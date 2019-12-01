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Идеальный метод снижения смертности населения: эти города уже давным-давно запретили умирать (Фото)

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Идеальный метод снижения смертности населения: эти города уже давным-давно запретили умирать (Фото)
22:29 Сегодня Телеграф udivitelnoe.temaretik.com Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Представляю вашему вниманию 4 города, в которых законодательно запрещено умирать. И такое бывает!

  • 1

    Falciano del Massico — Италия

    В Falciano del Massico, небольшом городке на юге Италии люди не могут умереть, это не из-за окружающей среды или религиозных убеждений, а просто потому, что нет ни одного свободного места для мертвых на кладбищах. Мэр издал приказ в начале этого месяца, в котором заявил, что "жителям запрещается выходить за пределы земной жизни, и уходить в мир иной на территории городка".

    Параллельно мэр принял решение о строительстве нового кладбища, но до тех пор, людям приказано "воздержаться от смерти".

  • 2

    Sarpourenx — Франция

    Указ, запрещающий людям умирать, также был выпущен мэром Sarpourenx, живописной деревне на юго-западе Франции. Это решение было принято после того, как французский суд отказал в разрешение на расширение существующего городского кладбищ. Но мэр Жерар Лаланна немного перегнул палку, он не только запретил смерть, но, согласно его указу, все кто решится умереть будут строго наказаны. Хотя, меры наказания в данном указе не описаны…

  • 3

    Itsukushima — Япония

    Японские острова Itsukushima являются священным местом, и поддержание чистоты имеет первостепенное значение. Таким образом, в попытке сохранить чистоту острова, священники, убедили правительство издать закон, в котором на островах запрещается умирать. С 1878 года на островах запрещается не только смерть, но и рождение. Беременным женщинам и старикам, разрешается посещать острова при наличии справки о том, что первые не родят во время периода посещения острова, а вторые не умрут на острове.

    На острове единственный раз пролилась кровь, это произошло во время битвы за Миядзима в 1555 году, после чего победивший приказал очистить острова от тел и всю "оскверненную" кровью землю выбросили в море.

  • 4

    Longyearbyen — Норвегия

    В арктическом городе Longyearbyen, на островах архипелага Шпицберген в Норвегии также есть аналогичный запрет. Смерть запрещена. Город всё же имеет небольшое кладбище, но оно перестало принимать новые захоронения более 70 лет назад. Причина запрета — органы усопших никогда не разлагаются. Было обнаружено, что тела захоронены в Longyearbyen, на самом деле, прекрасно сохранились на вечной мерзлоте. Ученым даже удалось отделить ткань от человека, который умер там в начале 20ого века и нашли нетронутыми следы вируса гриппа, от которого тот умер в 1917 году.

    А тех людей, кто серьезно болен или скоро умрет, отправляют на самолетах или кораблях в другие города Норвегии.

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Законодательство, Смерть, Города, Умирать, Запрет на смерть.
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