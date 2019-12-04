Топ-18 странных и безумных вещей, которые можно встретить только в Японии (Фото)

Статус одной из самых технологически развитых стран довлеет над Японией – иногда кажется, что они просто не могут спокойно жить, а вынуждены вечно выдумывать что-то новое.
При снижении температуры на детские площадки ставят газовые печки, но не для детей, а для родителей. Потому что дети бегают и согреваются, а родители стоят и мерзнут.
В Токио в выпечку добавляют банановую золу и пепел, чтобы получался черный хлебушек.
Школьники пришли на экскурсию и просто оставили рюкзаки на полу. Их никто не тронет.
В метро все стоят точно на желтых линиях, напротив которых открываются двери вагонов. Никакой толчеи.
Вот автоматы по продаже овощей и фруктов, дальше продается пиво, да и вообще все подряд.
Датчик шумового загрязнения на стройке – рабочие следят за тем, чтобы не мешать шумом живущим рядом людям.
Семейный велосипед с местами для двух детей. Экологически чистый и безопасный вид транспорта для тех, кому машина не по карману.
Зеленая штука – держатель для ручек пакета, очень удобно.
Зеленая полоса отмечает места, где дети переходят дорогу на пути в школу.
Просто накидки на сиденьях в такси, для чистоты.
Дружелюбные рабочие аэропорта провожают самолет – тут так принято.
Кафе для знакомства с кошками, чтобы оценить, подходите ли вы друг другу, прежде чем брать питомца в дом.
В гардеробе ресторана все вещи оставляют вот в таких корзинах.
На тележках есть карта расположения товаров в зале супермаркета.
Почти на каждом углу продаются свежие, отглаженные рубашки.
Телефоны не потеряны, они просто положили их рядом, зная, что никто не позарится.
Система проверки билетов – все основано на доверии.
Такую картину можно увидеть только в Японии!