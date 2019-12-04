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Топ-18 странных и безумных вещей, которые можно встретить только в Японии (Фото)

Смотрите фото (19)
Топ-18 странных и безумных вещей, которые можно встретить только в Японии (Фото)
23:46 Ср, 4 Декабрь 2019 Телеграф udivitelnoe.temaretik.com Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Получается, что очень трудно дать оценку японским ноу-хау – это безумие или гениальность?

  • 1

    Статус одной из самых технологически развитых стран довлеет над Японией – иногда кажется, что они просто не могут спокойно жить, а вынуждены вечно выдумывать что-то новое.

    При снижении температуры на детские площадки ставят газовые печки, но не для детей, а для родителей. Потому что дети бегают и согреваются, а родители стоят и мерзнут.

  • 2

     

    В Токио в выпечку добавляют банановую золу и пепел, чтобы получался черный хлебушек.

  • 3

    Школьники пришли на экскурсию и просто оставили рюкзаки на полу. Их никто не тронет.

  • 4

    В метро все стоят точно на желтых линиях, напротив которых открываются двери вагонов. Никакой толчеи.

  • 5

    Вот автоматы по продаже овощей и фруктов, дальше продается пиво, да и вообще все подряд.

  • 6

     

    Датчик шумового загрязнения на стройке – рабочие следят за тем, чтобы не мешать шумом живущим рядом людям.

  • 7

    Семейный велосипед с местами для двух детей. Экологически чистый и безопасный вид транспорта для тех, кому машина не по карману.

  • 8

     

    Зеленая штука – держатель для ручек пакета, очень удобно.

  • 9

     

    Зеленая полоса отмечает места, где дети переходят дорогу на пути в школу.

  • 10

    Просто накидки на сиденьях в такси, для чистоты.

  • 11

     

    Дружелюбные рабочие аэропорта провожают самолет – тут так принято.

  • 12

    Кафе для знакомства с кошками, чтобы оценить, подходите ли вы друг другу, прежде чем брать питомца в дом.

  • 13

     

    В гардеробе ресторана все вещи оставляют вот в таких корзинах.

  • 14

     

    На тележках есть карта расположения товаров в зале супермаркета.

  • 15

     

    Почти на каждом углу продаются свежие, отглаженные рубашки.

  • 16

     

    Телефоны не потеряны, они просто положили их рядом, зная, что никто не позарится.

  • 17

    Система проверки билетов – все основано на доверии.

  • 18

     

    Такую картину можно увидеть только в Японии!

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Япония, Отдых, Путешествия, Достопримечательности, Безумные вещи.
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