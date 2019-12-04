Топ-18 странных и безумных вещей, которые можно встретить только в Японии (Фото)

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Статус одной из самых технологически развитых стран довлеет над Японией – иногда кажется, что они просто не могут спокойно жить, а вынуждены вечно выдумывать что-то новое.

При снижении температуры на детские площадки ставят газовые печки, но не для детей, а для родителей. Потому что дети бегают и согреваются, а родители стоят и мерзнут.