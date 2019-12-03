Почувствуйте дыхание прошлого: топ-5 мест, прославившихся трагическими событиями

1 Foxstone Park, Виенна, штат Виргиния На протяжении 22 лет в Foxstone Park Bridge агент ФБР Роберт Филипп Ханссен передавал секретную информацию резидентам разведки СССР, а затем и Российской Федерации в обмен на наличные деньги и алмазы. С 1979 года до ареста в 2001 году Роберт Филипп Ханссен получил в обмен на свои услуги в денежном эквиваленте 1,4 миллиона долларов. 18 февраля 2001 года его арестовали в тот момент, когда он прятал сумку с документами под мост в Фокстоун-парке, находившемся недалеко от его дома. В ФБР время от времени возникали подозрения в отношении Ханссена, однако многие коллеги и знакомые агента видели в нём набожного католика и заботливого отца семейства, который избегал любых контактов с «безбожными русскими». На суде бывший агент ФБР признал себя виновным по 15 пунктам обвинения в шпионаже и был приговорён к 15 последовательным пожизненным срокам без права на освобождение. Министерство юстиции США впоследствии назвало шпионаж Ханссена и его долгую деятельность «Возможно, самой большой разведывательной катастрофой в истории США» на то время.

2 Обелиск Уичбери, Вустершир, Англия Обелиск, который иногда называют памятником Хагли, был установлен в 1747 году по приказу лорда Литтелтона, владельца близлежащего Хагли-Холла. Однако прославился этот обелиск уже во второй половине ХХ века, когда на нём стала появляться пугающая надпись: «Кто положил Беллу в ведьмин вяз?» Вопрос отсылал к нераскрытому убийству, произошедшему в 1940-х годах. В 1943 внутри полости дерева был обнаружен сначала череп, а затем и весь женский скелет. К моменту обнаружения, по заключению экспертов, женщина была мертва, как минимум 18 месяцев. Преступника так и не нашли, а личность потерпевшей идентифицировать так и не удалось. Впервые граффити с вопросом о Белле было обнаружено в 1944 году на заброшенном здании, а в 1970-е стало периодически появляться на обелиске. Несмотря на то, что надпись смывают и закрашивают, она появляется на обелиске с пугающей периодичностью.

3 Ракетный бункер Wamegо, Уэйго, штат Канзас Данный бункер изначально был построен в 1961 году ВВС США как часть системы противоракетной обороны. Но по назначению данный объект использовался в течение всего четырёх лет, а затем бункер был выведен из эксплуатации и окончательно заброшен. Спустя 30 лет владельцем строения стал Гордон Тодд Скиннер, превративший бункер в роскошный дворец, отделанный мрамором. Владелец подземного дворца поддерживал связь с Уильямом Леонардом Пикардом, калифорнийским производителем ЛСД. Сотрудничество Пикарда и Скиннера привело к переносу производства в бункер, а впоследствии выяснилось, что именно здесь было произведено 90% ЛСД, циркулирующего в Соединенных Штатах во второй половине 1990-х гг. В 2000 году Скиннер из страха быть пойманным за производство запрещённых веществ стал информатором управления по борьбе с наркотиками. С его помощью были разоблачены Уильям Леонард Пикард и его «коллега» по нелегальному бизнесу Клайд Апперсон, а в США возник серьёзный дефицит ЛСД, продлившийся много лет. Позже и сам Скиннер был осуждён за многочисленные насильственные преступления. Сегодня владельцами бункера являются Чарльз и Келли Эверсон, которые предлагают проведение групповых экскурсий по подземному дворцу. Помимо всего прочего, владелец предлагает туристам осмотреть и его собственную коллекцию военной атрибутики, выставленной в бункере.

4 Паб «The Ten Bells», Лондон, Великобритания Этот паб стоит на углу Commercial Street и Fournier с середины XVIII века. Он мог бы не дожить до сегодняшнего дня, если бы не прослеживалась его прямая связь с известным Джеком Потрошителем. В этом питейном заведении часто собирались женщины лёгкого поведения и самые разные асоциальные элементы. Именно здесь любили бывать Энни Чепмен и Мэри Келли, две жертвы серийного убийцы. Мэри Келли видели в последний раз живой именно в «The Ten Bells». В конце 1970-х гг. владельцы паба решили использовать тёмное прошлое своего заведение и переименовали его в «Jack the Ripper» («Джек Потрошитель»). Однако очень скоро пабу пришлось вернуть старое имя, потому что общественность признала аморальным прославление серийного преступника, лишавшего женщин жизни.