sudbury Hall), поместье в Дербишире. Гид Мэдди Холл (Maddy Hall) говорит, что, когда она берет группу туристов, прибывших в Лайм-Холл, сама она не идет внутрь. Она хочет сохранить нетронутым свое представление о Пемберли. Холл говорит: "Мы полагаем, что видели Дженнифер Эл (в роли Элизабет Беннет), выглядывающую из окон и глядящую на озеро (на территории Пемберли), но на самом деле все сводится к искусной редактуре.

3 Средиземье (трилогия "Властелин колец") Во время написания "Властелина колец" британский писатель-фантаст Дж. Р. Р. Толкиен тщательно описывал детали Средиземья, служившего фоном для своей трилогии. Толкиен создал красочную карту Средиземья с подписями, которая теперь хранилась в Бодлианской библиотеке Оксфордского университета (Bodleian Libraries at Oxford University). Толкиен также сделал наброски своего фантастического царства. Когда кинорежиссер Питер Джексон (Peter Jackson) приобрел права на съемку фильмов, основанных на трилогии Толкиена "Властелин колец", он точно знал, какое место лучше всего "подойдет на роль" Средиземья - родина Джексона, Новая Зеландия. Во время съемок Джексон обращался к 150 местам в Новой Зеландии. Каждый фильм в трилогии собрал в среднем 970 миллионов долларов, а третий фильм стал самым кассовым фильмом в 2003 году. Для туристов Новая Зеландия даже идентифицирует себя как Средиземье. На туристическом сайте она называется "идеальным Средиземьем". Многие люди считают, что пологие холмы Новой Зеландии, величественные горы и прозрачные водоемы – это идеальные черты Средиземья. Ежегодно примерно 47 000 поклонников Толкиена посещают места съемок фильма в Новой Зеландии.

4 Эмпайр-Стейт-Билдинг ("Кинг-Конг") С момента своего открытия в 1931 году Эмпайр-Стейт-Билдинг (Empire State Building) более 250 раз показывали в фильмах. Одна из самых ранних сцен кражи, связанная с зданием появилась в 1933 году в фильме "Кинг Конг". В фильме огромная обезьяна Кинг-Конг убегает с выставки и похищает героиню (ее играет Фэй Рэй), которая ему нравится. Он уносит ее на вершину Эмпайр-Стейт-Билдинг, где ее спасают, когда гориллу несколько раз обстреливают из самолета. В 1933 году данная сцена была своего рода данью уважения социокультурной значимости Эмпайр-Стейт-Билдинга. В 2019 году Эмпайр-Стейт-Билдинг отдал дань уважения фильму. В рамках реконструкции стоимостью 165 миллионов долларов на втором этаже всемирно известной башни дизайнеры построили галерею с интерактивными экспонатами. Когда посетители проходят через зал новостей 1930-х годов, пальцы Кинг-Конга пронзают стены, когда огромная горилла цепляется за крышу, уклоняясь от самолетов. На другой экспозиции посетители могут шагнуть в объятия Кинг-Конга.

5 Железный Трон ("Игра Престолов") "Песнь Льда и Пламени", автора этого произведения в стиле фентези Джорджа Р. Р. Мартина, которую он начала писать в 1991 году, еще не завершена. Премьера сериала HBO, основанного на книгах Мартина состоялась в 2011 году, а последняя серия вышла в 2019 году. За последний сезон сериал получил 12 премий Эмми. Последний фильм посмотрели более 13 миллионов зрителей, это самое большое число зрителей для любого шоу HBO, по данным The Wall Street Journal. Поскольку фильм снимали в 10 странах, поклонники книг и самого мини-сериала имеют возможность выбрать многие достопримечательности, связанные с фильмом. Возможно, самым спорным местом в фильме является Королевская Гавань, место где находится Железный трон, за который борются престолы, что отражено в названии фильма. В 2019 году HBO спрятал по всему миру шесть Железных тронов и вручил призы поклонникам, которые нашли их с помощью подсказок, размещенных на твиттер-аккаунте Game of Thrones Twitter. Сцены в Королевской Гавани с "настоящим" Железном троном, который создали декораторы шоу, снимались в Дубровнике, Хорватия. В 2015 году мэр Дубровника заявил, что HBO подарил Железный трон его городу. Телеканал HBO опроверг заявление мэра. В Дубровнике еще нет Железного трона, но в нем есть музей, посвященный "Игре престолов".

