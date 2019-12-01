Идеальный метод снижения смертности населения: эти города уже давным-давно запретили умирать (Фото)

1 Falciano del Massico — Италия В Falciano del Massico, небольшом городке на юге Италии люди не могут умереть, это не из-за окружающей среды или религиозных убеждений, а просто потому, что нет ни одного свободного места для мертвых на кладбищах. Мэр издал приказ в начале этого месяца, в котором заявил, что "жителям запрещается выходить за пределы земной жизни, и уходить в мир иной на территории городка". Параллельно мэр принял решение о строительстве нового кладбища, но до тех пор, людям приказано "воздержаться от смерти".

2 Sarpourenx — Франция Указ, запрещающий людям умирать, также был выпущен мэром Sarpourenx, живописной деревне на юго-западе Франции. Это решение было принято после того, как французский суд отказал в разрешение на расширение существующего городского кладбищ. Но мэр Жерар Лаланна немного перегнул палку, он не только запретил смерть, но, согласно его указу, все кто решится умереть будут строго наказаны. Хотя, меры наказания в данном указе не описаны…

3 Itsukushima — Япония Японские острова Itsukushima являются священным местом, и поддержание чистоты имеет первостепенное значение. Таким образом, в попытке сохранить чистоту острова, священники, убедили правительство издать закон, в котором на островах запрещается умирать. С 1878 года на островах запрещается не только смерть, но и рождение. Беременным женщинам и старикам, разрешается посещать острова при наличии справки о том, что первые не родят во время периода посещения острова, а вторые не умрут на острове. На острове единственный раз пролилась кровь, это произошло во время битвы за Миядзима в 1555 году, после чего победивший приказал очистить острова от тел и всю "оскверненную" кровью землю выбросили в море.