6 Лланддеви-Брефи ("Маленькая Британия") Один из персонажей телевизионного комедийного скеч-сериала BBC 2003 года Мэтта Лукаса (Matt Lucas) и Дэвида Уоллиамса (David Walliams) "Маленькая Британия" - это Даффид Томас, яркий, неопытный юноша, который упрямо настаивает на том, что является единственным геем в своей деревне Лланддеви-Брефи (Llanddewi Brefi), Уэльс. На самом деле сериал снимался в Бакингемшире (Buckinghamshire), Англия. Тем не менее, популярность персонажа, созданного Лукасом, привела к росту туризма в Лланддеви-Брефи. Владелец магазина Siop Brefi Нил Драйвер (Neil Driver), который владеет им вместе со своей женой Глесни (Glesni), говорит, что туристы приезжают, чтобы сфотографироваться у знака на въезде в городок, а иногда крадут знак.

7 Замок Хайклер ("Аббатство Даунтон") Сэм Уолластон (Sam Wallaston), телевизионный критик из британской газеты The Guardian, назвал сериал Джулиана Феллоуза (Julian Fellowes) "Аббатство Даунтон" шикарной мыльной оперой, но кроваво-шикарной мыльной оперой". Сериал драматизирует межличностные отношения семьи Кроули, владельцев поместья Аббатство Даунтон и слуг, которые работают у Кроули. История Кроули также пересекается с важными социально-культурными и социально-политическими событиями в Англии на рубеже 20-го века. Внутренние сцены снимались в замке Хайклер (прежде всего столовая, прихожая и лестница), это также касается и съемок экстерьера здания. В некотором смысле замок Хайклер является главным героем, поскольку шоу названо в честь поместья Кроули. Популярность шоу увеличила популярность замка Хайклер, реального аналога Аббатства Даунтон. Джордж "Джорди" Герберт (George "Geordie" Herbert), восьмой граф Карнарвон (Carnarvon) и Леди Фиона Карнарвон (Fiona Carnarvon), владеющие замком Хайклер, говорят, что поток туристов, хлынувший в замок после шоу, позволил им оплатить необходимый ремонт замка. По состоянию на 2015 год замок Хайклер посещали 1250 туристов в день. В 2019 году Airbnb предложил двум победителям тотализатора остаться в замке на ночь ради продвижения недавно вышедшего фильма "Аббатство Даунтон".

8 Станция Кингс-Кросс ("Гарри Поттер") В 2018 году серия книг "Гарри Поттер" автора Джоан Роулинг стала самой продаваемой книжной серией в истории. Книги Роулинг разошлась тиражом более пятисот миллионов экземпляров по всему миру. Произведение Роулинг увлекательно, особенно для ее самых преданных поклонников, отчасти потому, что она мастерски изображает Хогвартс, школу подготовки волшебников, где Гарри стремится овладеть своим ремеслом. В книге Гарри едет в Хогвартс, садясь на поезд на платформе 9 ¾ на станции Кингс-Кросс (King’s Cross). Для этого нужно добраться до платформы, пробежав сквозь кирпичную стену между платформами девять и десять. На самой станции Кингс-Кросс платформы девять и десять разделены рельсами. К счастью для поклонников Гарри Поттера, есть и платформа 9 ¾ ... вроде того. В вестибюле станции в стену встроена тележка для багажа. Над тележкой висит табличка с надписью "Платформа 9¾". Туристы могут сделать здесь профессиональные фото. В близлежащем сувенирном магазине можно приобрести все, что нужно, чтобы "персонализировать" фотографии - шарфы в цветах Хогвартса. Каждый год на Платформу 9 ¾ вокзала Кингс-Кросс приезжает более миллиона посетителей. Роулинг, со своей стороны, сказала, что она сразу же поняла, что "установит" Платформу 9 ¾ на станции Кингс-Кросс, потому что для нее она очень важна. Там в свое время встретились ее родители.

9 Надпись Hollywood В 1923 году издатель Los Angeles Times Гарри Чандлер (Harry Chandler) инвестировал средства в строительство высококлассного жилья. Жилищная застройка называлась Голливудлэнд (Hollywoodland). Для рекламы Чендлер купил 13-метровые белые буквы, которые составляли название его застройки, расположенной на южном склоне Голливудских холмов. Он прикрепил буквы к столбам, а к самим буквам прикрепил в общей сложности 4000 светящихся лампочек. В 1949 году слово "land" удалили с вывески - это произошло спустя много лет после того, как Холливудленд обанкротился. Знак регулярно обслуживается с 1970-х годов, и его социокультурное значение не снижается. Знак Hollywood, или, по крайней мере, его студийная копия, появилась в более чем дюжине фильмов.